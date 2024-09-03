시계열 모델: AI 예측의 조용한 혁명

대규모 언어 모델은 헤드라인을 장식할 수 있지만, 다른 종류의 AI는 기업이 미래를 예측하는 방식을 바꿀 수 있습니다. 컴팩트하고 효율적인 시계열 모델은 산업 전반에 걸쳐 예측을 혁신하고 있습니다.

IBM의 TinyTimeMixer(TTM)가 이러한 추세를 잘 보여줍니다. 매개변수가 100만 개 미만인 TTM은 대규모 매개변수의 계산 요구 없이 강력한 예측을 제공합니다.

IBM 기술 전략가인 Joshua Noble은 "예측을 올바르게 적용하면 강력한 도구가 될 수 있습니다."라고 설명합니다. "수요, 수익, 비용, 디바이스 장애 또는 시장 변화를 예측하는 능력은 모든 규모의 비즈니스에 강력한 자산입니다."

최근 AI 업계는 더 작고 효율적인 언어 모델에 대한 관심이 급증하고 있습니다. 이러한 컴팩트한 모델은 더 적은 컴퓨팅 성능과 메모리를 필요로 하는 동시에 대형 모델에 필적하는 성능을 제공하는 것을 목표로 합니다. 예를 들어, Mistral AI는 비교적 적은 매개변수 수로 뛰어난성능을 달성하기 위해 전문가들의 조합 접근 방식을 사용하는 Mixtral 8x7B 모델로 주목을 받았습니다.

'AI 라이트'를 향한 이러한 추세는 실용적인 배포와 접근성에 대한 관심이 높아지고 있으며, 더 광범위한 애플리케이션과 장치에 AI 기술이 대중화될 잠재력이 있음을 반영합니다.