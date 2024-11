GPT 모델은 2017년 Google Brain 논문 'Attention Is All You Need'2에 소개된 신경망의 일종인 트랜스포머 아키텍처 덕분에 생성형 AI 개발을 가속화했습니다. GPT와 BERT를 포함한 트랜스포머 모델은 그 이후로 OpenAI의 ChatGPT 챗봇을 중심으로 생성형 AI의 많은 주목할 만한 발전을 주도했습니다.

OpenAI 외에도 Anthropic의 Claude, Inflection의 Pi 및 이전에 Bard로 알려졌던 Google의 Gemini를 포함한 다른 회사들이 자체 생성형 AI 모델을 출시했습니다. 한편, OpenAI는 Microsoft의 Copilot AI 서비스를 지원합니다.