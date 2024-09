기업이 인공 지능(AI) 사용을 늘리면서 사람들은 인간의 편견이 AI 시스템에 어느 정도까지 침투했는지에 대해 의문을 제기하고 있습니다. 현실 세계의 AI 편향 사례는 차별적인 데이터와 알고리즘이 AI 모델에 적용되면 모델이 편향을 대규모로 배포하고 그로 인한 부정적인 영향을 증폭시킨다는 것을 보여줍니다.

기업은 공정성을 달성하는 것뿐만 아니라 더 나은 결과를 보장하기 위해 AI의 편향성 문제를 해결하고자 합니다. 그러나 현실 세계에서 인종과 성별에 대한 편견을 없애는 것이 어려운 것처럼, AI의 편향성을 없애는 것도 쉬운 일이 아닙니다.

McKinsey 자료 What AI can and can’t do (yet) for your business에서 저자인 Michael Chui, James Manyika, Mehdi Miremadi는 이렇게 설명합니다. "이러한 편견은 계속 내재해 있기 쉽습니다. 이러한 편견을 인식하고 이를 해결하기 위한 조치를 취하려면 데이터 과학 기법에 심층적으로 숙달하고 데이터 수집을 포함해 기존의 사회적 요인에 대한 메타 이해가 필요하기 때문입니다. 결론적으로, 편견 해소는 지금까지 가장 어려운 장애 요인 중 하나이며 사회적으로 분명 가장 큰 우려 사항입니다."

실생활에서 발생하는 AI 편향의 예를 통해 조직은 편향을 식별하고 해결하는 방법에 대한 유용한 인사이트를 얻을 수 있습니다. 이러한 사례를 비판적으로 살펴보고 편향을 극복한 성공 사례를 통해 데이터 과학자는 머신 러닝 모델에서 편향을 식별하고 예방하기 위한 로드맵을 구축할 수 있습니다.