기업에서 ChatGPT를 직접 사용하는 것은 위험과 과제를 수반합니다. 여기에는 보안 및 데이터 유출, 기밀성 및 책임 문제, 지식 재산의 복잡성, 오픈 소스 라이선스 준수, AI 개발에 대한 제한, 불확실한 개인정보 보호, 국제법 준수 등이 포함됩니다. 여기서는 이러한 위험을 살펴보고 이러한 위험이 일상적인 기업 활동에서 어떻게 나타날 수 있는지 보여주는 예시를 공유합니다.

먼저 엄격한 큐레이션과 거버넌스를 통해 데이터 소유권 및 개인정보 보호 문제를 해결하기 때문에 기업용으로 추천하는 IBM watsonx를 포함하여 ChatGPT를 직접 사용할 때 발생하는 위험을 완화할 수 있는 대체 솔루션을 살펴볼 것입니다. 이 대화를 마무리하며 스무디 이야기로 다시 돌아가겠습니다. 하지만 아래에서 '내 데이터'를 언급할 때는 '내 사과'로 바꾸셔도 됩니다.

대체 솔루션을 탐색하기 전에 기업이 ChatGPT를 직접 사용할 때 발생할 수 있는 잠재적 위험과 문제를 염두에 두는 것이 중요합니다. 다시 말하지만, 인터넷의 역사는 새로운 서비스(예: Google 검색, 소셜 미디어 플랫폼 등)의 출현과 진화를 보여 주었으며, 이는 기업에서 데이터 프라이버시와 소유권의 중요성을 강조합니다. 이를 염두에 두고 다음과 같은 주요 요소를 고려해야 합니다.

보안 및 데이터 유출

제삼자 또는 회사 내부 민감한 정보가 ChatGPT에 입력되면 이는 챗봇의 데이터 모델의 일부가 되며 관련 질문을 하는 다른 사람들과 공유될 수 있습니다. 이는 데이터 유출로 이어져 조직의 보안 정책을 위반할 수 있습니다.

예: 데이터 유출 및 잠재적 보안 침해의 위험을 피하기 위해 기밀 사양 및 마케팅 전략을 포함하여 팀이 고객 출시를 지원하는 신제품에 대한 계획을 ChatGPT와 공유해서는 안 됩니다.

기밀성 및 개인정보 보호

위의 요지와 유사하게, 고객 또는 파트너의 기밀 정보를 공유하는 것은 해당 정보를 보호하기 위한 계약 및 법적 요구 사항을 위반할 수 있습니다. ChatGPT의 보안이 침해되면 기밀 콘텐츠가 유출되어 조직의 평판에 영향을 미치고 책임에 노출될 수 있습니다.

예: 조직에서 ChatGPT를 사용하여 환자 문의에 응답하는 것을 지원한다고 가정해 보겠습니다. 의료 기록 또는 개인 건강 세부 정보와 같은 기밀 환자 정보가 ChatGPT와 공유되는 경우, 이는 건강 보험 양도 및 책임에 관한 법률(HIPAA)(ibm.com 외부 링크)과 같은 법률로 보호되는 법적 의무 및 환자 개인정보 보호 권리를 침해할 수 있습니다.

지식 재산 문제

ChatGPT에서 생성된 코드 또는 텍스트의 소유권은 복잡할 수 있습니다. 서비스 약관에는 아웃풋이 입력 제공자에게 속한다고 명시되어 있지만, 아웃풋이 다른 입력에서 가져온 법적으로 보호되는 데이터를 포함하는 경우 문제가 발생할 수 있습니다. 저작권 문제는 ChatGPT를 사용하여 저작권이 있는 자산에 기반한 서면 자료를 생성하는 경우에도 발생할 수 있습니다.

예: 마케팅 목적으로 서면 자료를 생성하고 아웃풋에 적절한 저작권 표시나 허가 없이 외부 소스의 저작권 보호 콘텐츠가 포함되어 있으면 원본 콘텐츠 제작자의 지식 재산권을 침해할 수 있습니다. 이는 법적 결과와 회사의 평판 손상을 초래할 수 있습니다.

오픈 소스 라이선스 규정 준수

ChatGPT가 오픈 소스 라이브러리를 활용하고 해당 코드를 제품에 통합하는 경우 오픈 소스 소프트웨어(OSS) 라이선스(예: GPL)를 위반하여 조직에 법적 문제를 일으킬 수 있습니다.

예: 회사에서 ChatGPT를 활용하여 소프트웨어 제품용 코드를 생성하고 GPT를 학습시키는 데 사용되는 학습 데이터의 출처가 불분명한 경우 해당 코드와 관련된 오픈 소스 라이선스 약관을 위반할 위험이 있습니다. 이로 인해 라이선스 침해 주장 및 오픈 소스 커뮤니티의 잠재적인 법적 조치를 포함한 법적 문제가 발생할 수 있습니다.

AI 개발의 한계

ChatGPT의 서비스 약관에는 다른 AI 시스템 개발에 사용할 수 없다고 명시되어 있습니다. 이러한 방식으로 ChatGPT를 사용하면 회사가 해당 분야에서 운영하는 경우 향후 AI 개발 계획을 방해할 수 있습니다.

예: 음성 인식 기술을 전문으로 하는 한 회사는 ChatGPT의 자연어 처리 기능을 통합하여 기존 시스템을 개선할 계획입니다. 그러나 ChatGPT의 서비스 약관에는 다른 AI 시스템 개발에는 사용할 수 없다고 명시되어 있습니다.