지능형 자동화란 무엇인가요?

인지 자동화라고도 하는 지능형 자동화(IA)는 인공 지능(AI), 비즈니스 프로세스 관리(BPM), 로보틱 프로세스 자동화(RPA)와 같은 자동화 기술을 사용하여 조직 전반에서 의사 결정을 간소화하고 확장합니다.
지능형 자동화는 프로세스를 단순화하고 리소스를 확보하며 다양한 응용 사례를 통해 운영 효율성을 개선합니다. 예를 들어, 자동차 제조 업체는 IA를 사용하여 생산 속도를 높이거나 인적 오류의 위험을 줄일 수 있으며, 제약 또는 생명 과학 회사는 반복적인 프로세스가 있는 경우 지능형 자동화를 사용하여 비용을 절감하고 리소스 효율성을 얻을 수 있습니다. 보험 제공 업체는 지능형 자동화를 사용하여 지불액을 계산하고 요율을 추정하며 규정 준수 요구 사항을 해결할 수 있습니다.
지능형 자동화는 세 가지 인지 기술로 구성됩니다. 이러한 구성 요소를 통합하면 비즈니스와 기술 혁신을 촉진하는 솔루션이 탄생합니다.
이러한 통합은 프로세스를 간소화하고 워크플로를 단순화하여 궁극적으로 고객 경험을 개선하는 혁신적인 솔루션으로 이어집니다.
지능형 자동화 플랫폼은 대량의 데이터, 정확한 계산, 분석 및 비즈니스 구현을 사용하여 산업 전반에 많은 이점을 제공합니다. 주요 이점은 다음과 같습니다.
지능형 자동화는 수동 작업으로 구성되거나 리소스 집약적이고 비용이 많이 들며 인적 오류가 발생하기 쉬운 레거시 시스템을 기반으로 구성되었던 프로세스를 간소화합니다. IA 응용은 산업 전반에 걸쳐 적용되어 다양한 비즈니스 영역에서 효율성을 제공합니다.
오늘날 전 세계 산업 전반에 걸쳐 지능형 자동화의 가치는 명백합니다. IA를 통해 반복적인 작업을 자동화함으로써 기업은 비용을 절감하고 워크플로 내에서 일관성을 높일 수 있습니다. 코로나19 팬데믹은 디지털 혁신 노력을 가속화했을 뿐이며, 인프라에 대한 투자를 촉진해 자동화를 지원했습니다. 원격 근무가 급증함에 따라 여러 역할도 계속 진화할 것입니다. 낮은 수준의 작업에 중점을 둔 개인은 이러한 솔루션과 다른 높은 수준의 작업을 구현하고 확장하기 위해 재배치될 것입니다.
중간 관리자는 직원들의 근로 의욕을 유지하기 위해 직무의 보다 인간적인 요소에 초점을 맞춰야 합니다. 자동화는 직원들의 기술 격차를 드러낼 것이며 직원들은 끊임없이 변화하는 작업 환경에 적응해야 합니다. 또한 중간 관리자는 불안을 완화하는 방식으로 이러한 전환을 지원하여 이러한 변화의 시기를 통해 직원들이 회복 탄력성을 유지할 수 있도록 할 수 있습니다. 지능형 자동화는 의심할 여지 없이 업무의 미래이며, 도입을 포기하는 기업은 해당 시장에서 경쟁력을 유지하기가 어렵다는 것을 알게 될 것입니다.
비즈니스 워크플로부터 IT 운영까지 AI 기반 자동화를 지원합니다. 선도적인 기업들이 어떻게 혁신하고 있는지 알아보세요.
IBM Cloud Pak for Automation은 일반적이거나 복잡한 운영 과제를 모두 해결할 수 있는 완전한 모듈형 AI 기반 자동화 기능 세트를 제공합니다.
기업은 IBM Consulting이 제공하는 최고의 자동화 컨설팅 서비스를 통해 단순한 작업 자동화를 넘어 탁월하며 고객을 대면하고 수익을 창출하는 프로세스를 기본 제공되는 도입 및 확장을 통해 처리합니다.
IBM Robotic Process Automation(RPA)으로 자동화 여정을 시작하세요. 기존 RPA의 쉽고 빠른 속도를 유지하면서 더 많은 비즈니스 및 IT 프로세스를 규모에 맞게 자동화할 수 있도록 지원하는 AI 기반 솔루션입니다.