지능형 자동화란 무엇인가요?

오늘날 전 세계 산업 전반에 걸쳐 지능형 자동화의 가치는 명백합니다. IA를 통해 반복적인 작업을 자동화함으로써 기업은 비용을 절감하고 워크플로 내에서 일관성을 높일 수 있습니다. 코로나19 팬데믹은 디지털 혁신 노력을 가속화했을 뿐이며, 인프라에 대한 투자를 촉진해 자동화를 지원했습니다. 원격 근무가 급증함에 따라 여러 역할도 계속 진화할 것입니다. 낮은 수준의 작업에 중점을 둔 개인은 이러한 솔루션과 다른 높은 수준의 작업을 구현하고 확장하기 위해 재배치될 것입니다.

중간 관리자는 직원들의 근로 의욕을 유지하기 위해 직무의 보다 인간적인 요소에 초점을 맞춰야 합니다. 자동화는 직원들의 기술 격차를 드러낼 것이며 직원들은 끊임없이 변화하는 작업 환경에 적응해야 합니다. 또한 중간 관리자는 불안을 완화하는 방식으로 이러한 전환을 지원하여 이러한 변화의 시기를 통해 직원들이 회복 탄력성을 유지할 수 있도록 할 수 있습니다. 지능형 자동화는 의심할 여지 없이 업무의 미래이며, 도입을 포기하는 기업은 해당 시장에서 경쟁력을 유지하기가 어렵다는 것을 알게 될 것입니다.