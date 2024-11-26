기계 번역이란 무엇인가요?

기계 번역 도구는 인간 번역과 동일한 많은 문제에 직면해 있습니다. 기계 번역의 발전에는 이러한 문제를 해결하기 위한 점점 더 정교해지는 방법이 포함되며, 몇 가지 핵심 문제에 대한 개요는 맥락에 도움이 됩니다.

한 가지 핵심 문제는 단어 모호성입니다. 고전적인 예는 The chicken is ready to eat이라는 문장입니다. 여기서 chicken은 살아있는 동물인 닭이나 익힌 닭고기를 의미할 수 있습니다. 이는 다의어와 동의어가 번역에 어떤 영향을 미치는지 보여주는 한 가지 예입니다. 이러한 모호함의 또 다른 주목할 만한 예는 관용적 표현입니다. 예를 들어, 'Beat around the bush(변죽을 울리다)'라는 말은 덤불과 아무 관련이 없습니다. 또한 대명사가 많은 문장에서 모호하게 유지될 수 있으며, 특히 단독으로 처리할 때 더욱 그렇습니다.2

서로 다른 언어 간의 구문 및 문법과 같은 언어 규칙의 변경도 번역에 영향을 미칩니다. 예를 들어, 독일어 동사는 종종 문장 끝에 나타날 수 있으나, 영어에서는 중간에 나타나는 경우가 많고, 라틴어에서는 어순이 관련이 없습니다. 이는 전문 번역가 간의 번역 방법의 차이가 있음을 설명합니다. 어떤 경우에는 언어 번역이 단어 대 단어인 반면, 다른 접근 방식은 느슨한 번역을 통해 텍스트의 의미와 문화적 중요성을 포착하는 것을 목표로 합니다.3

시적인 텍스트는 정확한 번역을 만드는 데 특별한 어려움이 있습니다. 박자, 운율, 두운은 모두 시적 번역 품질에 고유한 영향을 미치는 문제입니다.4 기계 번역 연구는 일반적으로 산문 텍스트에 중점을 둡니다. 이 개요에서는 기계 번역 기술에도 존재하는 인간 번역 프로세스의 몇 가지 문제를 소개합니다.