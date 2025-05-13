GraphRAG란 무엇인가요?

검색 증강 생성(RAG)은 벡터 데이터베이스, 외부 지식 소스, 내부 지식 기반에서 유사성 검색을 사용하여 관련 정보를 검색하는 기술입니다. 그런 다음 검색된 정보를 LLM과 결합하여 정확한 컨텍스트 인식 출력을 생성합니다. 기존 RAG 애플리케이션은 생성형 AI 애플리케이션에서 LLM의 기능을 향상하지만, 데이터의 복잡한 데이터 관계를 캡처하는 기능은 부족합니다. 멀티홉 추론(여러 소스의 정보를 결합하여 논리적 연결과 간접 추론을 통해 답을 도출), 관계형 컨텍스트, 계층적 데이터 이해와 같은 작업을 수행하는 데 어려움을 겪습니다. 예를 들어, 기존의 RAG 접근 방식은 개체 간의 관계를 추론해야 하기 때문에 "상대성 이론을 개발한 사람은 누구인가요?"와 같은 쿼리를 처리하는 데 어려움을 겪을 수 있습니다.

GraphRAG는 그래프 구조화 데이터를 활용하여 이 문제를 극복합니다. 이 데이터는 정보를 노드(사람, 장소 등), 에지(노드 간 관계), 레이블(노드와 에지의 범주를 정의하는 속성)로 구성합니다. 예를 들어, 지식 그래프는 'Albert Einstein—developed—the theory of relativity'와 같은 정보를 그래프 구조화된 형태로 나타낼 수 있습니다. 이를 통해 GraphRAG가 해당 정보를 보다 쉽게 검색하고 처리할 수 있습니다. 이 예시에서 노드는 ‘Albert Einstein’과 ‘theory of relativity’이고, 에지는 ‘developed’입니다.