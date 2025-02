벡터 검색이란 무엇인가요?

다음과 같은 작은 문장 말뭉치를 벡터화하여 벡터화 과정을 설명하겠습니다. “the cat sat on the mat”, “the dog played in the yard”, “birds chirped in the trees”.

벡터 임베딩을 구축하는 첫 번째 단계는 원시 데이터 세트를 정리하고 처리하는 것입니다. 여기에는 노이즈 제거 및 텍스트 표준화 작업이 포함될 수 있습니다. 이 예에서는 텍스트가 이미 정리되고 표준화되어 있으므로 정리 작업은 수행하지 않습니다.

다음으로 데이터 세트에서 학습할 임베딩 모델을 선택합니다. 학습된 임베딩 모델은 데이터 세트의 각 데이터 포인트에 대한 임베딩을 생성하는 데 사용됩니다. 텍스트 데이터의 경우 널리 사용되는 오픈 소스 임베딩 모델에는 Word2Vec, GloVE, FastText 또는 BERT나 RoBERTa 같은 사전 학습된 트랜스포머 기반 모델이 있습니다.2

이 예에서는 Word2Vec을 사용하여 임베딩을 생성합니다.