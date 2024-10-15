머신 러닝에서의 분류란 무엇인가요?

분류는 전통적으로 일종의 지도 머신 러닝 의 한 유형으로, 이는 레이블이 지정된 데이터 를 사용하여 모델을 학습시킨다는 것을 의미합니다. 지도 학습에서 학습 데이터의 각 데이터 포인트에는 입력 변수(독립 변수 또는 특징이라고도 함)와 아웃풋 변수 또는 레이블이 포함됩니다.

분류 학습에서 모델의 역할은 특징과 클래스 레이블 간의 관계를 이해한 다음 이러한 기준을 향후 데이터 세트에 적용하는 것입니다. 분류 모델은 각 데이터 포인트의 특징과 클래스 레이블을 함께 사용하여 각 클래스를 정의하는 특징을 디코딩합니다. 수학적으로 이 모델은 각 데이터 포인트를 튜플 x로 간주합니다. 튜플은 x = (x1,x2,x3…xn)으로 표현되는 정렬된 숫자 시퀀스입니다.

튜플의 각 값은 데이터 포인트의 특징입니다. 이 방정식에 따라 학습 데이터를 매핑함으로써 모델은 각 클래스 레이블과 관련된 특징을 학습합니다.

학습의 목적은 예측 모델링 중 오류를 최소화하는 것입니다. 경사 하강법 알고리즘은 예측 결과와 실제 결과 간의 격차를 최소화하여 모델을 학습합니다. 나중에 모델을 더 구체적인 작업을 수행할 수 있도록 더 많은 학습을 통해 미세 조정 할 수 있습니다.

분류 문제에 대한 비지도 학습 접근 방식은 최근 연구의 핵심 초점이 되고 있습니다. 비지도 학습 방법을 사용하면 모델이 레이블이 지정되지 않은 데이터에서 패턴을 자체적으로 발견할 수 있습니다. 레이블이 없다는 것이 비지도 학습과 지도 학습 을 구별하는 지점입니다.