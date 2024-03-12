두 접근 방식의 주요 차이점은 레이블이 지정된 데이터 세트를 사용한다는 것입니다. 간단히 말해, 지도 학습은 레이블이 지정된 입력과 출력 데이터를 사용하지만 비지도 학습 알고리즘은 그렇지 않습니다.

지도 학습에서는 데이터를 반복적으로 예측하고 정답을 조정한 학습 데이터 세트를 바탕으로 알고리즘을 '학습'시킵니다. 일반적으로 지도 학습 알고리즘은 비지도 학습 모델보다 더 정확하지만, 데이터에 적절한 레이블을 지정하려면 사전에 인간의 개입이 필요합니다. 예를 들어, 지도 학습 모델은 시간, 기상 조건 등을 기반으로 출퇴근 시간을 예측할 수 있습니다. 하지만 비가 내리면 운전 시간이 길어진다는 것을 알기 위해서는 먼저 모델을 학습시켜야 합니다.

반면, 비지도 학습 모델은 자체적으로 작동하며 레이블이 지정되지 않은 데이터의 고유한 구조를 발견합니다. 하지만 출력 변수의 유효성을 검사하기 위해서는 여전히 인간의 개입이 어느 정도 필요합니다. 예를 들어, 비지도 학습 모델은 온라인 쇼핑객이 여러 제품을 동시에 구매하는 경우가 많다는 사실을 파악할 수 있습니다. 하지만 추천 엔진이 아기 옷을 기저귀, 사과 소스, 빨대 컵 주문과 함께 그룹화하는 것이 합리적인지는 데이터 분석가가 검증해야 합니다.