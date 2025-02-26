컴퓨팅 비전과 고급 AI의 급속한 발전으로 기업과 연구자들은 다양한 애플리케이션에 이미지 기반 기술을 활용하고 있습니다. 이미지 분류와 OCR(광학 문자 인식)부터 세그멘테이션, 동영상 분석에 이르기까지 AI 기반 도구는 시각 정보를 추출·분석하는 방식을 혁신하고 있습니다.

소셜 미디어와 같은 산업에서 AI는 픽셀 수준에서 이미지를 분석하여 규정 준수를 보장하고 참여도를 개선하여 콘텐츠 검토를 강화합니다. 또한 기업은 Vision API를 활용하여 문서 처리를 자동화하고 스캔한 파일, Excel, 보고서를 구조화된 데이터로 변환할 수 있습니다. 이러한 애플리케이션은 워크플로를 간소화하고 효율성을 개선하며, 조직이 대규모 시각 데이터 세트에서 의미 있는 인사이트를 추출할 수 있도록 지원합니다.

이러한 사용 사례는 산업 전반에 걸쳐 AI 기반 이미지 분석의 역할이 커지고 있음을 보여줍니다. 이 튜토리얼에서는 이러한 기능을 PowerPoint 프레젠테이션에 적용하고, 컴퓨팅 비전 및 AI 모델을 사용하여 텍스트와 이미지에 대한 인터랙티브 Q&A를 지원하는 데 중점을 둡니다.