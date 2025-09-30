사람들이 온라인에서 자신의 감정을 표현하는 방법이 그 어느 때보다 다양해짐에 따라 조직은 조직의 평판뿐만 아니라 조직의 상품 및 서비스에 대해 언급되는 내용을 거의 실시간으로 모니터링할 수 있는 강력한 도구를 필요로 합니다. 최근 기술 및 서비스 산업 협회(Technology Services Industry Association) 보고서에 따르면, 기업이 감정 분석을 도입하고 이를 사용하여 많은 대화와 커뮤니케이션을 분석하기 시작하면서 고객 경험의 모든 단계에서 고객의 문제를 파악하는 것이 더 쉬워질 것이라고 합니다. 1

고객 리뷰를 통해 보다 객관적인 결과 제공

최신 인공 지능(AI) 감정 분석 도구는 기업이 리뷰와 순고객추천지수(NPS)에서 개인적인 편견을 걸러내고 브랜드, 제품 및 서비스에 대한 보다 객관적인 의견을 얻을 수 있도록 도와줍니다. 예를 들어, 고객이 리뷰에 부정적인 의견과 긍정적인 의견을 모두 표현한 경우, 리뷰를 평가하는 사람은 긍정적인 글로 넘어가기 전에 리뷰를 부정적인 것으로 분류해 버릴 수 있습니다. AI로 강화된 감정 분류는 객관적인 방식으로 텍스트를 정렬하고 분류하는 데 도움이 되므로 이런 일이 발생하지 않으며, 두 가지 감정이 모두 반영됩니다.

비즈니스 인텔리전스 프로그램의 확장성 향상

감정 분석을 통해 방대한 양의 비정형 데이터를 보유한 기업은 데이터를 빠르고 효율적으로 분석하고 의미 있는 인사이트를 추출할 수 있습니다. 디지털 채널을 통해 고객이 생성하는 텍스트의 양이 많아지면 직원 팀은 정보에 압도되기 쉽습니다. 강력한 클라우드 기반의 AI 강화 고객 감정 분석 도구는 조직이 불필요한 리소스를 낭비하지 않고도 고객 데이터에서 비즈니스 인텔리전스를 대규모로 제공할 수 있도록 지원합니다.

실시간 브랜드 평판 모니터링 수행

오늘날의 기업은 위기 상황에서 신속하게 대응할 수 있어야 합니다. 사실이든 아니든 소셜 미디어에 피력된 의견은 수년에 걸쳐 구축한 브랜드 평판을 파괴할 수 있습니다. 강력한 AI 강화 감정 분석 도구는 경영진이 브랜드를 둘러싼 전반적인 감정을 모니터링하여 잠재적인 문제를 발견하고 신속하게 해결할 수 있도록 도와줍니다.