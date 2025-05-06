위치 인코딩이란 무엇인가요?

여기에서 각 단어의 구체적인 값과 해당 위치 임베딩 값을 볼 수 있습니다. 그러나 이러한 임베딩을 직접 사용하여 단어의 순서를 해석할 수는 없습니다. 여기에서 계산된 값은 트랜스포머의 입력 벡터에 위치 관련 정보를 입력하는 데 사용됩니다. 왜냐하면 s i n ( x ) 및 c o s ( x ) 의 인풋이 각기 다르고, 위치 각각이 k 다른 정현파 함수에 대응하기 때문입니다. 다른 정현파 함수의 해당 위치는 'Allen walks dog'에서 단어의 절대 위치와 상대 위치에 대한 정보를 제공합니다. 즉, 모델은 이 정보를 활용해서, 이러한 패턴을 순서, 간격 및 구조와 연관시키는 방법을 학습할 수 있습니다.

이제 위치 행렬을 시각화하는 Python 함수를 구현해 보겠습니다.