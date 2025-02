Python을 사용한 선형 판별 분석에 대해 자세히 알아보고 scikit-learn 라이브러리를 활용하려면, IBM watsonx™에서 Python 및 scikit-learn을 사용한 분류 알고리즘 학습하기 튜토리얼을 살펴보세요. 이 튜토리얼은 Python과 scikit-learn(sklearn이라고도 함)을 사용하여 분류 기반 머신 러닝 문제를 해결하는 데 필요한 기본 사항을 안내합니다.

단계별로 구성된 튜토리얼에서는 먼저 Iris 데이터 세트 작업에 필요한 Python 라이브러리를 가져오고, 데이터 전처리를 수행하고, LDA 모델을 생성 및 평가합니다.

<Python code snippet>

import numpy as np import pandas as pd import matplotlib.pyplot as plt import sklearn import seaborn as sns from sklearn.preprocessing import StandardScaler, LabelEncoder from sklearn.model_selection import train_test_split from sklearn.discriminant_analysis import LinearDiscriminantAnalysis from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier from sklearn.metrics import accuracy_score, confusion_matrix

라이브러리가 설치되지 않은 경우 pip install을 사용하여 이 문제를 해결할 수 있습니다.

주요 매개변수, 속성, Sklearn.DistinantAnalysis.LinearIndiantAnalytics를 사용한 Python 구현의 일반적인 예제에 대한 개요을 살펴보려면 이 scikit-learn 도움말도 참조하세요.