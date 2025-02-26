각 의류 및 신발 품목이 분류되었으니 이제 추론 모델이 선택한 상황에 맞는 코디를 생성하는 것이 훨씬 쉬워집니다. 추론 모델을 인스턴스화하고 쿼리해 봅시다.

reasoning_model = ModelInference(

model_id="ibm/granite-3-2-8b-instruct",

credentials=credentials,

project_id=WATSONX_PROJECT_ID

)

파일 이름을 이미지 설명과 일치시키기 위해, 이미지 설명 목록을 열거하고 각 아이템의 설명, 카테고리, 상황, 파일 이름을 각 필드에 저장하는 사전 목록을 만들 수 있습니다.

# Add filenames to the image descriptions

closet = []

for i, desc in enumerate(image_descriptions):

desc_dict = json.loads(desc)

desc_dict['filename'] = filenames[i]

image_descriptions[i] = json.dumps(desc_dict)



closet = [json.loads(js) for js in image_descriptions]

이제 추론을 통해 Granite 3.2 모델을 쿼리해 closet 목록을 사용하여 지정된 기준에 맞는 복장을 생성합니다.

occasion = input("Enter the occasion") #casual or formal (e.g. "casual")

time_of_day = input("Enter the time of day") #morning, afternoon or evening (e.g. "morning")

location = input("Enter the location") #any location (e.g. "park")

season = input("Enter the season") #spring, summer, fall or winter (e.g. "fall")



prompt = f"""Use the description, category, and occasion of the clothes in my closet to put together an outfit for a {occasion} {time_of_day} at the {location}. The event takes place in the {season} season. Make sure to return only one shirt, bottoms, and shoes. Use the description, category, and occasion provided. Do not classify the items yourself. Include the file name of each image in your output along with the file extension. Here are the items in my closet: {closet}"""



messages = [

{"role": "control",

"content": "thinking"},

{"role": "user",

"content": [

{"type": "text",

"text": f"{prompt}"}

]}

]

outfit = reasoning_model.chat(messages=messages)['choices'][0]['message']['content']

print(outfit)

아웃풋:

제 생각은 다음과 같습니다.

- 가을 공원에서 보내는 캐주얼한 아침에 어울리는 옷차림이어야 합니다.

- '캐주얼' 상황 카테고리에 맞는 셔츠 한 벌, 바지 한 벌, 신발 한 켤레를 선택합니다.

- 격식을 차리거나 지나치게 화려한 옷은 피하고, 공원 활동에 편안한 아이템을 고릅니다.



제 답변은 다음과 같습니다:



가을 공원에서 캐주얼한 아침을 보내려면 다음과 같은 코디를 추천합니다:



1. **셔츠**: 칼라가 있고 소매가 긴 파란색 체크무늬 셔츠(파일: 'image13.jpeg')

- 체크무늬 패턴은 가을에 어울리는 클래식한 패턴으로 캐주얼한 공원 환경과 잘 어울립니다. 긴 소매는 아침의 쌀쌀한 기온으로부터 어느 정도 보호해 줍니다.



2. **바지**: 허리 밴드와 앞쪽 단추 여밈이 있는 카키색 팬츠(파일: 'image7.jpeg')

- 카키색은 캐주얼한 분위기에 어울릴 뿐만 아니라 체크무늬 셔츠와도 조화를 이루는 다용도 아이템입니다. 걷기에 실용적이고 편안합니다.



3. **신발**: 청키한 밑창과 하이탑 디자인이 돋보이는 탄색 가죽 부츠(파일: 'image3.jpeg')

- 탄색 가죽 부츠는 스타일리시하면서도 편안한 옵션입니다. 두툼한 밑창은 좋은 그립감과 지지력을 제공하며, 공원 산책로나 울퉁불퉁한 지면을 걷는 데 적합합니다.



이 조합은 캐주얼한 아침 나들이에 어울리는 편안하면서도 단정한 룩을 제공하며, 편안함과 실용성까지 고려한 스타일입니다.

이렇게 생성된 스타일 설명을 통해 모델이 추천하는 의상 아이템도 표시할 수 있습니다! 그렇게 하려면 파일 이름을 추출하기만 하면 됩니다. 모델이 동일한 파일 이름을 두 번 언급하는 경우, 이미지 목록을 반복하면서 이미지가 이미 표시되지 않았는지 확인하는 것이 중요합니다. 그렇게 하려면 selected_items 목록에 표시된 이미지를 저장하면 됩니다. 마지막으로 선택한 아이템을 표시할 수 있습니다.

selected_items = []

#extract the images of clothing that the model recommends

for item, uploaded_file in zip(closet, images):

if item['filename'].lower() in outfit.lower() and not any(key['filename'] == item['filename'] for key in selected_items):

selected_items.append({

'image': uploaded_file,

'category': item['category'],

'filename': item['filename']

})



#display the selected clothing items

if len(selected_items) > 0:

for item in selected_items:

display(Image.open(directory + '/' + item['filename']))