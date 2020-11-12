자연어 이해는 텍스트와 음성의 구문 및 의미론적 분석을 사용하여 문장의 의미를 결정하는 자연어 처리의 하위 집합입니다. 구문은 문장의 문법 구조를 나타내고, 의미론은 의도된 의미를 암시합니다. NLU는 또한 단어와 구문 간의 관계를 지정하는 데이터 구조인 관련 온톨로지를 설정합니다. 인간은 대화 중 이를 자연스럽게 수행하지만, 기계가 다양한 텍스트의 의도된 의미를 이해하려면 이러한 분석의 조합이 필요합니다.



동철동음이의어와 동음이의어를 구별하는 인간의 능력은 언어의 뉘앙스를 잘 보여줍니다. 예를 들어 다음 두 문장을 살펴보겠습니다.

Alice is swimming against the current. The current version of the report is in the folder.

첫 번째 문장에서 'current'라는 단어는 명사입니다. 그 앞에 있는 동사인 'swimming'은 독자에게 추가적인 맥락을 제공하여 이 문장의 'current'가 바닷물의 흐름을 의미한다는 결론을 내릴 수 있게 합니다. 두 번째 문장에서는 'current'라는 단어가 형용사로 사용되었습니다. 이 문장의 'current'가 설명하는 명사인 'version'은 보고서의 여러 반복을 의미하므로, 여기의 'current'는 파일의 최신 상태를 의미한다는 사실을 파악할 수 있습니다.

이러한 접근 방식은 데이터 마이닝에서도 소비자의 태도를 이해하기 위해 널리 사용됩니다. 브랜드는 특히 감정 분석을 통해 고객 피드백을 보다 면밀히 모니터링하여 긍정적이거나 부정적인 소셜 미디어 댓글을 클러스터링하고 순 고객 추천 점수를 추적할 수 있습니다. 기업은 부정적인 감정이 내포된 댓글을 검토하여 제품이나 서비스에서 잠재적인 문제가 있는 영역을 보다 신속하게 식별하고 해결할 수 있습니다.