MetaGPT, DeepSeek, Ollama를 활용해 전문화된 AI 에이전트 팀과 함께 제품 관리자들이 포괄적인 제품 요구사항 문서(PRD)를 신속히 작성할 수 있도록 돕는 AI 기반 도구 구축 방법을 알아보세요.
MetaGPT는 인공지능, 멀티 에이전트 시스템, 그리고 에이전트 중심 워크플로를 활용해 작업을 자동화하는 오픈소스 도구를 개발하는 기술 스타트업 DeepWisdom이 개발한 다중 에이전트 프레임워크입니다.
하나의 모델이 작업의 모든 측면을 처리하려고 시도하는 단일 에이전트 접근 방식과 달리 이 멀티 에이전트 시스템은 각 에이전트에게 특정 역할과 명확하게 정의된 책임을 할당합니다. 체계적인 워크플로를 따르고 서로의 결과물을 검토함으로써, 팀은 이해관계자의 목표에 더욱 부합하고 체계적으로 구성되며 누락 가능성이 적은 고품질 PRD를 공동으로 생성합니다.
시작하기 전에 애플리케이션의 기술 스택에 익숙해지는 데 도움이 되는 몇 가지 용어는 다음과 같습니다.
메타GPT: 대규모 언어 모델(LLM) 에이전트를 협업 가능한 역할로 구조화하여 하나의 조직된 팀처럼 함께 작동하도록 하는 프레임워크입니다.
Ollama: 개인용 컴퓨터나 워크스테이션에서 오픈 소스 LLM을 직접 실행하고 관리하기 위한 런타임입니다.
DeepSeek: 연구, 추론 및 기술 문서 작성과 같은 작업에 최적화된 오픈 소스 언어 모델입니다.
PRD 작성에는 시간이 많이 소요되지만, 인공지능을 활용하면 작업 완료 속도를 높일 수 있습니다.
멀티 에이전트 협업은 여러 역할 기반 에이전트를 조정해 복잡한 작업을 수행하도록 하는 AI 도구인 MetaGPT와 같은 프레임워크에서 구현됩니다. 복잡한 작업은 완료에 두 단계 이상이 필요한 모든 작업을 의미할 수 있습니다.
AI 기반 PRD 생성은 여러 이해관계자가 연구, 계획, 검토 및 개선 등 다양한 단계에 참여하는 실제 제품 개발 프로세스를 반영하므로 멀티 에이전트 협업의 훌륭한 활용 사례입니다. AI 생성 콘텐츠를 최대한 활용하려면 OpenAI의 ChatGPT 또는 Microsoft의 Copilot과 같은 단일 챗봇이 아닌 멀티 에이전트 시스템을 사용하는 것을 고려해야 합니다.
MetaGPT는 고유한 역할을 가진 전문 AI 에이전트를 사용하여 최소한의 코딩으로 거의 모든 워크플로에 맞게 서로 다른 역할을 사용자 지정할 수 있습니다. 이러한 유연성은 LLM의 뛰어난 자연어 이해 능력 덕분에 가능합니다. 사용자는 프롬프트 엔지니어링과 경량화된 소프트웨어 개발을 통해 에이전트 행동과 워크플로를 정의합니다.
MetaGPT의 목표는 멀티 에이전트 협업을 효과적으로 구현하는 데 있습니다. 구조화된 팀을 시뮬레이션함으로써 역할별 추론과 작업 위임이 가능해지며, 보다 상황에 적합하고 고품질 PRD와 같은 일관된 결과물을 생성합니다.
이 튜토리얼의 뒷부분에서는 독립형 챗봇을 사용하는 것과 유사하게 단일 에이전트가 초기 PRD 초안을 생성하는 방법을 보여줍니다. 이후 이 초안을 멀티 에이전트 협업으로 생성된 보다 정확한 최종 PRD와 비교합니다. 이 방법은 팀워크가 단일 에이전트로는 달성하기 어려운 수준의 품질 향상을 이끌어낸다는 점을 보여줍니다.
DeepSeek-AI에서 개발한 DeepSeek은 추론 작업, 구조화된 콘텐츠 생성 및 효율적인 AI 개발 워크플로에 최적화된 최첨단 오픈 소스 LLM 제품군입니다. 이 프로젝트에서는 제품 문서 자동화에 적합한 성능의 기본 모델인 deepseek-r1을 사용합니다.
DeepSeek가 MetaGPT와 같은 멀티 에이전트 시스템으로 PRD를 구축하는 데 탁월한 이유는 다음과 같습니다.
이 튜토리얼에서는 DeepSeek를 사용하지만 Ollama, Hugging Face 또는 OpenAI의 API와 호환되는 다른 LLM과 함께 실행되도록 동일한 멀티 에이전트 시스템을 구성할 수 있습니다. 모델 선택은 추론 정확도, 아웃풋 구조, 리소스 가용성, 목표 배포 환경 간의 균형에 따라 달라집니다.
MetaGPT는 표준 운영 절차(SOP) 개념을 활용해 실제 팀(예: 소프트웨어 기업이나 제품 개발팀)의 구조에 기반한 워크플로를 구성함으로써 인간과 AI 간 협업을 조율합니다.
SOP는 특정 작업이나 프로세스를 완료하기 위한 자세한 단계별 지침을 제공합니다. MetaGPT는 이 개념을 적용해 PRD 작성과 같은 복잡한 작업을 명확하고 실행 가능한 단계로 분해합니다.
각 작업은 지정된 ‘팀원’ 또는 역할 기반 AI 에이전트에게 할당됩니다.
MetaGPT 에이전트는 협업 워크플로를 통해 작업을 시뮬레이션하고 조정하도록 설계된 구조화된 역할 기반 시스템 내에서 운영됩니다.
각 에이전트는 네 가지 핵심 개념에 기반한 체계적인 워크플로를 따릅니다.
이러한 구성 요소들은 함께 MetaGPT 내에서 에이전트의 자율성과 작업 수행 능력을 뒷받침합니다. 다음 섹션에서는 이러한 에이전트들이 PRD 생성을 포함한 다단계 작업을 어떻게 소통하고 협업하여 완성하는지를 살펴보겠습니다.
MetaGPT 에이전트는 각 에이전트가 공유된 목표에 기여하는 조율된 프로세스를 따릅니다. 개별 에이전트는 자신의 역할에 따라 정보를 처리하고, 추론하며, 행동을 취하고, 결과를 다른 에이전트와 공유합니다. 이러한 접근 방식은 최종 결과물을 향해 점진적으로 발전하는 역동적이고 단계적인 협업을 가능하게 합니다.
MetaGPT 에이전트 워크플로:
에이전트들은 이 구조화된 순환 과정을 반복하며 매 라운드마다 서로의 결과물을 기반으로 발전시켜 더욱 완전하고 정확한 결과에 도달합니다.
MetaGPT를 사용하면 에이전트 역할, SOP, PRD 템플릿, 이해관계자 우선순위 및 전체 프로젝트 목표를 사용자 정의하여 완전히 자동화된 AI 제품 개발 팀을 구축할 수 있습니다. 이 프레임워크는 확장성이 높아 팀의 특정 워크플로나 요구 사항에 맞게 조정할 수 있습니다.
이제 개별 에이전트가 어떻게 작동하고 협업하는지 이해했으므로, 전체 PRD 생성 워크플로 내에서 이 과정이 애플리케이션 수준에서 어떻게 조율되는지 살펴보겠습니다.
이 섹션은 MetaGPT를 사용하는 멀티 에이전트 PRD 생성 애플리케이션 팀의 워크플로를 단계별로 이해할 수 있도록 안내합니다.
MetaGPT 팀과 함께 SOP를 구성하여 체계적인 에이전트 워크플로를 정의해 보겠습니다. 이 SOP는 PRD를 생성하는 복잡한 작업을 명확하고 실행 가능한 단계로 세분화하고 각 단계를 특화된 에이전트에게 할당합니다.
잘 정의된 SOP는 각 에이전트의 역할과 수행 항목을 명확히 합니다. 이 구조는 초안 작성, 연구 보강, 검토 및 수정 등 PRD 전 과정에서 책임성과 원활한 실행을 촉진합니다.
팀 역할:
이 SOP는 프로젝트 관리자가 팀을 이끌며, 모든 기여를 조율하여 연구 기반으로 검증된 PRD를 자동으로 생성할 수 있도록 보장합니다.
이 튜토리얼을 효율적으로 실행하려면 사용자는 다음과 같은 요구사항을 충족해야 합니다.
참고: 더 큰 모델이나 여러 에이전트를 실행할 경우 더 많은 메모리가 필요할 수 있습니다(최상의 성능을 위해 32GB 이상 권장). 간헐적인 타임아웃 오류가 발생할 수 있습니다. 타임아웃 오류가 발생하면 프로세스를 다시 시작하고 시스템 리소스가 충분한지 확인하세요.
이러한 단계는 여기 또는 GitHub에서 적절히 명명된 프로젝트 폴더 내에서 수행할 수 있습니다.
먼저 Python 의존성 문제를 방지하기 위해 가상 환경을 만듭니다. 이 프로젝트는 Python 3.11에서 가장 안정적으로 실행됩니다.
MetaGPT의 최신 개발 버전을 설치합니다.
중요: 이 튜토리얼을 위해서는 위 명령어를 사용하여 MetaGPT를 반드시 설치해야 합니다. PyPI나 기타 경로를 통해 MetaGPT를 설치하지 마세요. 여기서는 최신 개발 버전만 지원됩니다.
OS에 따라 다음 방법 중 하나를 사용하여 Ollama를 설치합니다.
macOS의 경우(Homebrew 사용)
공식 Ollama 웹사이트에서 다운로드(macOS, Linux, Windows)
설치가 완료되면 다음을 사용하여 Ollama 서버를 실행하고 모델(deepseek-r1:8b)을 불러올 수 있습니다.
MetaGPT와 함께 작동하도록 Ollama 및 Deepseek를 구성하려면 구성 파일을 만들고 편집해야 합니다.
MetaGPT 구성을 초기화합니다.
이 작업은 ~/.metagpt/config2.yaml 위치에 파일을 생성합니다.
다음 단계에 따라 파일을 편집하여 LLM을 구성합니다.
1. 터미널 창에서 다음 명령을 실행하여 nano 편집기에서 구성 파일을 엽니다.
2. deepseek-r1:8b 모델을 사용하는 이 Ollama 구성과 일치하도록 파일을 편집합니다.
참고:
이제 LLM 설정 변경 사항이 저장되었습니다!
MetaGPT 에이전트는 다음과 같은 두 가지 주요 구성 요소로 구성됩니다.
An
Action은 각 에이전트에게 수행할 작업과 언어 모델과의 상호 작용 방식을 지정합니다.
각 작업에는 일반적으로 다음이 포함됩니다.
작업을 위해 다음과 같은 임포트가 필요합니다.
역할 클래스는 워크플로에서 AI 에이전트 또는 팀 구성원을 나타냅니다. 역할은 모델에게 어떻게 행동해야 하는지 지시하고 따라야 하는 프로세스의 특정 부분(예: 관리, 조사 또는 검토)을 정의합니다.
각 역할에는 일반적으로 다음이 포함됩니다.
역할을 위한 필수 임포트:
MetaGPT는 워크플로를 단위로 구성하며, 각 라운드는 에이전트들이 PRD를 개선하기 위해 협업하는 반복적인 사이클입니다. 각 라운드는 다음 단계로 이루어집니다.
1라운드: 초기 초안 작성
2라운드(및 그 이후): 검토 및 수정:
반복
멀티 에이전트 PRD 생성 워크플로 다이어그램:
다음 단계에서는 PRD AI 자동화를 위한 에이전트 팀을 구성합니다.
각 에이전트의 역할을 정의하고 해당 워크플로 작업을 연결합니다.
이 섹션에서는 에이전트 작업을 정의하고, 에이전트 역할을 생성하며, PRD 생성, 연구 및 검토 자동화를 위한 팀을 구성하는 방법을 설명합니다.
PRD 팀이
핵심 작업
다음 5가지 작업 클래스는 이 AI 기반 PRD 생성 워크플로에서 에이전트가 수행하는 핵심 작업을 정의합니다.
멀티 에이전트 PRD 팀의 에이전트 역할은 다음과 같습니다. 아래 코드는 각 역할이 수행하는 작업을 지정합니다.
핵심 워크플로 및 역할 정의
다음 에이전트는 PRD 생성 프로세스의 각 단계를 자동화하기 위해 협업합니다.
사용
중요 참고 사항:
이 튜토리얼에서 생성된 문서와 아웃풋은 확률적 성격의 대규모 언어 모델(LLM)을 사용하므로 간혹 불완전하거나 부정확한 결과 또는 일관되지 않은 결과를 생성할 수 있습니다.
생성된 모든 콘텐츠는 항상 직접 검토하고 검증해야 합니다.
LLM은 유용한 도구이지만 실제 제품 개발팀의 전문성과 판단력을 완전히 대체할 수는 없습니다.
n_round 및 investment의 기본값으로 프로그램을 실행하려면 다음을 사용합니다.
이 명령은 에이전트 팀을 시작하고, PRD 생성 프로세스를 자동화하고, 지정된 라운드 수만큼 반복합니다.
이러한 모듈식 접근 방식은 복잡한 제품 개발 작업을 자동화하는 프로세스를 미세 조정할 수 있는 공간을 제공합니다.
애플리케이션을 실행하면 에이전트가 협업하여 PRD를 생성하고 세부화합니다.
최종 PRD.md 파일에는 검토 및 수정 과정에서 이루어진 주요 변경 사항을 요약한 문서 수정 노트 섹션이 포함됩니다. 이 섹션은 이해관계자가 문서에서 업데이트된 내용을 빠르게 파악하는 데 도움이 됩니다.
자산 관리자 애플리케이션의 최종 PRD에서 확인된 주요 개선 사항은 다음과 같습니다.
이 튜토리얼에 따라 MetaGPT와 Ollama를 사용하여 제품 요구 사항 문서의 생성 및 개선을 자동화하는 방법을 배웠습니다. 멀티 에이전트 팀을 구성하고, 맞춤형 작업과 역할을 정의했으며, 반복 워크플로를 실행하여 실행 가능한 고품질 PRD를 생성했습니다. 이 모듈식 접근 방식은 다른 협업형 AI 작업에도 적용할 수 있어 AI 제품 관리 프로세스를 간소화하는 강력한 도구가 됩니다.
