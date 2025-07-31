MetaGPT, Ollama 및 DeepSeek를 활용한 멀티 에이전트 PRD 자동화

MetaGPT, DeepSeek, Ollama를 활용해 전문화된 AI 에이전트 팀과 함께 제품 관리자들이 포괄적인 제품 요구사항 문서(PRD)를 신속히 작성할 수 있도록 돕는 AI 기반 도구 구축 방법을 알아보세요.

MetaGPT는 인공지능, 멀티 에이전트 시스템, 그리고 에이전트 중심 워크플로를 활용해 작업을 자동화하는 오픈소스 도구를 개발하는 기술 스타트업 DeepWisdom이 개발한 다중 에이전트 프레임워크입니다.

하나의 모델이 작업의 모든 측면을 처리하려고 시도하는 단일 에이전트 접근 방식과 달리 이 멀티 에이전트 시스템은 각 에이전트에게 특정 역할과 명확하게 정의된 책임을 할당합니다. 체계적인 워크플로를 따르고 서로의 결과물을 검토함으로써, 팀은 이해관계자의 목표에 더욱 부합하고 체계적으로 구성되며 누락 가능성이 적은 고품질 PRD를 공동으로 생성합니다.

시작하기 전에 애플리케이션의 기술 스택에 익숙해지는 데 도움이 되는 몇 가지 용어는 다음과 같습니다.

메타GPT: 대규모 언어 모델(LLM) 에이전트를 협업 가능한 역할로 구조화하여 하나의 조직된 팀처럼 함께 작동하도록 하는 프레임워크입니다.
Ollama: 개인용 컴퓨터나 워크스테이션에서 오픈 소스 LLM을 직접 실행하고 관리하기 위한 런타임입니다.
DeepSeek: 연구, 추론 및 기술 문서 작성과 같은 작업에 최적화된 오픈 소스 언어 모델입니다.

멀티 에이전트 협업을 통한 PRD 자동화

PRD 작성에는 시간이 많이 소요되지만, 인공지능을 활용하면 작업 완료 속도를 높일 수 있습니다.

멀티 에이전트 협업은 여러 역할 기반 에이전트를 조정해 복잡한 작업을 수행하도록 하는 AI 도구인 MetaGPT와 같은 프레임워크에서 구현됩니다. 복잡한 작업은 완료에 두 단계 이상이 필요한 모든 작업을 의미할 수 있습니다.

AI 기반 PRD 생성은 여러 이해관계자가 연구, 계획, 검토 및 개선 등 다양한 단계에 참여하는 실제 제품 개발 프로세스를 반영하므로 멀티 에이전트 협업의 훌륭한 활용 사례입니다. AI 생성 콘텐츠를 최대한 활용하려면 OpenAI의 ChatGPT 또는 Microsoft의 Copilot과 같은 단일 챗봇이 아닌 멀티 에이전트 시스템을 사용하는 것을 고려해야 합니다.

MetaGPT와 같은 멀티 에이전트 시스템을 사용하는 이유는 무엇인가요?

MetaGPT는 고유한 역할을 가진 전문 AI 에이전트를 사용하여 최소한의 코딩으로 거의 모든 워크플로에 맞게 서로 다른 역할을 사용자 지정할 수 있습니다. 이러한 유연성은 LLM의 뛰어난 자연어 이해 능력 덕분에 가능합니다. 사용자는 프롬프트 엔지니어링과 경량화된 소프트웨어 개발을 통해 에이전트 행동과 워크플로를 정의합니다.

MetaGPT의 목표는 멀티 에이전트 협업을 효과적으로 구현하는 데 있습니다. 구조화된 팀을 시뮬레이션함으로써 역할별 추론과 작업 위임이 가능해지며, 보다 상황에 적합하고 고품질 PRD와 같은 일관된 결과물을 생성합니다.

이 튜토리얼의 뒷부분에서는 독립형 챗봇을 사용하는 것과 유사하게 단일 에이전트가 초기 PRD 초안을 생성하는 방법을 보여줍니다. 이후 이 초안을 멀티 에이전트 협업으로 생성된 보다 정확한 최종 PRD와 비교합니다. 이 방법은 팀워크가 단일 에이전트로는 달성하기 어려운 수준의 품질 향상을 이끌어낸다는 점을 보여줍니다.

PRD 자동화에 DeepSeek를 사용하는 이유는 무엇인가요?

DeepSeek-AI에서 개발한 DeepSeek은 추론 작업, 구조화된 콘텐츠 생성 및 효율적인 AI 개발 워크플로에 최적화된 최첨단 오픈 소스 LLM 제품군입니다. 이 프로젝트에서는 제품 문서 자동화에 적합한 성능의 기본 모델인 deepseek-r1을 사용합니다.

DeepSeek가 MetaGPT와 같은 멀티 에이전트 시스템으로 PRD를 구축하는 데 탁월한 이유는 다음과 같습니다.

  • 자동화를 위한 구조화된 출력: DeepSeek 모델은 PRD나 기술 사양처럼 공식 문서 구조가 필요한 워크플로우에 적합한 일관된 마크다운 출력을 생성합니다.
  • 추론 능력: 이 모델은 순차적 추론 및 수정 단계를 처리하여 멀티 에이전트 상호 작용 루프를 지원합니다.
  • 성능 벤치마크: 공개된 벤치마크에 따르면 DeepSeek의 모델은 Mistral, LLaMA 및 IBM® Granite 모델을 포함한 7~13B 규모의 파라미터 범위 내 다른 오픈소스 모델과 비교해 경쟁력 있는 성능을 보입니다. Granite는 IBM® Research에서 개발된 모델로, 거버넌스, 견고성, 구조화된 비즈니스 추론에 중점을 두어 엔터프라이즈급 활용 사례를 위해 설계되었습니다.
  • 로컬 추론: 로컬 GPU에서 Ollama를 통해 deepseek-r1을 실행하면 OpenAI 또는 Microsoft Azure 엔드포인트 같은 외부 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API)에 의존하지 않고 지연 시간을 줄이며 실험할 수 있습니다. 이 접근 방식은 데이터 개인정보 보호 또는 오프라인 개발이 필요한 워크플로에 유용할 수 있습니다.
  • 언어 지원 및 컨텍스트 창: DeepSeek은 중국어를 포함한 강력한 다국어 지원과, 멀티 에이전트 세션에서 확장된 메모리를 지원하는 충분히 긴 컨텍스트 창을 제공합니다.

이 튜토리얼에서는 DeepSeek를 사용하지만 Ollama, Hugging Face 또는 OpenAI의 API와 호환되는 다른 LLM과 함께 실행되도록 동일한 멀티 에이전트 시스템을 구성할 수 있습니다. 모델 선택은 추론 정확도, 아웃풋 구조, 리소스 가용성, 목표 배포 환경 간의 균형에 따라 달라집니다.

MetaGPT는 어떻게 작동하나요?

MetaGPT는 표준 운영 절차(SOP) 개념을 활용해 실제 팀(예: 소프트웨어 기업이나 제품 개발팀)의 구조에 기반한 워크플로를 구성함으로써 인간과 AI 간 협업을 조율합니다.

SOP는 특정 작업이나 프로세스를 완료하기 위한 자세한 단계별 지침을 제공합니다. MetaGPT는 이 개념을 적용해 PRD 작성과 같은 복잡한 작업을 명확하고 실행 가능한 단계로 분해합니다.

각 작업은 지정된 ‘팀원’ 또는 역할 기반 AI 에이전트에게 할당됩니다.

MetaGPT 기본 에이전트

MetaGPT 에이전트는 협업 워크플로를 통해 작업을 시뮬레이션하고 조정하도록 설계된 구조화된 역할 기반 시스템 내에서 운영됩니다.

각 에이전트는 네 가지 핵심 개념에 기반한 체계적인 워크플로를 따릅니다.

  1. 역할: 프로젝트 관리자, 디자이너, 분석가 등 특정 목적을 달성하기 위해 설정된 전문적 페르소나입니다.
  2. 행동: 글쓰기, 검토, 조사 등 특정 작업을 수행할 수 있는 능력입니다.
  3. 메모리: 각 메모리는 과거 상호작용, 관찰, 작업을 포함한 메시지 객체 목록으로 저장됩니다. 이러한 메시지는 에이전트 간 통신을 위해 공유 메시지 풀에 게시되며 이 메모리가 에이전트의 행동에 영향을 미칩니다.
  4. 환경: 직접적인 상호 작용 없이 다른 에이전트의 정보에 액세스할 수 있는 공용 공간(전역 메시지 풀)입니다. 이 공간은 모든 에이전트의 공유 컨텍스트 역할을 합니다.

이러한 구성 요소들은 함께 MetaGPT 내에서 에이전트의 자율성과 작업 수행 능력을 뒷받침합니다. 다음 섹션에서는 이러한 에이전트들이 PRD 생성을 포함한 다단계 작업을 어떻게 소통하고 협업하여 완성하는지를 살펴보겠습니다.

MetaGPT 에이전트가 함께 작동하는 방식

MetaGPT 에이전트는 각 에이전트가 공유된 목표에 기여하는 조율된 프로세스를 따릅니다. 개별 에이전트는 자신의 역할에 따라 정보를 처리하고, 추론하며, 행동을 취하고, 결과를 다른 에이전트와 공유합니다. 이러한 접근 방식은 최종 결과물을 향해 점진적으로 발전하는 역동적이고 단계적인 협업을 가능하게 합니다.

MetaGPT 에이전트 워크플로:

  1. 관찰: 에이전트는 현재 상태(예: 최신 PRD 초안)를 검토합니다.
  2. 사고: LLM을 활용해 자신의 역할과 가용 정보를 바탕으로 다음에 수행할 작업을 결정합니다.
  3. 실행: 에이전트는 글 작성, 검토, 조사 등 할당된 작업을 수행합니다.
  4. 공유: 에이전트는 결과물을 기록하고 메시지를 공유 환경에 게시하여 팀의 다른 에이전트가 접근할 수 있도록 합니다.
  5. 다음 에이전트: 프로세스는 이전 에이전트가 멈춘 지점부터 다음 에이전트로 이어지며, 합의에 이를 때까지 이 과정을 반복합니다.

에이전트들은 이 구조화된 순환 과정을 반복하며 매 라운드마다 서로의 결과물을 기반으로 발전시켜 더욱 완전하고 정확한 결과에 도달합니다.

MetaGPT를 사용하면 에이전트 역할, SOP, PRD 템플릿, 이해관계자 우선순위 및 전체 프로젝트 목표를 사용자 정의하여 완전히 자동화된 AI 제품 개발 팀을 구축할 수 있습니다. 이 프레임워크는 확장성이 높아 팀의 특정 워크플로나 요구 사항에 맞게 조정할 수 있습니다.

이제 개별 에이전트가 어떻게 작동하고 협업하는지 이해했으므로, 전체 PRD 생성 워크플로 내에서 이 과정이 애플리케이션 수준에서 어떻게 조율되는지 살펴보겠습니다.

멀티에이전트 PRD 워크플로우 운영 방식

이 섹션은 MetaGPT를 사용하는 멀티 에이전트 PRD 생성 애플리케이션 팀의 워크플로를 단계별로 이해할 수 있도록 안내합니다.

표준 운영 절차(SOP) 정의

MetaGPT 팀과 함께 SOP를 구성하여 체계적인 에이전트 워크플로를 정의해 보겠습니다. 이 SOP는 PRD를 생성하는 복잡한 작업을 명확하고 실행 가능한 단계로 세분화하고 각 단계를 특화된 에이전트에게 할당합니다.

역할 및 책임

잘 정의된 SOP는 각 에이전트의 역할과 수행 항목을 명확히 합니다. 이 구조는 초안 작성, 연구 보강, 검토 및 수정 등 PRD 전 과정에서 책임성과 원활한 실행을 촉진합니다.

팀 역할:

  • 제품 관리자(팀 리더): 워크플로를 조율하고 초기 PRD를 작성하며, 연구 자료를 수집하고 피드백을 검토해 문서를 수정한 후 모든 버전을 저장합니다. 프로젝트 관리자(PM) 에이전트는 이 과정을 주도하며 다른 에이전트를 조정합니다. 

  • 연구자: 관련 연구와 지원 데이터를 통해 PRD를 보강합니다.

  • 검토자: PRD를 검토하고 개선을 위한 실행 가능한 피드백을 제공합니다.

워크플로우 단계

  1. 사용자 아이디어: 사용자는 명령줄을 통해 “자산 관리용 뱅킹 애플리케이션에 대한 PRD를 작성하라”와 같은 프로젝트 아이디어를 제공합니다.
  2. 팀 구성: 애플리케이션은 팀을 만들고 제품 관리자, 연구자, 검토자와 같은 역할을 할당합니다.
  3. 초안 작성: 제품 관리자(팀 리더)는 제품 목표, 사용자 페르소나, 주요 기능 및 기능 요구 사항을 간략하게 설명하는 초기 PRD를 DraftPRD.md로 생성하고 저장합니다.
  4. 연구: 연구자는 초안을 검토하고 이를 뒷받침하는 연구를 제공합니다.
  5. 검토: 검토자가 초안을 점검하고 피드백을 제공합니다.
  6. 수정: PM은 연구 및 검토 피드백을 수집하고 PRD를 수정하여 최종 문서를 PRD.md로 저장합니다.
  7. 아웃풋: 최종 PRD(연구 및 수정 포함)는 프로젝트 디렉토리에 마크다운 파일로 저장됩니다.

이 SOP는 프로젝트 관리자가 팀을 이끌며, 모든 기여를 조율하여 연구 기반으로 검증된 PRD를 자동으로 생성할 수 있도록 보장합니다.

시스템 요구사항

이 튜토리얼을 효율적으로 실행하려면 사용자는 다음과 같은 요구사항을 충족해야 합니다.

  • 운영 체제: macOS, Linux 또는 Windows
  • 메모리(RAM): >= 16GB
  • 디스크 공간: >= 10GB 여유 공간(Python 환경, Ollama 모델 및 생성된 파일용)
  • Ollama: 로컬에 설치 및 실행 중(기본 포트 11434)
  • Python 버전: 3.11.x

참고: 더 큰 모델이나 여러 에이전트를 실행할 경우 더 많은 메모리가 필요할 수 있습니다(최상의 성능을 위해 32GB 이상 권장). 간헐적인 타임아웃 오류가 발생할 수 있습니다. 타임아웃 오류가 발생하면 프로세스를 다시 시작하고 시스템 리소스가 충분한지 확인하세요.

단계

1단계. 가상 환경 생성

이러한 단계는 여기 또는 GitHub에서 적절히 명명된 프로젝트 폴더 내에서 수행할 수 있습니다. 

먼저 Python 의존성 문제를 방지하기 위해 가상 환경을 만듭니다. 이 프로젝트는 Python 3.11에서 가장 안정적으로 실행됩니다.

python3.11 -m venv myvenv
source myvenv/bin/activate

2단계. MetaGPT 설치

MetaGPT의 최신 개발 버전을 설치합니다.

pip install git+https://github.com/geekan/MetaGPT

중요: 이 튜토리얼을 위해서는 위 명령어를 사용하여 MetaGPT를 반드시 설치해야 합니다. PyPI나 기타 경로를 통해 MetaGPT를 설치하지 마세요. 여기서는 최신 개발 버전만 지원됩니다.

3단계. Olama 설치

OS에 따라 다음 방법 중 하나를 사용하여 Ollama를 설치합니다.

macOS의 경우(Homebrew 사용)

brew install ollama

공식 Ollama 웹사이트에서 다운로드(macOS, Linux, Windows)

4단계. Ollama 서버 시작 및 deepseek-r1:8b 가져오기

설치가 완료되면 다음을 사용하여 Ollama 서버를 실행하고 모델(deepseek-r1:8b)을 불러올 수 있습니다.

ollama serve
ollama pull deepseek-r1:8b

5단계. Ollama를 사용하도록 MetaGPT 구성

MetaGPT와 함께 작동하도록 Ollama 및 Deepseek를 구성하려면 구성 파일을 만들고 편집해야 합니다.

MetaGPT 구성을 초기화합니다.

metagpt --init-config

이 작업은 ~/.metagpt/config2.yaml 위치에 파일을 생성합니다.~/.metagpt/config2.yaml

다음 단계에 따라 파일을 편집하여 LLM을 구성합니다.

1.       터미널 창에서 다음 명령을 실행하여 nano 편집기에서 구성 파일을 엽니다.

nano ~/.metagpt/config2.yaml

2.       deepseek-r1:8b 모델을 사용하는 이 Ollama 구성과 일치하도록 파일을 편집합니다.

llm:
  api_type: 'ollama'
  base_url: 'http://127.0.0.1:11434/api'
  model: 'deepseek-r1:8b'

참고:api_key: YAML 파일에 api_key: 필드가 나타나면 비워 두지 마세요. 유효한 키를 입력하거나 해당 필드를 완전히 삭제해야 합니다. api_key: 필드가 존재하지만 비어 있으면 프로그램이api_key: 실행되지 않습니다.

  1. 위의 변경을 완료한 후 'Ctrl + O'를 Ctrl + O 눌러 저장하고  'Enter'를 눌러Enter 확인합니다.
  2. 보도 자료 Ctrl + X 'Ctrl + X'를 눌러 'nano'에서 종료합니다.

이제 LLM 설정 변경 사항이 저장되었습니다!

추가 구성 예시는 MetaGPT 문서의 여기여기에 나와 있는 두 가지 예시를 참고하세요.

6단계. MetaGPT 에이전트 작동 방식 알아보기: 작업 및 역할

MetaGPT 에이전트는 다음과 같은 두 가지 주요 구성 요소로 구성됩니다.

  • 작업: 에이전트가 수행할 수 있는 개별 업무 또는 작업(예: PRD 작성, 조사 수행)입니다.
  • 역할: 에이전트의 책임과 수행 가능한 작업을 정의합니다. (예: 프로젝트 관리자, 연구원)

조치

An Action 'Action'은 에이전트가 수행할 특정 작업을 정의하는 Python 클래스입니다.
Action은 각 에이전트에게 수행할 작업과 언어 모델과의 상호 작용 방식을 지정합니다.

각 작업에는 일반적으로 다음이 포함됩니다.

  •  APROMPT_TEMPLATE : LLM에 전달되는 지시문 또는 메시지(예: “마크다운 형식으로 PRD 작성”)입니다.
  •  Arun()  메서드: 프롬프트 템플릿을 채우고 이를 LLM에 전송한 후 모델의 응답을 반환합니다.
  • 선택적parse_text() method: LLM의 아웃풋을 처리하여 마크다운, 코드 또는 JSON과 같은 관련 정보를 추출합니다.

작업을 위해 다음과 같은 임포트가 필요합니다.

import re
import os
from metagpt.actions import Action
  • re 는 정규 표현식에 사용됩니다.(parse_text에서 사용)parse_text )
  • os 는 파일 작업에 사용됩니다. (SavePRD에서 사용)SavePRD )
  • Action 은 MetaGPT의 모든 작업의 기본 클래스입니다.

역할

역할 클래스는 워크플로에서 AI 에이전트 또는 팀 구성원을 나타냅니다. 역할은 모델에게 어떻게 행동해야 하는지 지시하고 따라야 하는 프로세스의 특정 부분(예: 관리, 조사 또는 검토)을 정의합니다.

각 역할에는 일반적으로 다음이 포함됩니다.

  • __init__ : 역할을 초기화하고, 작업을 설정하고, 감시해야 하는 이벤트 또는 메시지를 정의합니다.

  •  _act : 에이전트의 차례가 되면 하나 이상의 할당된 동작을 실행합니다. 이 메서드는 워크플로에서 에이전트의 행동을 정의합니다.

역할을 위한 필수 임포트:

from metagpt.roles import Role
from metagpt.schema import Message
from metagpt.logs import logger
  • Role 은 MetaGPT에서 모든 에이전트 역할의 기본 클래스입니다.
  • Message 는 작업 실행 결과를 반환하는 데 사용됩니다.
  • logger 는 아웃풋 로그 및 디버깅 정보를 기록하는 데 사용됩니다.

워크플로 개요

MetaGPT는 워크플로를 단위로 구성하며, 각 라운드는 에이전트들이 PRD를 개선하기 위해 협업하는 반복적인 사이클입니다. 각 라운드는 다음 단계로 이루어집니다.

1라운드: 초기 초안 작성

  • 프로젝트 관리자는 사용자의 프롬프트에 따라 첫 번째 PRD 초안을 작성하고 저장합니다.
  • 연구자와 검토자가 작업을 위해 이 초안을 받습니다.

2라운드(및 그 이후): 검토 및 수정:

  • 연구자는 PRD를 보완할 연구 자료를 생성합니다.
  • 검토자는 PRD 초안에 대한 피드백을 제공합니다.
  • 프로젝트 관리자는 신규 연구 및 후기 피드백을 반영해 PRD를 수정하고 업데이트된 버전을 저장합니다.

반복

  • 이 과정은 여러 라운드에 걸쳐 반복 가능하며, PRD는 각 사이클마다 점진적으로 개선됩니다.

멀티 에이전트 PRD 생성 워크플로 다이어그램:

User prompt
   ↓
Team initialization
   ↓
PRD draft (Project Manager)
   ↓
Research and review (Researcher & Reviewer)
   ↓
Draft revision (Project Manager)
   ↓
Save final PRD

다음 단계에서는 PRD AI 자동화를 위한 에이전트 팀을 구성합니다.
각 에이전트의 역할을 정의하고 해당 워크플로 작업을 연결합니다.

7단계. MetaGPT로 멀티에이전트 PRD 팀 구축

이 섹션에서는 에이전트 작업을 정의하고, 에이전트 역할을 생성하며, PRD 생성, 연구 및 검토 자동화를 위한 팀을 구성하는 방법을 설명합니다.

에이전트 작업 정의

PRD 팀이Action 'Action' 클래스를 사용하여 수행할 에이전트 동작은 다음과 같습니다.

import re
import os
from metagpt.actions import Action

def clean_response(rsp):
    # Cleans LLM output, extracting markdown and removing extra tags
    rsp = re.sub(r"<think>.*?</think>", "", rsp, flags=re.DOTALL)
    pattern = r"```(?:markdown)?(.*?)```"
    match = re.search(pattern, rsp, re.DOTALL)
    text = match.group(1) if match else rsp
    return text.strip()

class WritePRD(Action):
    PROMPT_TEMPLATE: str = """
    Write a comprehensive product requirements document (PRD) for {instruction} and provide the output in markdown format.
    **Important:**
    - Do NOT include any code, programming language, or technical implementation details.
    - Only write markdown for a PRD document (sections like Introduction, Goals, User Stories, Requirements, etc.).
    - Do NOT include code blocks, scripts, or pseudocode.
    - Limit your response to a maximum of 1,500-3,000 words and no more than 7 unique sections.
    - Ensure that no sections are repeated.
    - Ensure that each section is ordered and formatted correctly with appropriate headings and subheadings.

    Return ```your markdown text here with NO other texts, your text:
    """

    name: str = "WritePRD"

    async def run(self, instruction: str):
        prompt = self.PROMPT_TEMPLATE.format(instruction=instruction)
        rsp = await self._aask(prompt)
        prd_text = self.parse_text(rsp)
        return prd_text

    @staticmethod
    def parse_text(rsp):
        return clean_response(rsp)
   
class SavePRD(Action):
    name: str = "SavePRD"

    async def run(self, content: str, filename: str = "PRD.md"):
        filepath = os.path.join(os.getcwd(), filename)
        with open(filepath, "w", encoding="utf-8") as f:
            f.write(content)
        return f"PRD saved to {filepath}"
   
class ConductResearch(Action):
    PROMPT_TEMPLATE: str = """
   Context: {context}
    You are a research assistant working with the Project Manager to ensure that
    the PRD includes information from a detailed research report for the given PRD.
    Use the {instruction} to generate a detailed research report on relevant details
    that should be included in the PRD and provide the output in markdown format.
    Include relevant data, statistics, and references to support the PRD.
    **Important**:
    1. Return only the markdown text.
    2. Do not include any other text or explanations.
    3. Limit your response to the content that is relevant to the PRD and a maximum of 500-1,500 words.
    Return ```your markdown text here``` with NO other texts, your text:
    """

    name: str = "ConductResearch"

    async def run(self, instruction: str, context: str = ""): 
        prompt = self.PROMPT_TEMPLATE.format(instruction=instruction, context=context)
        rsp = await self._aask(prompt)
        research_content = self.parse_text(rsp)
        return research_content    
   
    @staticmethod
    def parse_text(rsp):
        return clean_response(rsp)
   
class PerformReview(Action):
    PROMPT_TEMPLATE: str = """
    You are a product reviewer. The following is a Product Requirements Document
    (PRD) generated for a project.

    Please review the PRD below and provide critical, actionable feedback to improve
    its clarity, completeness, and effectiveness. Highlight any missing sections,
    unclear requirements, or potential risks. Ensure that no sections are repeated.

    **Important**:
    1.  Return only the markdown text.
    2. Do not include any other text or explanations.
    3. Limit your response to the content that is relevant to the PRD.
    4. Limit your response to a maximum of 500-1,000 words.

    Return your feedback in markdown format only.

    PRD to review:
    {context}
    """

    name: str = "PerformReview"
    async def run(self, context: str):
        prompt = self.PROMPT_TEMPLATE.format(context=context)
        rsp = await self._aask(prompt)
        review_content = self.parse_text(rsp)
        return review_content
      
    @staticmethod
    def parse_text(rsp):
        return clean_response(rsp)
   
class RevisePRD(Action):
    PROMPT_TEMPLATE: str = """
    Revise the Product Requirements Document (PRD) based on the following review feedback.
    Revise the PRD to address all reviewer suggestions, clarifying vague terms, adding
    measurable goals, expanding on integrations, including user stories, functional requirements, and adding
    any missing sections as suggested.
    **Important**:
    1. Return only the markdown text.
    2. Do not include any other text or explanations.
    3. Include a section at the end titled "Document revision notes" that summarizes the key revisions.
    4. Limit your response to a maximum of 1,500-4,000 words and no more than unique 12 sections.
    5. Ensure that no sections are repeated.
    6. Ensure that each section is ordered and formatted correctly with appropriate headings and subheadings.

    PRD:
    {prd}

    Review Feedback:
    {review}

    Return ```your markdown text here``` with NO other texts, your text:
    """

    name: str = "RevisePRD"

    async def run(self, prd: str, review: str):
        prompt = self.PROMPT_TEMPLATE.format(prd=prd, review=review)
        rsp = await self._aask(prompt)
        revised_prd = self.parse_text(rsp)
        return revised_prd

    @staticmethod
    def parse_text(rsp):
        return clean_response(rsp)

핵심 작업

다음 5가지 작업 클래스는 이 AI 기반 PRD 생성 워크플로에서 에이전트가 수행하는 핵심 작업을 정의합니다.

  1. WritePRD는 PRD를 생성합니다.
  2. SavePRD는 PRD를 디스크에 저장합니다.
  3. ConductResearch는 지원 연구를 생성합니다.
  4. PerformReview는 PRD를 검토합니다.
  5. RevisePRD는 피드백을 기반으로 PRD를 수정합니다.

에이전트 역할 정의

멀티 에이전트 PRD 팀의 에이전트 역할은 다음과 같습니다. 아래 코드는 각 역할이 수행하는 작업을 지정합니다.

class ProjectManager(Role):
    name: str = "Pam"
    profile: str = "Project Manager"

    def __init__(self, **kwargs):
        super().__init__(**kwargs)
        self.write_action = WritePRD()
        self.save_action = SavePRD()
        self.revise_action = RevisePRD()
        self._watch([UserRequirement, ConductResearch, PerformReview])
        self.set_actions([self.write_action, self.save_action, self.revise_action])

    async def _act(self) -> Message:
        logger.info(f"{self.profile}: Starting PRD generation process.")
        memories = self.get_memories()
        # If this is the first round, generate and save the draft PRD
        if not any(m.role == "Researcher" or m.role == "Reviewer" for m in memories):
            msg = self.get_memories(k=1)[0]
            prd_content = await self.write_action.run(msg.content)
            draft_save_result = await self.save_action.run(prd_content, filename="DraftPRD.md")
            return Message(
                content=draft_save_result,
                role=self.profile,
                cause_by=type(self.write_action)
            )
        # If this is the second round, combine revised PRD and research, then save
        else:
            research_msgs = [m for m in memories if m.role == "Researcher"]
            review_msgs = [m for m in memories if m.role == "Reviewer"]
            research_content = research_msgs[-1].content if research_msgs else "No research found."
            review_content = review_msgs[-1].content if review_msgs else "No review found."
            # Load the draft PRD from file or memory
            with open("DraftPRD.md", "r", encoding="utf-8") as f:
                prd_content = f.read()
            # Only revise if review feedback exists and is not empty
            if review_msgs and review_content.strip() and review_content.strip() != "No PRD draft found.":
                revised_prd = await self.revise_action.run(prd_content, review_content)
            else:
                logger.info(f"{self.profile}: No review feedback found, skipping revision this round.")
                revised_prd = prd_content.strip()
            final_content = (
                f"{revised_prd}\n\n"
                f"---\n\n"
                f"## Research\n{research_content}\n"
            )
            await self.save_action.run(final_content, filename="PRD.md")
            return Message(
                content=final_content,  # Only the markdown document
                role=self.profile,
                cause_by=type(self.write_action)
            )

class Reviewer(Role):
    name: str = "Rico"
    profile: str = "Reviewer"

    def __init__(self, **kwargs):
        super().__init__(**kwargs)
        self.review_action = PerformReview()
        self.set_actions([self.review_action])   
        self._watch([WritePRD])

    async def _act(self) -> Message:
        try:
            with open("DraftPRD.md", "r", encoding="utf-8") as f:
                prd_content = f.read()
        except FileNotFoundError:
            prd_content = "No PRD draft found."
        logger.info(f"{self.profile}: Reviewing PRD...")
        review_content = await self.review_action.run(prd_content)
        return Message(content=review_content, role=self.profile, cause_by=type(self.review_action))

class Researcher(Role):
    name: str = "Rita"
    profile: str = "Researcher"

    def __init__(self, **kwargs):
        super().__init__(**kwargs)
        self.research_action = ConductResearch()
        self.set_actions([self.research_action])
        self._watch([UserRequirement, WritePRD])

    async def _act(self) -> Message:
        try:
            with open("DraftPRD.md", "r", encoding="utf-8") as f:
                prd_content = f.read()
        except FileNotFoundError:
            prd_content = "No PRD draft found."
        logger.info(f"{self.profile}: Researching for PRD...")
        research_content = await self.research_action.run(
            "Provide supporting research for the following PRD.", context=prd_content
        )
        return Message(content=research_content, role=self.profile, cause_by=type(self.research_action))

핵심 워크플로 및 역할 정의

다음 에이전트는 PRD 생성 프로세스의 각 단계를 자동화하기 위해 협업합니다.

  • ProjectManager 'ProjectManager'(Pam)는 PRD를 생성, 저장 및 수정합니다.
  • Reviewer 'Reviewer'(Rico)는 PRD를 검토하고 피드백을 제공합니다.
  • Researcher (Rita)가 PRD를 위한 지원 연구를 생성합니다.

8단계. 팀 구성 및 운영

사용 Team 'Team' 클래스를 사용하여 에이전트를 채용하고 워크플로를 실행합니다. 이 앱은 Typer를 사용하여 명령줄에서 대화형으로 프로세스를 실행합니다.

import typer
import asyncio
from metagpt.team import Team

app = typer.Typer()

@app.command()
def main(
    idea: str = typer.Argument(..., help="A PRD for a banking application for wealth management"),
    investment: float = typer.Option(3.0, "--investment", "-i", help="Dollar amount to invest in the project."),
    n_round: int = typer.Option(2, "--n-round", "-n", help="Number of rounds to run the simulation."),
):
    async def runner():
        team = Team(use_mgx=False)
        team.hire([
            ProjectManager(),
            Researcher(),
            Reviewer(),
        ])
        team.idea = idea
        team.invest(investment=investment)
        team.run_project(idea)
        await team.run(n_round=n_round)
    asyncio.run(runner())

if __name__ == "__main__":
    app()

CLI 작동 방식

  • @app.command() : Typer에 이후의 함수(main)가main 터미널에서 실행할 수 있는 명령임을 알립니다.
  • main(...) : 프로그램을 실행하는 메인 함수입니다. 세 가지 인수를 받습니다.
    • idea : 프로젝트 아이디어(예: "자산 관리를 위한 애플리케이션의 PRD")
    • investment : 선택 가능한 투자 금액입니다. (기본값: 3.03.0 ) 이 값은 팀의 예산을 시뮬레이션하며, 에이전트의 의사 결정과 계획에 영향을 줄 수 있습니다.
    • n_round : 시뮬레이션을 실행할 라운드 수를 지정하는 선택적 인수입니다. (기본값: 2)2 ).

팀 구성 및 실행

  • runner() : 워크플로를 실행하는 비동기 함수입니다.
    • team = Team(use_mgx=False) : AI 에이전트 그룹을 나타내는 새로운 Team 객체를Team 생성합니다. use_mgx=Falseuse_mgx=False 옵션은 고급 MGX 통신 모드를 비활성화하고 표준 팀 동작을 사용하도록 설정합니다.
    • team.hire([...]) : 에이전트를 팀에 채용(추가)합니다.
    • team.idea = idea : CLI 입력값을 기반으로 팀의 프로젝트 아이디어를 설정합니다.
    • team.invest(investment=investment) : 팀의 "자금"을 할당하여 상담원이 계획 및 리소스 할당을 시뮬레이션하는 방식에 영향을 미칩니다.
    • team.run_project(idea) : 주어진 아이디어로 프로젝트를 시작합니다.
    • await team.run(n_round=n_round) : 지정된 라운드 수만큼 워크플로를 실행하여 에이전트가 PRD를 반복적으로 개선할 수 있도록 합니다.

아웃풋 변동성에 대한 참고 사항

중요 참고 사항:
이 튜토리얼에서 생성된 문서와 아웃풋은 확률적 성격의 대규모 언어 모델(LLM)을 사용하므로 간혹 불완전하거나 부정확한 결과 또는 일관되지 않은 결과를 생성할 수 있습니다.
생성된 모든 콘텐츠는 항상 직접 검토하고 검증해야 합니다.
LLM은 유용한 도구이지만 실제 제품 개발팀의 전문성과 판단력을 완전히 대체할 수는 없습니다.

명령 예시

n_round 및 investment의 기본값으로 프로그램을 실행하려면 다음을 사용합니다.n_roundinvestment :

python metagpt_prd_generator.py "Write a PRD for a banking app for wealth managers."

이 명령은 에이전트 팀을 시작하고, PRD 생성 프로세스를 자동화하고, 지정된 라운드 수만큼 반복합니다.

팀 생성 프로세스 요약

  • 작업은 각 에이전트가 수행할 수 있는 역할을 정의합니다.
  • 역할은 에이전트를 나타내며 작업과 연결합니다.
  • 클래스는 에이전트를 모아 워크플로를 자동화합니다.

이러한 모듈식 접근 방식은 복잡한 제품 개발 작업을 자동화하는 프로세스를 미세 조정할 수 있는 공간을 제공합니다.

아웃풋 초안과 최종 PRD 비교 예시

애플리케이션을 실행하면 에이전트가 협업하여 PRD를 생성하고 세부화합니다.

  • 초안 PRD (DraftPRD.md ): 프로젝트 관리자 에이전트가 만든 초기 PRD입니다.
  • 검토 피드백: 검토자 에이전트의 제안 및 의견입니다.
  • 연구 보고서: 연구자 에이전트가 수행한 기술 및 시장 조사 자료입니다.
  • 최종 PRD (PRD.md ): 검토 및 연구 내용을 반영한 수정된 PRD입니다.

PRD 초안(요약)

# Product Requirements Document: Wealth Manager Banking App

## 1. Introduction & Overview
*   **Product Name:** [Proposed Name - e.g., "WealthBank Pro", "Portfolio Navigator"]
*   **Version:** v0.1 (Initial Draft)
*   **Author:** [Your Team/Name]
*   **Date:** October 26, 2
*   **Status:** Draft

## 2. Purpose & Goals
The purpose of this app is to solve key pain points faced by wealth managers and
their clients with a seamless, integrated digital platform for managing assets,
monitoring portfolio performance, accessing banking services, and facilitating
communication within the financial advisory context.

... (see full draft (`example_DraftPRD.md`) for more sections)

최종 PRD(요약)

# Product Requirements Document: Wealth Manager Banking App

## 1. Introduction & Overview
*   **Product Name:** WealthBank Pro (or Portfolio Navigator - to be confirmed)
*   **Version:** v0.2
*   **Author:** [Your Team/Name]
*   **Date:** October 26, 2023
*   **Status:** Draft
*   **Document Revision Notes:** Addressed reviewer suggestions by clarifying
terms, adding measurable goals, expanding integrations, including user stories,
and added missing sections (User Roles, Data Flow).

## 2. Purpose & Goals
This app provides a secure digital platform for financial advisors to manage client
portfolios and offers clients an intuitive interface to monitor their investments
alongside core banking services.

### Measurable Key Goals:
1.  **Enhance Advisor Efficiency:** Reduce investment monitoring time by
[Specify %]%,decrease report generation time by [Specify %]%.
2.  **Improve Client Experience:** Achieve a Net Promoter Score (NPS) of
[Target NPS score], increase client engagement via app to [Target percentage]%.
3.  **Secure Collaboration:** Reduce email inquiries between advisor and clients
by [Target reduction %]%, ensure all messages are traceable within the platform.

## 3. User Roles
*   **Wealth Manager/Financial Advisor:** Full access to assigned portfolios,
    reporting, and communication.
*   **High-Net-Worth Client:** View-only access to their own portfolio and
    account information.
*   **Administrative Staff (Optional):** Read-only access for reporting/client onboarding.

... (see full final PRD (`example_PRD.md`)for more sections)

에이전트가 개선한 사항

최종 PRD.md 파일에는 검토 및 수정 과정에서 이루어진 주요 변경 사항을 요약한 문서 수정 노트 섹션이 포함됩니다. 이 섹션은 이해관계자가 문서에서 업데이트된 내용을 빠르게 파악하는 데 도움이 됩니다.

자산 관리자 애플리케이션의 최종 PRD에서 확인된 주요 개선 사항은 다음과 같습니다.

  • 측정 가능한 목표 추가: NPS 점수 및 시간 단축 등 명확한 KPI를 포함한 성공 지표를 추가하여 MVP 및 최적화에 반영할 수 있도록 했습니다.
  • 사용자 역할: 고문, 고객 및 직원의 역할과 권한을 정의했습니다.
  • 통합: 데이터 흐름을 위한 API 및 보안 프로토콜을 명시했습니다.
  • 문서 수정 노트: 주요 변경 사항을 요약하여 추적을 용이하게 했습니다.
  • 사용자 스토리: 실행 가능한 요구사항을 위해 시나리오를 확장하고 명확히 했습니다.
  • 연구: 의사 결정을 지원하기 위해 가격 책정 모델 및 기술 데이터와 같은 시장 진출 전략을 통합했습니다.

아웃풋 파일 예시

  • DraftPRD.md : 초기 요구 사항 문서입니다.
  • PRD.md : 최종 수정된 요구 사항 문서입니다.
  • (선택 사항) Research.md : PRD를 지원하는 시장 및 기술 연구입니다.

결론

이 튜토리얼에 따라 MetaGPT와 Ollama를 사용하여 제품 요구 사항 문서의 생성 및 개선을 자동화하는 방법을 배웠습니다. 멀티 에이전트 팀을 구성하고, 맞춤형 작업과 역할을 정의했으며, 반복 워크플로를 실행하여 실행 가능한 고품질 PRD를 생성했습니다. 이 모듈식 접근 방식은 다른 협업형 AI 작업에도 적용할 수 있어 AI 제품 관리 프로세스를 간소화하는 강력한 도구가 됩니다.

리소스

비즈니스에 맞게 구축된 AI 에이전트로 생산성 확장

비즈니스 운영에 손쉽게 통합할 수 있는 AI 에이전트의 획기적인 잠재력에 대해 알아보세요.

2025년 AI 에이전트 구매자 가이드

이 포괄적인 가이드를 통해 주요 사용 사례, 핵심 능력 및 단계별 권장 사항을 분석하여 비즈니스에 적합한 솔루션을 선택하는 데 도움을 받으세요.
AI 에이전트 및 어시스턴트로 비즈니스 생산성 재구상

AI 에이전트와 AI 어시스턴트를 함께 사용하여 새로운 차원의 생산성을 달성하는 방법을 알아보세요.
강화된 인텔리전스에 대한 Omdia 보고서: AI 에이전트의 영향

AI 에이전트를 통해 생성형 AI의 잠재력을 최대한으로 활용하는 방법을 알아보세요.

에이전트형 엔터프라이즈 도입: 전체 기술 자산에서 AI 활용하기

AI 혁명의 근본적인 전환점이 될 새로운 AI 에이전트에 대한 최신 소식을 받아보세요.
watsonx Orchestrate 사용해 보기

생성형 AI 어시스턴트가 워크로드를 줄이고 생산성을 향상하는 방법을 알아보세요.
AI 에이전트가 생산성을 혁신하는 방법

AI를 사용하여 더 창의적이고 효율적으로 일하고 AI 에이전트와 긴밀히 협력하는 미래에 적응하는 방법을 알아보세요.
에이전트의 미래, AI 에너지 소비, Anthropic의 컴퓨터 사용, Google 워터마킹 AI 생성 텍스트

이번 Mix of Experts 에피소드에서 IBM의 AI 전문가들과 함께 AI 에이전트의 미래 등에 대해 자세히 알아보세요.

Comparus가 '뱅킹 어시스턴트'를 사용하는 방법

Comparus는 IBM watsonx.ai 솔루션을 사용하여 새로운 상호작용 모델로서 대화형 뱅킹의 인상적인 잠재력을 보여주었습니다.
