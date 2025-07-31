MetaGPT, DeepSeek, Ollama를 활용해 전문화된 AI 에이전트 팀과 함께 제품 관리자들이 포괄적인 제품 요구사항 문서(PRD)를 신속히 작성할 수 있도록 돕는 AI 기반 도구 구축 방법을 알아보세요.

MetaGPT는 인공지능, 멀티 에이전트 시스템, 그리고 에이전트 중심 워크플로를 활용해 작업을 자동화하는 오픈소스 도구를 개발하는 기술 스타트업 DeepWisdom이 개발한 다중 에이전트 프레임워크입니다.

하나의 모델이 작업의 모든 측면을 처리하려고 시도하는 단일 에이전트 접근 방식과 달리 이 멀티 에이전트 시스템은 각 에이전트에게 특정 역할과 명확하게 정의된 책임을 할당합니다. 체계적인 워크플로를 따르고 서로의 결과물을 검토함으로써, 팀은 이해관계자의 목표에 더욱 부합하고 체계적으로 구성되며 누락 가능성이 적은 고품질 PRD를 공동으로 생성합니다.

시작하기 전에 애플리케이션의 기술 스택에 익숙해지는 데 도움이 되는 몇 가지 용어는 다음과 같습니다.

메타GPT: 대규모 언어 모델(LLM) 에이전트를 협업 가능한 역할로 구조화하여 하나의 조직된 팀처럼 함께 작동하도록 하는 프레임워크입니다.

Ollama: 개인용 컴퓨터나 워크스테이션에서 오픈 소스 LLM을 직접 실행하고 관리하기 위한 런타임입니다.

DeepSeek: 연구, 추론 및 기술 문서 작성과 같은 작업에 최적화된 오픈 소스 언어 모델입니다.