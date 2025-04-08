AI 에이전트 거버넌스: 거대한 과제와 거대한 기회

Cole Stryker

고급 AI 에이전트는 생각을 넘어 실행을 합니다. 이전의 생성형 AI 툴은 인간의 지시에 따라 콘텐츠를 생성하고 예측하거나 인사이트를 제공했지만, 에이전트는 바깥 세계로 나가 복잡한 작업을 자율적으로 수행합니다. 에이전트는 즉석에서 의사 결정을 내리고 변화하는 조건에 적응할 수도 있습니다. 이는 AI 거버넌스에 새로운 과제를 제시합니다.

인공 지능 거버넌스는 AI 시스템과 툴이 안전하고 윤리적임을 보장하는 데 도움이 되는 프로세스, 표준 및 보호 장치를 의미합니다. AI 거버넌스 프레임워크는 안전, 공정성 및 인권 존중을 보장하기 위해 AI 연구, 개발 및 적용을 감독합니다.

에이전트의 경우, 에이전트의 자율성을 위해서는 거버넌스 프레임워크를 업데이트해야 합니다. 에이전트는 경제적 잠재력이 엄청나지만 관련된 위험 환경도 역시 어마어마합니다. 지능형 시스템의 자율성이 커질 수록, 이 시스템을 더 안전하고 윤리적이며 투명한 방식으로 가동하도록 장려하는 것이 중대한 과제가 될 것입니다.

인간의 감독 없는 자율적 의사 결정

에이전틱 AI를 강력하게 만드는 바로 그 특성(자율성, 적응성, 복잡성)이 에이전트 관리를 더 어렵게 만듭니다. AI 에이전트의 거버넌스에 따르는 주된 난제 중 하나는 이 기술이 독립적으로 결정을 내리는 능력입니다. 엄격한 규칙 기반 프로그래밍을 따르는 기존 소프트웨어 시스템과 달리 AI 에이전트는 머신 러닝 알고리즘을 사용하여 데이터를 분석하고 확률에 따라 행동을 결정합니다. 이러한 자율성을 통해 AI는 실시간 환경에서 작동합니다.

이러한 인간의 통제 부족으로 인해 AI 에이전트가 안전하고 공정하며 윤리적인 방식으로 행동하도록 보장하기는 더 어려워집니다. 자율주행차나 알고리즘 주식 거래 같은 고위험 상황에서 AI 에이전트의 결정은 치명적인 결과를 초래할 수 있지만 인간이 이를 항상 감독할 수 있는 것은 아닙니다. 여기에서 거버넌스 딜레마가 발생합니다. 리더는 AI의 효율성과 자율성, 책임과 통제의 필요성을 어떻게 조율할 수 있을까요?

많은 AI 에이전트, 특히 머신 러닝으로 구동되는 고급 에이전트는 인간이 해석하기 쉽지 않은 의사 결정 프로세스를 수행합니다. 추적 가능한 로직을 사용하는 규칙 기반 시스템과 달리 머신 러닝 모델은 개발자 본인도 완전히 이해할 수 없는 데이터의 복잡한 패턴을 기반으로 결정을 내립니다. 이러한 불투명성으로 인해 AI 기반 의사 결정을 감사하기가 어려워지며, 이는 빠르게 변화하는 자동화 사용 사례에서 난제로 존재합니다. AI 시스템이 잘못된 데이터를 기반으로 애플리케이션을 거부하거나 의료 시스템이 잘못된 치료법을 권장한다고 상상해 보세요. 이해관계자는 반드시 결정 근거를 이해할 수 있어야 합니다.

편향성도 문제입니다. AI 시스템은 과거 데이터를 학습하기에, 이 데이터에 편향이 담겨있으면 AI가 이를 증폭시킬 수 있습니다. AI 에이전트는 공정성이나 개인 정보 보호보다 효율성을 우선시하는 등 바람직하지 않은 결정을 내릴 수 있습니다.

보안 및 규정 준수 위험

자율 에이전트는 여느 AI 시스템과 마찬가지로 보안 위협에 취약합니다. AI 모델과 봇은 인풋 데이터를 약간 수정해서 AI가 잘못된 결정을 내리게 만드는 적대적 공격을 통해 조작될 수 있습니다. 자연어로 사용자와 소통하는 대규모 언어 모델(LLM)과 챗봇은 속임수를 통해 유해한 콘텐츠를 생성할 수 있습니다. AI 에이전트는 분산 방식으로 배포되기 때문에 통일된 보안 조치를 구현하기가 어렵습니다.

에이전틱 시스템은 외부 애플리케이션 및 데이터 소스와 통합하는 데 있어 API에 의존하는 경우가 많습니다. 제대로 관리되지 않은 API는 취약점을 노출하여 사이버 공격의 표적이 될 수 있습니다. 사이버 보안 위험에는 적대적 공격, 데이터 유출, 민감한 정보를 노출시키는 무단 액세스 등이 있습니다. 이러한 위험을 완화하려면 API에 무단 상호 작용을 방지하는 액세스 제어 및 인증 메커니즘을 도입해야 합니다.

보안 외에도 AI 에이전트를 설계할 때 규정을 준수해야 합니다. 그러나 규제는 기술 발전에 뒤처지는 경우가 많습니다. AI 시스템은 본질적으로 복잡하고 예측할 수 없으며 규정 준수 요건은 모호하거나 모순되기도 합니다. 앞으로는 전 세계 국가 정부와 초국적 관리 기관이 에이전트 사용에 대한 규칙을 수립할 것입니다.

미지의 영역 탐색

데이터 거버넌스, 위험 평가, 투명한 워크플로, 설명 가능성, 윤리적 기준, 지속적인 모니터링 같은 전통적인 AI 거버넌스 모범 사례도 에이전틱 시스템이 적용합니다. 그러나 에이전틱 거버넌스는 이러한 기존 관행을 뛰어넘을 수 있습니다.

조직에서는 배포 전에 모델을 테스트하는 데 그치지 않고, AI 에이전트가 실제 상황에 영향을 미치지 않고 결정을 내릴 수 있는 시뮬레이션 환경을 만들 수 있습니다. AI 샌드박싱을 통해 개발자는 에이전트를 실제 사용자에게 노출하기 전에 의도하지 않은 윤리적 딜레마를 연구할 수 있습니다. 윤리적 AI 모델에 대해 자율주행 사고 시뮬레이션, AI 고용 시의 윤리적 딜레마 같은 도덕적 스트레스 테스트를 실시할 수 있습니다.

에이전트 간 모니터링은 문제가 통제 불능 상태가 되기 전에 예방하는 또 다른 방법입니다. 에이전틱 에코시스템은 매우 복잡할 수 있기 때문에 에이전트들이 서로 자주 협업하고 협상해야 합니다. 이 상호 작용들을 모니터링해서 에이전트 충돌 해결 규칙을 설정하면 여러 에이전트가 조화롭게 협력하는 데 도움이 될 수 있습니다.

가동 중인 에이전트를, 다른 에이전트를 모니터링하고 평가해 피해 가능성을 차단하도록 설계된 "거버넌스 에이전트"와 조합할 수도 있습니다. 위험을 완화하려면 에이전트를 지속적으로 모니터링하여 모델 드리프트를 감지해야 합니다. 예를 들어 하루 종일 심술궂은 고객을 상대하는 고객 서비스 에이전트가 그 상호 작용에 적응해서 고약한 성질을 개발하면 안 되기 때문입니다. 이럴 때 홀 모니터처럼 행동하는 거버넌스 에이전트가 이 고약한 에이전트를 따로 불러서, "당신 오늘 좀 이상해" 같은 식의 메시지를 전달하는 겁니다. 특정 작업에 대해 사람의 승인을 구하도록 에이전트를 프로그래밍할 수도 있습니다.

이런 관행 외에도 에이전트가 특히 고위험 환경에서 즉시 비활성화되는 비상 종료 메커니즘을 도입하도록 권장하는 전문가가 많습니다. 사람이 개입하기 전에 오작동하는 AI가 문제를 확대할 수 없게 만드는 봉쇄 절차를 수립할 수도 있습니다. 일부 조직에서는 극단적이거나 예상치 못한 조건에서 에이전트에 적대적 공격을 가해 취약점을 파악하는 스트레스 테스트를 실험하고 있습니다.

머지않아 AI 에이전트 관리가 좀 더 쉬워집니다. 거버넌스 플랫폼 기업들은 에이전틱 시스템과 에이전트 상호 작용에 특화된 지표를 대시보드 형태로 보여주는 강력한 AI 거버넌스 툴을 제공할 것입니다. 예를 들어 IBM 소프트웨어 엔지니어들은 현재 watsonx.gov에 컨텍스트 관련성, 충실도, 답변 유사성과 같은 특수 측정 항목을 통합하는 작업을 진행하고 있습니다. 올바른 거버넌스 소프트웨어는 이해관계자가 엔드투엔드 라이프사이클 전반에 걸쳐 에이전트를 추적하여 에이전틱 AI를 최대한 활용할 수 있도록 도와줍니다.

에이전틱 AI 시스템의 자율성이 강해짐에 따라 안전성, 윤리, 보안을 보장하는 것이 점점 더 어려워지고 있습니다. 조직은 확장 가능한 거버넌스 모델을 채택하고, 강력한 사이버 보안과 위험 관리 프로토콜을 실시하며, 인간 중심 감독 체계를 통합해야 합니다. 에이전틱 시스템을 안전하게 확장하는 조직은 사실상 무한한 가치를 포착할 수 있습니다.

