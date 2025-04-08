AI 에이전트 거버넌스: 거대한 과제와 거대한 기회

데이터 거버넌스, 위험 평가, 투명한 워크플로, 설명 가능성, 윤리적 기준, 지속적인 모니터링 같은 전통적인 AI 거버넌스 모범 사례도 에이전틱 시스템이 적용합니다. 그러나 에이전틱 거버넌스는 이러한 기존 관행을 뛰어넘을 수 있습니다.

조직에서는 배포 전에 모델을 테스트하는 데 그치지 않고, AI 에이전트가 실제 상황에 영향을 미치지 않고 결정을 내릴 수 있는 시뮬레이션 환경을 만들 수 있습니다. AI 샌드박싱을 통해 개발자는 에이전트를 실제 사용자에게 노출하기 전에 의도하지 않은 윤리적 딜레마를 연구할 수 있습니다. 윤리적 AI 모델에 대해 자율주행 사고 시뮬레이션, AI 고용 시의 윤리적 딜레마 같은 도덕적 스트레스 테스트를 실시할 수 있습니다.

에이전트 간 모니터링은 문제가 통제 불능 상태가 되기 전에 예방하는 또 다른 방법입니다. 에이전틱 에코시스템은 매우 복잡할 수 있기 때문에 에이전트들이 서로 자주 협업하고 협상해야 합니다. 이 상호 작용들을 모니터링해서 에이전트 충돌 해결 규칙을 설정하면 여러 에이전트가 조화롭게 협력하는 데 도움이 될 수 있습니다.

가동 중인 에이전트를, 다른 에이전트를 모니터링하고 평가해 피해 가능성을 차단하도록 설계된 "거버넌스 에이전트"와 조합할 수도 있습니다. 위험을 완화하려면 에이전트를 지속적으로 모니터링하여 모델 드리프트를 감지해야 합니다. 예를 들어 하루 종일 심술궂은 고객을 상대하는 고객 서비스 에이전트가 그 상호 작용에 적응해서 고약한 성질을 개발하면 안 되기 때문입니다. 이럴 때 홀 모니터처럼 행동하는 거버넌스 에이전트가 이 고약한 에이전트를 따로 불러서, "당신 오늘 좀 이상해" 같은 식의 메시지를 전달하는 겁니다. 특정 작업에 대해 사람의 승인을 구하도록 에이전트를 프로그래밍할 수도 있습니다.

이런 관행 외에도 에이전트가 특히 고위험 환경에서 즉시 비활성화되는 비상 종료 메커니즘을 도입하도록 권장하는 전문가가 많습니다. 사람이 개입하기 전에 오작동하는 AI가 문제를 확대할 수 없게 만드는 봉쇄 절차를 수립할 수도 있습니다. 일부 조직에서는 극단적이거나 예상치 못한 조건에서 에이전트에 적대적 공격을 가해 취약점을 파악하는 스트레스 테스트를 실험하고 있습니다.

머지않아 AI 에이전트 관리가 좀 더 쉬워집니다. 거버넌스 플랫폼 기업들은 에이전틱 시스템과 에이전트 상호 작용에 특화된 지표를 대시보드 형태로 보여주는 강력한 AI 거버넌스 툴을 제공할 것입니다. 예를 들어 IBM 소프트웨어 엔지니어들은 현재 watsonx.gov에 컨텍스트 관련성, 충실도, 답변 유사성과 같은 특수 측정 항목을 통합하는 작업을 진행하고 있습니다. 올바른 거버넌스 소프트웨어는 이해관계자가 엔드투엔드 라이프사이클 전반에 걸쳐 에이전트를 추적하여 에이전틱 AI를 최대한 활용할 수 있도록 도와줍니다.

에이전틱 AI 시스템의 자율성이 강해짐에 따라 안전성, 윤리, 보안을 보장하는 것이 점점 더 어려워지고 있습니다. 조직은 확장 가능한 거버넌스 모델을 채택하고, 강력한 사이버 보안과 위험 관리 프로토콜을 실시하며, 인간 중심 감독 체계를 통합해야 합니다. 에이전틱 시스템을 안전하게 확장하는 조직은 사실상 무한한 가치를 포착할 수 있습니다.