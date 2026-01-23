AI 에이전트 통신에 A2A 프로토콜 사용

A2A 또는 Agent2Agent 프로토콜은 AI 에이전트, 클라이언트 및 도구 간의 구조화된 커뮤니케이션을 가능하게 하는 개방형 표준입니다. 이 튜토리얼에서는 채팅 클라이언트가 사용자 쿼리를 처리하여 A2A 호환 서버에서 실행되는 AI 에이전트로 전송하는 에이전트 시스템을 구축할 수 있습니다.

대부분의 에이전틱 AI 애플리케이션은 구성 요소 간의 사용자 지정 커뮤니케이션(예: ChatDev의 ChatChain)을 구현하므로 여러 애플리케이션에서 동일한 에이전트를 재사용하거나 외부 도구를 통합하는 것이 어렵습니다. 이러한 표준화가 부족하면 상호 운용성이 저해되고 더 광범위한 에이전트 에코시스템의 개발이 제한됩니다.

A2A는 HTTP, JSON-RPC 2.0 및 서버 전송 이벤트(SSE)를 기반으로 구축된 표준화된 프로토콜을 통해 에이전트 논리에서 통신 계층을 분리함으로써 이러한 한계를 해결합니다. 이러한 분리를 통해 에이전트는 사용자 지정 통합 코드 없이 다른 에이전트와 협업하고, 클라이언트 요청을 처리하고, 외부 도구에 액세스할 수 있습니다.

A2A는 팀이 클라이언트 코드를 손상시키지 않고 AI 시스템을 점진적으로 발전시킬 수 있도록 하는 분산형 아키텍처를 지원합니다. 팀은 복잡한 워크플로에서 일관된 인터페이스를 유지하면서 도구를 업데이트하고, 모델을 교체하고, 에이전트 행동을 수정할 수 있습니다.

에이전트는 명확성과 일관성으로 에이전트 상호 작용을 강화하는 메타데이터를 포함하는 JSON-RPC 형식으로 구성된 메시지로 정보를 교환합니다. 각 A2A 서버는 에이전트의 능력을 구조화된 JSON 데이터로 설명하는 잘 알려진 엔드포인트(.well-known/agent-card.json)에 AgentCard를 노출합니다. 따라서 클라이언트는 API 문서에서 사용 가능한 엔드포인트를 설명하는 방식과 유사하게 에이전트가 수행할 수 있는 작업을 동적으로 발견할 수 있습니다.

다음을 활용하여 A2A 에이전트 시스템을 구축 및 실행하고 실무 경험을 쌓으세요.

BeeAI : AI 에이전트를 구축하기 위한 오픈소스 에이전트 프레임워크.

: AI 에이전트를 구축하기 위한 오픈소스 에이전트 프레임워크. A2A 프로토콜 : 에이전트 상호 운용성을 위한 표준화된 커뮤니케이션 프로토콜.

: 에이전트 상호 운용성을 위한 표준화된 커뮤니케이션 프로토콜. Ollama : 대규모 언어 모델(LLM)을 로컬에서 실행하기 위한 도구.

: 대규모 언어 모델(LLM)을 로컬에서 실행하기 위한 도구. 에이전트 도구: 웹 검색(DuckDuckGo), 날씨 데이터(OpenMeteo), Wikipedia 액세스(WikipediaTool) 및 추론(ThinkTool) 등의 전문 기능

참고: ACP(에이전트 통신 프로토콜)로 작업한 적이 있다면 유사점을 인식할 수 있습니다. 원래 IBM의 BeAIAI가 개발한 ACP는 Linux Foundation에서 Google A2A와 협력하게 되었습니다. BeeAI는 이제 A2A 어댑터(A2AServer 및 A2AAgent)를 사용하여 A2A 호환 커뮤니케이션을 제공합니다. 또한 A2A는 MCP(모델 컨텍스트 프로토콜)와 함께 작동하여 에이전트가 데이터 소스 및 도구와 상호 작용할 수 있도록 지원하여 상호 운용 가능한 에이전트 에코시스템을 구축합니다.