watsonx 에이전트란 무엇인가요?

watsonx Orchestrate의 사전 구축된 에이전트는 다음과 같은 네 가지 도메인을 다룹니다.

각 에이전트는 해당 역할에 필요한 도메인 전문 지식, 엔터프라이즈 로직 및 앱 통합 기능을 갖추고 있습니다.