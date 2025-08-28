watsonx 에이전트란 무엇인가요?

업계 뉴스레터
IBM® watsonx 에이전트는 비즈니스 업무를 자동화하도록 설계된 IBM® watsonx Orchestrate에서 사용할 수 있는 인공지능 에이전트(AI)입니다. AI 에이전트는 사용자의 프롬프트 없이 자율적으로 행동할 수 있는 대규모 언어 모델(LLM)로 구동됩니다.
watsonx 에이전트는 인간의 개입 없이 워크플로를 자동화하고, 도구를 통합하며, 고객과 실시간으로 소통하는 등 다양한 비즈니스 기능을 수행할 수 있습니다.
기업은 에이전틱 AI 운영에 IBM watsonx Orchestrate를 사용하면 잠재적으로 여러 가지 주요 이점을 얻을 수 있습니다. 이러한 이점에는 다음이 포함됩니다.
IBM watsonx는 다양한 비즈니스 운영 전반에 걸친 활용 사례를 위한 사전 구축되고 사용자 정의 가능한 엔터프라이즈급 에이전트를 제공합니다. 노코드 Agent Builder와 포함된 소프트웨어 개발 키트(SDK) 제품군을 통해 사용자는 맞춤형 에이전트와 AI 애플리케이션을 구축할 수 있습니다.
watsonx Orchestrate의 사전 구축된 에이전트는 다음과 같은 네 가지 도메인을 다룹니다.
각 에이전트는 해당 역할에 필요한 도메인 전문 지식, 엔터프라이즈 로직 및 앱 통합 기능을 갖추고 있습니다.
조달 에이전트로 제공되는 AI 모델은 조달 전 과정을 자동화하여 직원들이 비즈니스 이익을 극대화하는 전략적 활동에 집중할 수 있게 합니다. 조달 에이전트는 다음과 같은 업무를 지원합니다.
공급업체 관리: Dun & Bradstreet의 인사이트를 통합함으로써 공급업체 관리 에이전트는 잠재적인 규정 준수 및 위험 관리 이슈를 사전에 파악하여 알릴 수 있습니다. 자동화된 공급업체 온보딩은 데이터 정확성과 프로필 유지 관리를 향상시킵니다.
구매: 에이전트는 직원이 구매 요청, 주문, 입고 확인서를 직접 확인할 수 있게 하여 조달 주기를 단축하고 헬프데스크 운영을 간소화합니다. 직원 셀프 서비스 혜택에는 구매 요청 생성 및 수정은 물론 운영 문제 해결도 포함됩니다.
소싱 및 계약: 생성형 AI(gen AI) 에이전트는 이벤트 생성, 제안 요청서(RFP) 초안 작성, 공급업체 추천 및 계약 워크플로 관리 업무를 지원할 수 있습니다. watsonx 에이전트는 조직의 템플릿 및 정책에 부합하는 콘텐츠를 생성합니다.
송장 관리: 에이전트는 오류 및 불일치를 점검하고, 차단된 송장을 해제하며, 송장 처리 과정에서 이해관계자 간의 협업을 간소화하여 송장 정확성을 높입니다.
watsonx Orchestrate Agent Catalog의 영업 에이전트는 영업팀이 일상적인 업무를 자동화하고, 성장을 극대화하는 데 활용할 수 있는 인사이트를 제공하도록 설계되었습니다. 영업 에이전트는 다음과 같은 업무를 지원합니다.
클라이언트 아웃리치: 생성형 AI 에이전트는 검증된 클라이언트에게 개인화된 이메일을 작성하고 전송하여 대규모 아웃리치를 빠르고 효율적으로 지원합니다.[CS1]
고객 검색: Dun & Bradstreet 통합을 통해 목표 고객을 위한 풍부한 기업 및 연락처 데이터를 제공합니다.
고객 관계 관리(CRM): 에이전트는 Salesforce와 연동되어 계정, 기회, 리드 및 연락처 정보를 조회하고 관리함으로써 영업팀이 항상 최신 데이터를 확보할 수 있도록 지원합니다.
제품 지원: Seismic 영업 지원 플랫폼의 선별된 콘텐츠를 활용해 에이전트는 판매자 질문에 적절한 메시지, USP(고유 판매 포인트), 그리고 각종 영업 자료로 효과적으로 답변할 수 있도록 지원합니다.
영업 잠재 고객 및 전환: 에이전틱 AI는 질문에 답하고 영업팀의 참여를 지원하여 초기 리드를 전환 단계로 이끕니다.
판매 조사: 에이전트는 여러 소스의 데이터를 수집하여 영업 담당자가 효과적으로 피칭하고 리드를 성사시키는 데 필요한 데이터를 제공합니다.
watsonx Orchestrate의 사전 구축된 HR 에이전트는 복잡한 업무를 자동화하여 직원과 HR 담당자에게 필요한 서비스와 기능을 제공합니다. 에이전트는 다음을 지원합니다.
직원 지원: HR 에이전트는 휴가 신청, 급여 명세서 조회, 복리후생 안내 및 온보딩과 같은 일상적인 업무를 처리하여 HR 담당자가 더 중요한 업무에 집중할 수 있도록 합니다.
인재 확보: 채용은 기업과 지원자 모두에게 AI 경쟁의 장이 되고 있습니다. 에이전트는 채용 공고 게시, 후보자 발굴, 이력서 심사, 면접 일정 조율 및 제안서 초안 작성을 자동화하는 데 도움을 줍니다.
학습 및 개발: 에이전트는 기술 격차를 파악하고 개인 맞춤형 교육 추천을 제시하며 학습 워크플로를 자동화하여 역량 강화와 성장을 촉진합니다.
성능 관리: 관리자는 에이전트를 활용하여 개별 직원에 대한 맞춤형 목표를 설정하고, 지속적인 피드백을 제공하며, 후기를 간소화할 수 있습니다.
watsonx Orchestrate의 고객 지원 에이전트는 고객이 지원 담당자의 개입 없이 문의를 해결할 수 있도록 도와줍니다. 이 에이전트는 기업의 1차 비즈니스 데이터를 활용하며 필요한 경우에만 지원 담당자에게 연결됩니다. 고객 지원 에이전트는 다음 기능을 제공할 수 있습니다.
옴니채널 고객 셀프 서비스: 상담원은 웹 채팅, 전화, SMS 및 소셜 앱을 포함한 다양한 고객 지원 접점에서 고객을 도울 수 있습니다. 이러한 에이전트를 구동하는 파운데이션 모델은 자연어 처리(NLP)를 사용해 맥락을 이해하고 다단계 작업을 자체적으로 해결합니다.
콜센터 현대화: 음성 AI 에이전트는 자연어 이해(NLU)를 사용하여 음성 인식과 고객과의 전화 상담을 지원합니다.
agent assist: AI 에이전트는 적절한 답변과 다음 단계 제안을 제공하여 직원의 의사결정을 단순화하고 효율을 높입니다.
watsonx Orchestrate는 사전 구축된 에이전트 제품군 외에도 맞춤형 에이전트를 필요로 하는 조직을 위해 두 가지 솔루션을 제공합니다. 노코드 Agent Builder는 AI 개발을 위한 직관적인 에이전트 프레임워크를 제공합니다. 개발 경험이 있는 사용자는 ADK(에이전트 개발 키트)를 활용해 Python, YAML 및 JSON으로 에이전트를 설계하고 구축할 수 있습니다.
ADK는 직접 코딩을 지원하여 개발자가 에이전트를 만들고 배포하는 데 필요한 환경과 도구를 제공합니다. 명령줄 인터페이스(CLI) 유틸리티와 Python 모듈을 활용해 watsonx Orchestrate, AWS, IBM Cloud 및 기타 환경을 위한 에이전트와 도구를 구축할 수 있습니다.
watsonx Orchestrate는 멀티 에이전트 워크플로 설계 과정을 단순화합니다. 에이전트 오케스트레이션은 에이전트를 연결해 컨텍스트를 공유하고 종속성을 관리하며 협업할 수 있게 합니다. 각 에이전트는 모듈 방식으로 작동하여 추론을 수행하고, 다른 시스템과 통합하거나 다른 에이전트에게 작업을 위임합니다.
watsonx의 오케스트레이션은 다음 기능을 기반으로 합니다.
중첩된 에이전트 호출: 상위 수준의 에이전트가 작업을 하위 작업으로 분해하고 다른 에이전트에 위임합니다.
시퀀싱 및 제어 흐름: 다단계 에이전트는 한 에이전트의 아웃풋 결과를 다음 에이전트의 입력으로 사용하거나, 적응형 경로를 따라 순차적으로 작업을 실행할 수 있습니다.
컨텍스트 전파: 오케스트레이션된 에이전트는 원활한 협업을 위해 작업 공간 컨텍스트를 공유합니다.
재사용 가능한 에이전트 카탈로그: watsonx의 사전 구축된 에이전트는 워크플로에 맞게 조정하거나 추가 사용자 정의를 위한 템플릿으로 사용할 수 있습니다.
