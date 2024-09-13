작업 자동화란 무엇인가요?

다양한 형태의 자동화가 이미 일상 생활에 존재합니다. 예를 들어, 비행기 승객은 공항 체크인 키오스크를 통해 탑승권을 인쇄할 수 있고, 쇼핑객은 셀프 계산대에서 식료품을 스캔할 수 있으며, 식사하는 사람은 셀프 주문 키오스크를 사용하여 음식을 주문하고 결제할 수 있습니다.

특히 기업의 경우 작업 자동화는 비즈니스 프로세스 자동화(BPA)의 범주에 속하며 비즈니스 프로세스 또는 워크플로 내에서 개별 작업을 자동화하는 BPA의 가장 기본적인 형태입니다. 일반적인 애플리케이션에는 약속 예약, 계약에 대한 디지털 서명 캡처, 신입 사원에게 환영 이메일 보내기 등이 포함됩니다.

인공 지능(AI)의 발전으로 AI 자동화를 통합하면 더 복잡한 작업을 자동화할 수 있어 고객 서비스 및 마케팅에서 IT 운영 및 공급망 관리에 이르기까지 다양한 기능에 이점을 제공합니다.