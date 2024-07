HR 팀은 HR 자동화를 활용하여 업무를 보다 광범위한 기업 전략에 맞춰 조정합니다. HR 자동화는 데이터, 인사이트, 분석을 생성함으로써 HR 전문가가 트렌드를 파악하고, 데이터 기반 의사결정을 내리고, 효과적인 HR 전략을 수립할 수 있도록 지원합니다. KPMG의 2023년 보고서 'HR의 미래: 불안정한 변동에서 원활한 흐름으로(The Future of HR: From Flux to Flow)' 보고서에 따르면 HR 팀은 자동화 데이터를 통해 분석을 넘어 예측 분석으로 전환할 수 있습니다.2 여기에는 직원 경청 시스템을 기반으로 가설을 개발하고, 고급 데이터 상관관계를 사용하여 원격 근무에 대한 인사이트를 수집해 기업 문화 관련 결정을 내리고, 고급 분석을 사용하여 내부 제품을 설계 및 제공하여 직원 경험을 향상시키는 것이 포함될 수 있습니다. 자동화의 부산물인 데이터를 통해 실현되는 이러한 증거 기반 솔루션은 비즈니스 가치를 제공하며, HR 부서가 기업 전략 테이블에서 입지를 확보할 수 있도록 합니다.