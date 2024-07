모바일 인력이란 무엇인가요?

BYOD란 무엇인가요?

BYOD는 "Bring Your Own Device"의 줄임말로 직원이 업무 관련 작업에 자신의 스마트폰, 노트북 및 기타 디바이스를 사용할 수 있도록 허용하는 기업 IT 정책을 나타냅니다.