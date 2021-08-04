현장 서비스 관리(FSM)란 무엇인가요?

현장 서비스 관리(FSM)는 회사 소유지 밖에서 이루어지는 작업 활동 및 운영에서 직원과 장비를 포함한 회사의 리소스를 조정하는 것입니다.
현장 서비스 관리에는 일반적으로 장비, 시스템 또는 자산을 설치, 유지보수 또는 수리하기 위해 직원 또는 계약자를 회사 구내 외부의 장소로 파견하는 작업이 포함됩니다. 현장 서비스 관리자는 조직의 현장 리소스를 추적하고 고객에게 숙련되고 전문화된 또는 독점적인 서비스를 제공하는 현장 서비스 실무자의 업무를 조정합니다.
현장 서비스 관리 활동에는 다음이 포함됩니다.
효과적인 현장 서비스 관리 솔루션은 기업 자산 관리 시스템의 데이터와 IoT 및 모바일 장치를 포함한 현장의 원격 데이터를 통합하여 기업의 리소스 관리에 도움을 줍니다.
현장 서비스 관리의 이점은 다음과 같습니다.
유지보수 기술 리더는 인재 풀 축소, 숙련된 인력 부족, 운영 비용 증가, 복잡한 자산 관리 기술 부족, 서비스 요구 사항 확대 등 많은 과제에 직면해 있습니다.
이러한 과제를 관리하기 위한 핵심은 특정 작업을 자동화할 수 있는 소프트웨어를 사용하여 인력의 부담을 줄이고, 지식 전달을 개선하며, 현장 기술자를 지원하는 기능을 제공하는 것입니다.
모바일 서비스 기술자는 일정 충돌, 필수 데이터 확보 능력, 업무에 대한 잘못된 의사소통, 왕복 이동 등의 문제에 직면합니다. 이러한 문제를 극복하려면 휴대폰과 태블릿에서 더 많은 주요 시스템 CMMS 기능을 사용할 수 있어야 합니다.
마지막으로, 많은 회사들이 시간이 지남에 따라 여러 가지 개별 솔루션을 구현해 왔으며 이제는 함께 작동하지 않는 여러 도구를 보유하고 있습니다. 현장 서비스 관리가 원활하게 이루어지려면 현장 팀이 쉽게 사용할 수 있고 회사 리소스에 대한 전사적 가시성을 제공하는 대시보드를 제공하는 일관된 통합 엔드투엔드 솔루션이 필수적입니다.
현장 서비스 관리 소프트웨어는 기업이 현장 서비스 관리 활동과 관련된 모든 리소스를 관리하는 데 도움이 됩니다. 관리자와 기술자가 작업 주문을 처리하고, 일정 및 파견을 자동화하고, 서비스 및 수리 작업을 추적하고, 고객 서비스 계약을 관리하고, 대금을 수금하는 등의 작업을 수행할 수 있도록 도와줍니다.
현장 서비스 관리 기능은 다양한 소프트웨어 및 솔루션에서 제공됩니다.
모바일 현장 서비스 관리 소프트웨어
일부 현장 서비스 관리 소프트웨어에서 제공하는 클라우드 및 모바일 기능은 실시간 커뮤니케이션에 대한 액세스를 제공하고 기술자가 현장에 있는 동안 중요한 정보 및 지원에 연결할 수 있도록 합니다. 모바일 기능을 통해 현장 서비스 기술자는 자신의 장치에서 이미지를 캡처하고 원격 자산 및 디지털 트윈의 데이터에 액세스하여 문제의 근본 원인을 평가할 수 있습니다. 또한 점점 표준화되고 있는 AI 및 AR 기능을 통해 협업을 확장할 수 있습니다.
엔터프라이즈 자산 관리 소프트웨어
엔터프라이즈 자산 관리(EAM) 소프트웨어는 기업이 사외와 사내에서 운영 자산과 장비를 유지 관리하고 제어하는 데 도움을 줍니다. 유지보수 관리자는 자산 정보를 중앙 집중화하고 AI 기반 원격 모니터링 및 분석을 구현함으로써 자산 활용도를 극대화하고 생산 가동 시간을 늘리며 운영 비용을 절감할 수 있습니다.
재고 관리 시스템
재고 관리 시스템은 기업이 유지보수, 수리 및 운영(MRO) 재고를 최적화하는 데 도움이 됩니다. MRO 재고 실적에 대한 정확하고 세분화된 보기를 제공하는 동시에 각 재고 품목에 대한 재고 및 재주문 수준에 대한 최적화된 권장 사항을 제공할 수 있습니다.
기술자는 일반적으로 자동차, 항공우주, 방위, 전자, 산업 제품, 소비재 등 다양한 분야에서 보증이 적용되는 장비의 예방 또는 예측 유지보수 및 수리를 위해 파견됩니다.
서비스 기술자는 연료 관리, 운전자 일지, 예비 부품, 항만 일정 및 철도, 도로 및 항공 교통 운영을 유지하는 데 중요한 기타 데이터를 포함하여 자산 및 재고에 대한 세부 정보에 액세스할 수 있어야 합니다.
기술자는 원격 자산의 지리 공간 정보를 고려하는 동시에, 대량의 시간에 민감한 작업 주문에 대한 복잡한 크루 일정을 수용해야 합니다.
이러한 산업에서는 안전, 신뢰성, 규정 준수 및 성과에 중점을 둡니다. 기업은 현장 서비스 유지보수 관행을 표준화하고 간소화하여 비용을 절감할 수 있습니다.
자산이 복잡해짐에 따라 기업이 현장 서비스 운영을 관리하는 방식도 진화해야 합니다. 현장 서비스 관리의 미래는 언제, 어디서나, 어떤 자산 또는 클라우드에서든 연결된 기술자의 역량을 강화하는 것입니다.
현장 서비스 기술자는 IoT 디바이스에서 장비를 수리해야 하는 방법과 시기에 대한 중요한 인사이트를 제공하는 솔루션을 사용합니다. 이들은 자동화, 모바일 기능 및 AI 지원을 통해 생산성을 높입니다. 클라우드에서 디지털 서비스에 액세스할 수 있기 때문에 고객은 더 나은 경험을 할 수 있습니다.
향후에도 이러한 기술은 현장 서비스 관리를 지속적으로 변화시킬 것입니다.
AI 기반의 자동화된 일정 최적화를 통해 운영자는 문제 해결을 더 잘 수행하고 현장 리소스 품질과 생산성을 개선할 수 있습니다.
기술이 발전함에 따라 AI는 기술자의 기술과 교육 요구 사항을 강화하는 동시에 수많은 신규 및 과거 데이터를 분석할 수 있는 기능을 활용합니다.
사물인터넷(IoT) 디바이스에서 얻은 데이터를 기반으로 한 예측 유지보수와 증강 현실(AR) 기반 문제 해결을 통해 장비와 자산에 대한 유지보수를 제한할 수 있습니다.
하이브리드 클라우드는 조직, 파트너십, 고객 전반에 걸쳐 데이터와 지식을 연결하는 통합적이고 무한한 확장이 가능한 운영 플랫폼을 지원합니다.
지능형 모바일 엔터프라이즈 자산 관리(EAM)로 연결된 기술자가 언제 어디서든 자산을 관리할 수 있도록 지원합니다.
단일 플랫폼에서 현장 서비스 운영을 위한 지능형 자산 관리, 모니터링, 예측 유지보수 및 안정성을 확보하세요.
데이터를 실행 가능한 인사이트로 전환하여 작업 현장 안전을 개선합니다. 규정 준수를 안전의 중심에 두어 위험을 더 잘 식별하고 제거할 수 있습니다.
IBM Maximo Application Suite로 유지보수, 검사, 안정성 시스템을 하나의 플랫폼으로 통합하여 기업 자산의 잠재력을 최대한 활용하세요. 이 통합 클라우드 기반 솔루션은 AI, IoT, 고급 분석 기능을 활용하여 자산 성능을 극대화하고, 자산 라이프사이클을 연장하며, 운영 비용을 최소화하고 다운타임을 줄입니다.