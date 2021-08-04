현장 서비스 관리(FSM)란 무엇인가요?

현장 서비스 관리 소프트웨어는 기업이 현장 서비스 관리 활동과 관련된 모든 리소스를 관리하는 데 도움이 됩니다. 관리자와 기술자가 작업 주문을 처리하고, 일정 및 파견을 자동화하고, 서비스 및 수리 작업을 추적하고, 고객 서비스 계약을 관리하고, 대금을 수금하는 등의 작업을 수행할 수 있도록 도와줍니다.

현장 서비스 관리 기능은 다양한 소프트웨어 및 솔루션에서 제공됩니다.

모바일 현장 서비스 관리 소프트웨어

일부 현장 서비스 관리 소프트웨어에서 제공하는 클라우드 및 모바일 기능은 실시간 커뮤니케이션에 대한 액세스를 제공하고 기술자가 현장에 있는 동안 중요한 정보 및 지원에 연결할 수 있도록 합니다. 모바일 기능을 통해 현장 서비스 기술자는 자신의 장치에서 이미지를 캡처하고 원격 자산 및 디지털 트윈의 데이터에 액세스하여 문제의 근본 원인을 평가할 수 있습니다. 또한 점점 표준화되고 있는 AI 및 AR 기능을 통해 협업을 확장할 수 있습니다.

엔터프라이즈 자산 관리 소프트웨어

엔터프라이즈 자산 관리(EAM) 소프트웨어는 기업이 사외와 사내에서 운영 자산과 장비를 유지 관리하고 제어하는 데 도움을 줍니다. 유지보수 관리자는 자산 정보를 중앙 집중화하고 AI 기반 원격 모니터링 및 분석을 구현함으로써 자산 활용도를 극대화하고 생산 가동 시간을 늘리며 운영 비용을 절감할 수 있습니다.

재고 관리 시스템

재고 관리 시스템은 기업이 유지보수, 수리 및 운영(MRO) 재고를 최적화하는 데 도움이 됩니다. MRO 재고 실적에 대한 정확하고 세분화된 보기를 제공하는 동시에 각 재고 품목에 대한 재고 및 재주문 수준에 대한 최적화된 권장 사항을 제공할 수 있습니다.