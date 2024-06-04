관리형 보안 서비스 제공업체란 무엇인가요?

MSSP는 완벽한 아웃소싱 보안 솔루션을 기업에 제공합니다. 엔터프라이즈 네트워크 보안 모니터링과 사고 대응에 중점을 두고 있습니다. 그러나 이러한 네트워크는 새로운 기술과 함께 진화하기 때문에 MSSP는 앱이나 클라우드 기반 인프라와 같은 다른 플랫폼에 대한 지원을 제공하는 경우가 많습니다. 일반적인 MSSP 서비스에는 다음이 포함됩니다.

안티바이러스 서비스: MSSP는 진화하는 유형의 바이러스 공격에 대응하기 위해 위협 헌팅 리소스를 사용하여 임박한 문제를 표적으로 삼고 네트워크 내 다양한 수준에서 보호 조치를 구현하여 멀웨어 및 기타 악성 소프트웨어로부터 보호합니다.



엔드포인트 보호: MSSP는 노트북, 데스크톱 컴퓨터, 모바일 장치 등의 다양한 장치를 사이버 위협으로부터 보호하는 엔드포인트 보호 서비스를 제공하여 조직 내 모든 엔드포인트에 대한 포괄적인 보안을 보장합니다.

인시던트 대응 서비스: 보안 인시던트 또는 위반이 발생할 경우 MSSP는 신속한 인시던트 대응 서비스를 제공합니다. 여기에는 영향을 최소화하고 정상적인 운영을 복구하기 위한 포렌식 분석, 사고 조사 및 수정이 포함될 수 있습니다.

침입 탐지: MSSP는 기존 네트워크 경계를 넘어 모든 구성 요소, 사람 및 소프트웨어를 조사하고 고급 기술을 사용하여 보안 침해를 선제적으로 파악하고 완화하여 모든 장치와 시스템을 내부 및 외부 위협으로부터 보호합니다.

관리형 방화벽 서비스: MSSP는 보안 전문가를 배치하여 시스템의 방화벽을 지속적으로 모니터링하고 잠재적인 위협에 대응합니다. 네트워크 트래픽을 모니터링하여 패턴과 불일치를 파악하고 강력한 방화벽 보호를 보장합니다.

보안 컨설팅: MSSP는 보안 모범 사례, 위험 관리 전략 및 보안 상태 개선에 대한 전문적인 지침과 조언을 제공하여 조직이 효과적인 보안 프레임워크를 개발하고 유지할 수 있도록 지원합니다.

SIEM(보안 정보 및 이벤트 관리): MSSP는 SIEM 솔루션을 배포하여 다양한 소스의 보안 데이터를 집계 및 분석함으로써 실시간 위협 탐지, 사고 대응, 정보 보안 및 규정 준수 관리를 지원합니다.

위협 탐지 및 예방: MSSP는 고급 위협 탐지 도구 및 기술을 사용하여 멀웨어, 랜섬웨어, 피싱 공격 및 내부자 위협을 포함한 다양한 유형의 사이버 위협을 탐지하고 방지합니다. 여기에는 침입 탐지 및 예방 시스템(IDPS), 관리형 탐지 및 대응(MDR), 엔드포인트 탐지 및 대응(EDR) 솔루션, 기타 보안 기술 배포가 포함될 수 있습니다.

VPN(가상 사설망) 구성: MSSP는 조직 운영을 보호하기 위해 VPN을 구성합니다. 사설 VPN은 공격 표면을 줄이고 인증된 사용자를 위한 맞춤형 보안 조치를 구현하여 네트워크 보안 및 기밀성을 강화합니다.

취약점 검사: MSSP는 잠재적인 위협을 찾기 위해 철저한 취약점 스캔을 수행합니다. 이 취약점 관리 기술은 작업 공간이나 민감한 데이터와 같은 일반적인 대상을 포함하여 네트워크 내의 문제를 정확히 찾아냅니다. 공격자는 의도한 표적과 직접적으로 연결되지 않은 취약점도 찾아내기 때문입니다. MSSP는 즉각적인 공격 표면 내에 있든, 근처에 있든, 멀리 떨어져 있든 상관없이 이를 탐지할 수 있습니다.