관리형 보안 서비스 제공업체란 무엇인가요?

업데이트일: 2024년 6월 5일
기고자: Matthew Finio, Amanda Downie
관리형 보안 서비스 제공업체는 제삼자 기관의 역할을 하며 기업에 보안 장치 및 시스템에 대한 아웃소싱 모니터링 및 관리를 제공합니다. MSSP는 가상 사설망(VPN), 관리형 방화벽 및 안티바이러스 관리와 같은 중요한 보안 서비스를 제공합니다. 고가용성 보안 운영 센터(SOC)에서 운영되는 MSSP는 개입 없이 높은 수준에서 지속적으로 운영할 수 있으므로 '상시 가동' 커버리지를 제공합니다. 이러한 커버리지는 덕에 기업은 보안을 효과적으로 유지하기 위해 광범위한 사내 인력을 고용, 교육 및 유지해야 할 필요성을 크게 줄일 수 있습니다.
기업은 내부 보안 기능을 강화하거나 보안 운영의 부담을 완전히 덜기 위해 MSSP를 사용하는 경우가 많습니다. MSSP는 보안 이벤트에 대한 실시간 모니터링 및 분석을 수행하고, 위협 인텔리전스를 제공하며, 보안 모범 사례에 대한 지침을 제공하는 보안 전문가를 고용합니다. 이 전략적 파트너십 덕분에 조직은 디지털 자산이 자격을 갖춘 전문가의 보호를 받고 있다는 사실에 안심하고 핵심 비즈니스 운영에 집중할 수 있습니다. 또한 내부 IT 팀의 업무량을 줄여 조직의 성장에 필수적인 중요한 작업에 더 많은 시간과 리소스를 집중할 수 있습니다.
MSSP는 모니터링 및 관리에 중점을 두는 동시에 시스템 업그레이드, 변경 및 수정도 처리합니다. 이를 통해 보안 조치가 최신 상태로 유지되고 효과적으로 유지됩니다. 궁극적으로 MSSP 제품은 조직 효율성을 강화하고 보안 위험을 완화하며 끊임없이 진화하는 위협으로부터 디지털 자산을 보호하는 데 중추적인 역할을 합니다.
관리형 보안 서비스 제공업체(MSSP)와 관리형 서비스 제공업체(MSP)는 모두 조직에 타사 서비스를 제공하지만 그 초점이 다릅니다. MSP는 관리형 통신 및 SaaS (서비스형 소프트웨어) 플랫폼을 비롯한 일반 네트워크 및 IT 서비스를 제공합니다. 반면, MSSP는 보안 서비스 제공을 전문으로 하며 사이버 보안 위협으로부터 조직을 보호하는 데 중점을 둡니다.
MSSP와 MSP의 가장 큰 차이점은 운영 센터에 있습니다. MSP는 일반적으로 고객의 네트워크를 모니터링하고 관리하기 위해 네트워크 운영 센터(NOC)를 운영하지만, MSSP는 보안 운영 센터(SOC)를 갖추고 있습니다. SOC는 24시간 보안 모니터링 및 사고 대응을 전담하여 보안 위협을 신속하게 탐지하고 완화하여 조직의 네트워크 및 디지털 자산을 효과적으로 보호합니다.
MSSP는 완벽한 아웃소싱 보안 솔루션을 기업에 제공합니다. 엔터프라이즈 네트워크 보안 모니터링과 사고 대응에 중점을 두고 있습니다. 그러나 이러한 네트워크는 새로운 기술과 함께 진화하기 때문에 MSSP는 앱이나 클라우드 기반 인프라와 같은 다른 플랫폼에 대한 지원을 제공하는 경우가 많습니다. 일반적인 MSSP 서비스에는 다음이 포함됩니다.
안티바이러스 서비스: MSSP는 진화하는 유형의 바이러스 공격에 대응하기 위해 위협 헌팅 리소스를 사용하여 임박한 문제를 표적으로 삼고 네트워크 내 다양한 수준에서 보호 조치를 구현하여 멀웨어 및 기타 악성 소프트웨어로부터 보호합니다.
엔드포인트 보호: MSSP는 노트북, 데스크톱 컴퓨터, 모바일 장치 등의 다양한 장치를 사이버 위협으로부터 보호하는 엔드포인트 보호 서비스를 제공하여 조직 내 모든 엔드포인트에 대한 포괄적인 보안을 보장합니다.
인시던트 대응 서비스: 보안 인시던트 또는 위반이 발생할 경우 MSSP는 신속한 인시던트 대응 서비스를 제공합니다. 여기에는 영향을 최소화하고 정상적인 운영을 복구하기 위한 포렌식 분석, 사고 조사 및 수정이 포함될 수 있습니다.
침입 탐지: MSSP는 기존 네트워크 경계를 넘어 모든 구성 요소, 사람 및 소프트웨어를 조사하고 고급 기술을 사용하여 보안 침해를 선제적으로 파악하고 완화하여 모든 장치와 시스템을 내부 및 외부 위협으로부터 보호합니다.
관리형 방화벽 서비스: MSSP는 보안 전문가를 배치하여 시스템의 방화벽을 지속적으로 모니터링하고 잠재적인 위협에 대응합니다. 네트워크 트래픽을 모니터링하여 패턴과 불일치를 파악하고 강력한 방화벽 보호를 보장합니다.
보안 컨설팅: MSSP는 보안 모범 사례, 위험 관리 전략 및 보안 상태 개선에 대한 전문적인 지침과 조언을 제공하여 조직이 효과적인 보안 프레임워크를 개발하고 유지할 수 있도록 지원합니다.
SIEM(보안 정보 및 이벤트 관리): MSSP는 SIEM 솔루션을 배포하여 다양한 소스의 보안 데이터를 집계 및 분석함으로써 실시간 위협 탐지, 사고 대응, 정보 보안 및 규정 준수 관리를 지원합니다.
위협 탐지 및 예방: MSSP는 고급 위협 탐지 도구 및 기술을 사용하여 멀웨어, 랜섬웨어, 피싱 공격 및 내부자 위협을 포함한 다양한 유형의 사이버 위협을 탐지하고 방지합니다. 여기에는 침입 탐지 및 예방 시스템(IDPS), 관리형 탐지 및 대응(MDR), 엔드포인트 탐지 및 대응(EDR) 솔루션, 기타 보안 기술 배포가 포함될 수 있습니다.
VPN(가상 사설망) 구성: MSSP는 조직 운영을 보호하기 위해 VPN을 구성합니다. 사설 VPN은 공격 표면을 줄이고 인증된 사용자를 위한 맞춤형 보안 조치를 구현하여 네트워크 보안 및 기밀성을 강화합니다.
취약점 검사: MSSP는 잠재적인 위협을 찾기 위해 철저한 취약점 스캔을 수행합니다. 이 취약점 관리 기술은 작업 공간이나 민감한 데이터와 같은 일반적인 대상을 포함하여 네트워크 내의 문제를 정확히 찾아냅니다. 공격자는 의도한 표적과 직접적으로 연결되지 않은 취약점도 찾아내기 때문입니다. MSSP는 즉각적인 공격 표면 내에 있든, 근처에 있든, 멀리 떨어져 있든 상관없이 이를 탐지할 수 있습니다.
MSSP는 증가하는 사이버 위협으로부터 비즈니스를 보호하는 데 많은 이점을 제공합니다.
고급 기술 이용: MSSP는 광범위한 사이버 위협으로부터 고객을 보호하기 위해 최첨단 보안 기술과 차세대 도구에 투자합니다. MSSP와 파트너 관계를 맺은 기업은 상당한 초기 투자 없이 이러한 기술을 활용할 수 있습니다.
규정 준수 지원: 많은 업계가 데이터 보호 및 개인정보 보호와 관련된 규정을 준수해야 합니다. MSSP는 데이터를 수집하고 감사 또는 사고 발생 후 보고서를 생성하여 조직이 GDPR, HIPAA, PCI DSS와 같은 규정을 준수하고 유지할 수 있도록 도와줍니다.
핵심 사업 초점: 보안 관리를 MSSP에 아웃소싱함으로써 조직은 핵심 비즈니스 기능에 집중할 수 있습니다. 사이버 보안의 부담을 완화하여 생산성을 높이고 전략적 이니셔티브를 추진할 수 있습니다.
비용 효율성: MSSP를 이용하면 조직은 값비싼 보안 인프라에 투자하고 내부 IT 보안 인력을 고용하여 교육할 필요가 없습니다. MSSP는 예측 가능한 구독 기반 요금제로 서비스를 제공하므로 기업은 리소스를 보다 효율적으로 할당할 수 있습니다. 또한 많은 사이버 보안 솔루션이 멀티 테넌시 및 확장성을 지원합니다. 이 덕분에 MSSP는 여러 클라이언트에 동일한 솔루션을 사용하고 비용을 분산할 수 있습니다.
전문성: MSSP는 심층적인 사이버 보안 기술과 진화하는 위협, 취약점 및 보안 기술에 대한 이해를 갖춘 보안 전문가를 고용합니다. 이를 통해 디지털 자산을 효과적으로 보호할 수 있습니다.
마음의 평화: MSSP는 최신 위협 및 보안 동향을 파악하여 고객이 사이버 공격자보다 앞서 나갈 수 있도록 합니다. MSSP와 파트너십을 맺으면 디지털 자산이 전문가에 의해 보호된다는 사실을 알고 안심할 수 있습니다.
확장성: MSSP는 고객의 진화하는 요구 사항에 따라 서비스를 확장할 수 있습니다. 귀사가 중소기업이든 대기업이든, MSSP는 조직이 성장함에 따라 적절한 수준의 보호 및 지원을 제공하도록 제품을 맞춤화할 수 있습니다.
솔루션 구성 및 관리: MSSP와 협력하는 조직은 온프레미스 인력을 갖추지 않고도 최적의 사이버 보안 서비스와 보안 전문 지식 및 관리를 이용할 수 있습니다. 일반적으로 조직은 50개 이상의 보안 도구를 보유하고 있지만 보안 프로그램을 효율적으로 만드는 데 필요한 상호 운용성이 부족할 수 있습니다. MSSP는 조직에 가장 적합한 기술과 서비스의 적절한 균형을 파악하는 데 도움이 될 수 있습니다.
'상시 가동' 모니터링 및 대응: MSSP는 연중무휴 모니터링 및 신속한 인시던트 대응 서비스를 제공하는 보안 운영 센터(SOC)를 운영합니다. 이러한 지속적인 감시는 기업의 잠재적 피해와 가동 중지 시간을 최소화합니다.
오늘날의 하이브리드 클라우드 환경을 위한 최신 관리형 보안 서비스로 보안 요구 사항을 해결하세요.
최신 위협을 예측 및 예방하고 적절히 대응하여 비즈니스 복원력을 향상합니다.
IBM 사이버 보안 서비스는 자문, 통합 및 매니지드 보안 서비스와 공격 및 방어 기능을 제공합니다. 글로벌 전문가 팀과 독점 및 파트너 기술을 결합하여 위험을 관리하는 맞춤형 보안 프로그램을 공동 개발합니다.