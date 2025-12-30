지금쯤이면 대부분의 사람들이 다단계 인증(MFA)을 사용해 본 경험이 있을 것입니다. MFA는 추가 인증 방법을 사용하여 신원을 증명하도록 요구하여 계정에 추가적인 보안 요구 사항을 추가합니다. 싱글사인온(SSO) 및 2단계 인증(2FA)과 마찬가지로 MFA는 ID 및 액세스 관리(IAM)의 인증 축에 속합니다. 비밀번호에만 의존하는 기존 방식 대신, 일반적으로 두 가지 이상의 요소가 있어야 로그인할 수 있습니다. 이러한 요소는 세 가지 주요 카테고리로 분류됩니다.

알고 있는 정보: 비밀번호나 보안 질문에 대한 답변 등입니다.



내가 가진 것: 스마트폰, 보안 토큰 또는 물리적 키(USB 드라이브에 있는 Yubi 키 등)입니다.



나에 대한 것: 지문이나 얼굴 스캔의 생체 인식 데이터를 예로 들 수 있습니다.

예를 들어 비밀번호(지식)를 입력하라는 메시지가 표시되면, 휴대폰(내가 가진 것)으로 SMS 코드가 전송되거나, 지문(나에 대한 것)을 스캔하라는 메시지가 표시될 수 있습니다. MFA는 이러한 요소를 결합하여 비밀번호가 유출된 경우에도 권한이 없는 사용자가 계정에 액세스하는 것을 훨씬 더 어렵게 만듭니다. 이제 이 접근 방식을 더 큰 보안 위험이 감지될 때만 추가 보안 조치를 적용하는 시스템과 결합하면 적응형 MFA의 본질을 갖추게 됩니다.

적응형 MFA는 기존 MFA에서 크게 발전한 것이라고 생각하면 됩니다. Abhijit Kumar Nag와 Dipankar Dasgupta가 발명한 이 보호 조치는 기존 MFA를 한 단계 더 발전시킵니다. 사용자의 일일 패턴에서 얻은 컨텍스트 정보를 사용하여 특정 로그인 시도와 관련된 위험 수준을 평가합니다. 특정 사용자 로그인 시도에 대한 위험 수준이 미리 정해진 임계값을 초과하면 트리거 이벤트로 간주됩니다.

적응형 MFA를 통해 시스템 관리자는 사용자 역할 및 회사 자산을 포함한 여러 요소를 기반으로 트리거 기준의 순위를 매길 수 있습니다. 앞서 사용했던, 카페에서 회사 대시보드에 로그인하는 경우를 예로 들어 보겠습니다. 해당 카페에 한 번도 가본 적이 없다면 트리거 이벤트로 간주할 수 있습니다. 하지만 같은 시간대에 충분히 자주 방문한다면 트리거 이벤트로 간주되지 않을 수 있습니다. 또는 다음 날 이상한 시각에 누군가가 지구 반대편 국가에서 사용자의 자격 증명을 사용하여 회사 대시보드에 접속하려고 시도한다면 거의 확실히 경고 메시지가 표시될 것입니다. 이 데모는 적응형 MFA가 무엇인지 보여줍니다. 바로 특정 사용자의 패턴을 이해하고 의심스럽거나 표준에서 벗어난 경우에만 보안을 위해 추가 조치를 적용하는 것입니다. 다음 섹션에서는 기존 MFA 기능과 적응형 MFA와의 차이점에 대해 알아보겠습니다.