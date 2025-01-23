애플리케이션 보안 태세 관리(ASPM)란 무엇인가요?

작성자

Chrystal R. China

Staff Writer, Automation & ITOps

IBM Think

애플리케이션 보안 태세 관리(ASPM)란 무엇인가요?

애플리케이션 보안 태세 관리(ASPM)는 애플리케이션 수명 주기 전반에 걸쳐 보안 위협으로부터 애플리케이션을 보호하는 데 중점을 둔 사이버 보안 접근 방식입니다.

보안 및 개발팀이 맞춤형 엔터프라이즈 애플리케이션의 보안 태세를 지속적으로 모니터링, 평가 및 개선하여 데이터 침해를 방지하고 민감한 정보를 보호하며 규제 표준 준수를 유지하는 데 도움이 됩니다.

ASPM 도구는 포괄적인 사이버 보안 계획의 일부로 작동합니다. 이를 통해 기업은 강력한 애플리케이션 보안 태세를 유지하고 비즈니스 위험을 보다 효과적으로 식별 및 완화하는 데 도움이 되는 동적 보안 제어를 구현할 수 있습니다.

애플리케이션 보안(AppSec)에 ASPM이 중요한 이유는 무엇인가요?

ASPM 솔루션은 최신 컴퓨팅 환경에서 애플리케이션 보안을 해결하는 데 필수적입니다.

과거에는 기업이 애플리케이션 에코시스템의 보안을 유지하기 위해 애플리케이션 보안 테스트(AST)에 의존했습니다. AST 솔루션만으로도 독점 코드와 더 긴 릴리스 주기로 모놀리식 애플리케이션을 보호할 수 있습니다. 그러나 소프트웨어 개발은 그 이후로 크게 발전했습니다.

많은 최신 애플리케이션은 오픈 소스 종속성, 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API), 마이크로서비스, 컨테이너인프라스트럭처 코드(IaC)를 사용합니다. 이러한 도구는 사일로, 즉 서로 독립적으로 작동하는 경우가 많기 때문에 팀이 스캔을 조정하고 결과를 합리화하며 보안 문제를 효율적으로 해결하기 어려울 수 있습니다. 또한 기업은 점점 더 민첩한 및 DevOps 개발 방식으로 전환하고 있습니다. 이로 인해 릴리스 주기가 월별에서 매주, 매일 또는 매일 여러 번 가속화되었습니다.

게다가 애플리케이션은 종종 사용자에게 API 엔드포인트를 노출합니다. 앱 스택의 다른 구성 요소와 함께 노출된 엔드포인트는 악의적인 행위자의 공격 표면을 확장합니다.

모든 요소를 고려할 때 AppSec은 현대 시대에 복잡한 사업이 되었습니다.

ASPM 솔루션은 최신 애플리케이션 및 애플리케이션 개발의 보안 요구 사항을 해결하고 동일한 환경에서 작동하는 서로 다른 테스트 및 개발 도구 간의 격차를 해소하고자 합니다. ASPM이 없으면 엔터프라이즈급 앱 에코시스템의 구성 요소가 매우 다양하여 마찰과 보안 취약성이 발생할 수 있습니다.

ASPM은 개발 및 운영 프로세스와 원활하게 통합되는 네트워크 애플리케이션 보안에 대한 체계적이고 전체적인 접근 방식을 기업에 제공하고 IT 팀에 전체 애플리케이션 스택에 대한 통합 보기를 제공합니다.

ASPM 솔루션의 주요 기능

ASPM 전략은 일반적으로 고급 AppSec 플랫폼에 의해 자동화됩니다. 그러나 완전한 가시성과 보안 범위를 위해 ASPM 도구는 AST 및 파이프라인 보안(또는 소프트웨어 공급망 보안) 기능과 다른 개발 및 보안 도구와의 통합을 가능하게 하는 통합 기능을 제공해야 합니다.

ASPM 플랫폼은 기업에 다음을 제공할 수 있습니다.

풀 스택 관측 가능성

ASPM 솔루션은 온프레미스, 클라우드하이브리드 환경의 인프라, 코드, 구성, 권한, 종속성 및 취약성을 포괄하는 전체 애플리케이션 스택에 대한 광범위한 가시성을 제공합니다. 포괄적인 관측 가능성을 통해 개발팀은 보안 사각지대를 없애고 잠재적인 애플리케이션 위험을 사전에 식별하여 완화할 수 있습니다.

통합 보안 테스트 결과

ASPM 플랫폼은 네트워크 전반의 다양한 보안 검사에서 결과를 수집하여 소프트웨어 취약성, 위험에 처한 종속성 및 잘못된 구성을 식별합니다. 일부 스캐닝 공급자는 기업의 기본 스캐닝 도구를 향상시키는 ASPM 기능을 제공합니다. 그러나 많은 ASPM 솔루션은 공급업체 변경이나 새로운 기술에 관계없이 모든 스캐닝 도구와 함께 작동하고 여러 소스의 결과를 통합할 수 있습니다.

실시간 모니터링 및 위험 평가

ASPM 도구는 지속적인 실시간 모니터링을 사용하여 보안 문제가 발생할 때 이를 식별합니다. 이를 통해 조직은 AppSec 태세에 대한 최신 정보를 얻고 동적 위험 관리를 가능하게 합니다.

ASPM 도구는 보안 위협을 집계하고 평가하여 결과의 상관 관계를 파악할 수 있습니다. 조직의 보안 태세에 대한 잠재적 영향을 평가하고 심각도, 악용 가능성 및 비즈니스 영향에 따라 분류합니다(위험 기반 점수화라고 하는 프로세스).

자동화된 위협 탐지 및 해결

ASPM은 지능형 자동화를 사용하여 패턴, 동작 및 확립된 보안 규칙을 기반으로 위협을 식별합니다. 또한 자동화된 제안을 제공하고 워크플로를 시작하여 문제를 신속하게 해결하고 평균 수리 시간(MTTR)을 최소화합니다.

예를 들어 보안 테스트에서 음성 결과가 반환되면 고품질 ASPM 도구가 자동으로 수리 티켓을 생성합니다. 그리고 문제가 미션 크리티컬 앱이나 서비스에 영향을 미치는 경우 시스템은 우선 수리를 위해 자동으로 에스컬레이션합니다.

규정 준수 모니터링 및 보고

ASPM 도구는 지속적인 모니터링 기능을 사용하여 기업이 수동 감사의 부담 없이 업계 규정 및 보안 프레임워크를 준수할 수 있도록 지원합니다. 보안 및 규정 준수 팀이 보안 프레임워크 및 산업별 표준(예: HIPAA)의 준수 여부를 추적할 수 있도록 자세한 보고 및 감사 추적을 제공합니다.

상황별 알림

ASPM 솔루션은 과도한 보안 경고로 팀을 넘쳐나는 대신 앱 스택 전체의 데이터를 상호 연관시켜 상황에 맞는 위협 인텔리전스를 제공하고 대응 우선 순위 지정 전략을 개선합니다. 상황 기반 통찰력을 통해 보안팀은 각 취약점(예: 고부가가치 자산에 영향을 미치는지 여부)을 보다 명확하게 이해할 수 있으므로 정보에 입각한 결정을 더 빠르게 내릴 수 있습니다.

DevOps 및 DevSecOps와 통합

ASPM은 CI/CD(지속적 통합/지속적 배포) 파이프라인과 통합되어 기업이 빠르게 변화하는 개발 주기에 보조를 맞출 수 있도록 지원합니다. ASPM 도구는 '시프트 레프트' 접근 방식을 사용하여 일반적으로 수정하기가 더 쉽고 비용이 적게 드는 소프트웨어 개발 프로세스 초기에 보안 검사를 실행합니다.

시프트 레프트 전략을 통해 기업은 위협이 프로덕션에 도달하기 전에 해결하고 보안 고려 사항을 개발 워크플로에 통합할 수 있습니다.

도구 합리화

ASPM을 통해 조직은 소프트웨어 개발 에코시스템 내에서 도구 채택, 적용 범위 및 중복을 평가할 수 있습니다. 이 평가는 격차를 파악하고 중복성을 제거하는 데 도움이 됩니다.

도구 합리화는 또한 기업이 각 도구에 필요한 컴퓨팅 및 재정 자원을 모두 추적하는 데 도움이 됩니다. 이 정보를 통해 조직은 IT 예산을 보다 쉽게 관리하고 유지, 폐기 또는 대체할 도구를 결정할 수 있습니다.  

AI 기술과 ASPM

고급 보안 자동화 도구 및 전략은 기업이 오늘날의 복잡하고 광범위한 IT 아키텍처를 더 잘 강화하는 데 도움이 됩니다. 그리고 인공 지능(AI)은 ASPM을 포함한 모든 것을 변화시켰습니다.

AI와 머신 러닝(ML) 기술은 ASPM의 기능을 크게 향상시킬 수 있는 힘을 가지고 있습니다. ASPM 도구의 AI 기반 기능은 보안 데이터 분석을 자동으로 수행하여 추세와 이상 징후를 식별하므로 팀은 더 큰 문제가 발생하기 전에 보안 문제를 더 잘 예측하고 해결할 수 있습니다.

AI 기반 ASPM 솔루션은 문제 해결 프로세스도 개선할 수 있습니다. 독점 데이터 보안 및 수정 작업에 대해 학습된 대규모 언어 모델(LLM)을 사용하는 ASPM 도구는 중요도에 따라 우선순위가 지정된 실행 가능한 통찰력을 생성하여 보안 담당자가 취약점을 보다 효율적으로 해결할 수 있도록 합니다.

ASPM과 애플리케이션 보안 테스트(AST) 비교

AST는 소프트웨어 애플리케이션의 보안 위험을 검사하는 기존 애플리케이션 보안 솔루션 그룹의 포괄적인 용어입니다.

정적 애플리케이션 보안 테스트(SAST)는 '화이트 박스'(내부 중심) 접근 방식을 취하여 프로그램을 실행하지 않고 소스 코드 저장소에서 알려진 취약성을 스캔합니다. 동적 애플리케이션 보안 테스트(DAST)는 '블랙 박스'(외부 중심) 접근 방식을 사용하여 외부에서 런타임 환경에서 애플리케이션을 테스트하고 시뮬레이션된 공격을 사용하여 악의적인 행위자를 모방합니다.

SAST와 DAST의 요소를 결합하는 대화형 애플리케이션 보안 테스트(IAST)는 소스 코드에 액세스할 수 있도록 앱 서버 내에서 런타임에 애플리케이션을 분석하여 개발자에게 보안 문제에 대한 보다 포괄적인 보기를 제공합니다. 또한 소프트웨어 구성 분석(SCA)은 애플리케이션 내 타사 구성 요소 및 라이브러리의 취약성을 식별하는 데 중점을 둡니다.

AST 관행은 애플리케이션의 특정 보안 문제를 식별할 수 있도록 하여 앱 보안에 매우 중요합니다. 그러나 AST 방법론은 일반적으로 소프트웨어 개발 수명 주기(SDLC)의 특정 단계에서 특정 시점 평가에 독립적으로 사용되는 경우가 많습니다. 따라서 AST 스캔은 특정 시점에 특정 애플리케이션의 특정 문제에 대한 이해만 제공합니다.

ASPM은 AST 기술을 통합하지만 더 광범위하고 전체적인 접근 방식을 제공합니다. ASPM은 기업의 전반적인 보안 태세에 대한 통찰력을 제공하고 시간이 지남에 따라 애플리케이션 보안을 개선하기 위한 전략적 지침을 제공합니다. ASPM 서비스는 또한 전체 애플리케이션 수명 주기와 다양한 도구 및 플랫폼에 걸쳐 보안 전략을 통합하려고 합니다.

ASPM과 애플리케이션 보안 오케스트레이션 및 상관관계(ASOC) 비교

종종 ASPM의 전신으로 여겨지는 ASOC는 다양한 보안 정책, 도구 및 워크플로를 통합하고 자동화하여 애플리케이션 보안 운영을 간소화합니다. 주로 여러 소스의 보안 데이터를 상호 연관시켜 취약점이 프로덕션 파이프라인에 유입되기 전에 위협 탐지 및 수정을 강화하는 데 중점을 둡니다.

ASOC 도구는 다양한 보안 도구의 보안 경고와 통합하고 집계할 수 있는 단일 창 오케스트레이션 플랫폼을 기업에 제공합니다.

ASOC 서비스는 팀에 크로스 플랫폼, 사전 프로덕션 데이터 취합 및 상관 관계 워크플로를 구현할 수 있는 기능을 제공하는 반면, ASPM을 사용하면 개발 파이프라인 전반에 걸쳐 실시간, 지속적인 모니터링 및 위험 탐지를 수행하고 문제 해결 워크플로를 자동화할 수 있습니다. 따라서 ASPM은 애플리케이션 보안에 대한 더 광범위하고 전체적인 접근 방식을 나타냅니다.

ASPM 도구는 DevSecOps 및 관측 가능성 사례와 함께 ASOC 기능을 사용하여 초기 설계 단계와 통합, 테스트, 제공 및 배포를 통해 애플리케이션 데이터를 집계하고 앱별 보안 관행을 자동화하는 경우가 많습니다.

APSM과 클라우드 태세 보안 관리(CPSM) 비교

ASPM과 CSPM은 특히 애플리케이션 보안 태세를 강화하려는 조직의 경우 강력한 사이버 보안 전략에 필수적입니다. APSM이 환경 전반에 걸쳐 애플리케이션의 보안을 우선시하는 반면, CSPM은 클라우드 인프라의 보안에 중점을 둔 환경별로 다릅니다.

CPSM은 서비스형 인프라(IaaS), 서비스형 플랫폼(PaaS), 서비스형 소프트웨어(SaaS) 모델을 비롯한 멀티클라우드 및 하이브리드 클라우드 환경과 서비스 전반에서 위험 식별 및 해결을 통합하는 사이버 보안 기술입니다. 다음과 같이 작동합니다.

  • 조직의 클라우드 자산을 기본적으로 검색 및 카탈로그화
  • 확립된 보안 및 규정 준수 프레임워크에 대해 지속적으로 모니터링
  • 팀이 보안 위협을 신속하게 찾아 수정할 수 있도록 지원

CSPM 도구는 모든 유형의 클라우드 환경에 고급 보안을 제공하지만 일반적으로 네트워크(또는 온프레미스 인프라)의 애플리케이션 계층은 스캔하지 않습니다.

ASPM 도구는 애플리케이션 스택의 다양한 보안 스캔 장치에서 보안 데이터를 집계하여 개발자에게 풀 스택 관측 가능성을 제공하고 팀이 엔드투엔드 보안 태세 자동화를 구현할 수 있도록 지원합니다. 그러나 CSPM 도구와 달리 ASPM 도구는 자체적으로 스캔을 수행하지 않습니다. 기존 앱 보안 스캐너에 대한 워크플로를 실행하면 됩니다.

또한 ASPM 도구는 일반적으로 소프트웨어 개발 수명 주기에 통합되는 반면 CSPM 솔루션은 클라우드 관리 및 운영 도구와 함께 사용됩니다.

최신 소프트웨어 개발에서 앱과 인프라 구성 요소는 종종 얽혀 있습니다. APSM의 애플리케이션 계층 보안 집계 능력과 CPSM의 클라우드 인프라 스캔 기능이 모두 없으면 팀은 네트워크 보안 범위에 격차를 만드는 변화하는 데이터 사일로를 처리해야 할 수 있습니다.

ASPM과 클라우드 네이티브 애플리케이션 보호 플랫폼(CNAPP) 비교

CNAPP는 클라우드 보안 태세 관리(CSPM), 클라우드 워크로드 보호 플랫폼(CWPP), 코드형 인프라(IaC) 검사 및 기타 기능을 결합하여 컨테이너에 대한 런타임 보호 및 취약성 검사를 제공합니다. 또한 Kubernetes 및 네트워크 정책을 시행할 수 있을 뿐만 아니라 클라우드 배포 및 오케스트레이션 도구와 보안 및 통합할 수 있습니다.

CNAPP를 통해 기업은 프로덕션 환경의 클라우드 네이티브 애플리케이션에 대한 런타임 관측 가능성 및 보안을 확보할 수 있습니다. ASPM 도구도 마찬가지로 세분화된 가시성을 제공하지만 컨테이너 및 IaC 구성을 포함하여 인프라의 애플리케이션 계층을 보호하는 데 중점을 둡니다.

ASPM은 또한 앱 보안 기능을 CNAPP의 클라우드 보안 범위와 통합하여 가시성 기능을 온프레미스 인프라로 확장할 수 있습니다.

ASPM의 이점 및 사용 사례

올바른 ASPM 솔루션을 선택하면 기업에 다음과 같은 이점을 제공할 수 있습니다.

  • 최신 데이터 인벤토리. ASPM 도구는 애플리케이션 및 해당 종속성(라이브러리, 구성 파일, 마이크로서비스, API, 데이터베이스, 타사 서비스 및 환경 변수 포함)을 자동으로 카탈로그화하여 기준선과 인덱스를 설정할 수 있습니다. 동적 인벤토리 관리 능력은 팀이 아키텍처의 보안 상태를 더 잘 이해하고 보다 정확한 위험 분석을 수행하도록 도와줍니다.  
  • 더 빠른 사고 대응. ASPM은 자동화된 워크플로(티켓 생성 및 에스컬레이션)를 통해 사고 대응 및 문제 해결을 간소화하여 네트워크 중단을 최소화하고 MTTR을 단축합니다.
  • 애플리케이션 복원력. ASPM은 자동화된 보안 프로세스와 실시간 지속적인 모니터링을 사용하여 새로운 위협에 직면하여 최적의 애플리케이션 기능을 보호하는 데 도움이 됩니다. 또한 ASPM을 통해 조직은 진화하는 보안 위협을 견딜 수 있는 고품질 애플리케이션을 개발하여 향후 침해 및 시스템 장애의 위험을 줄일 수 있습니다.
  • 드리프트 인식 개선. 드리프트는 애플리케이션의 코드나 구성이 수정될 때 발생하는 예상치 못한 보안 위험을 말합니다. ASPM 도구는 설정된 기준선을 사용하여 편차를 측정하고 애플리케이션 아키텍처에 대한 버전 제어를 구현하여 드리프트를 관리합니다. 무단 또는 예상치 못한 변경 사항을 감지하여 문제가 있는 편차를 즉시 해결하고 시간이 지나도 앱을 안전하게 유지합니다.
  • 데이터 기반 가시성. ASPM은 모든 AppSec 프로그램 및 도구의 보안 결과를 단일 대시보드로 통합하여 팀에 코드, 소프트웨어 구성 요소, API 및 보안 프로세스의 취약성에 대한 실시간 데이터를 제공합니다. 향상된 코드-클라우드 가시성을 통해 팀은 보안 위협이 확대되거나 사용자 경험에 영향을 미치기 전에 해결할 수 있습니다.
  • 보안 및 운영 강화. ASPM은 애플리케이션 보안을 DevOps 전략의 최전선으로 전환합니다. 강력한 ASPM 관행은 고품질 앱을 위한 보안 코드에 중점을 둡니다. 보안 강화는 탐지를 가속화하고, 더 많은 공격을 차단하며, 혁신에 더 많은 시간을 할애합니다.
  • 보안팀과 개발팀 간의 원활한 협업. ASPM은 보안 스캔과 위협 완화를 워크플로에 포함합니다. 이를 통해 개발자는 보안팀으로부터 적시에 피드백을 받고 안전한 소프트웨어 릴리스를 가속화할 수 있습니다.
  • 확장성 간소화. ASPM 플랫폼은 CI/CD 파이프라인의 애플리케이션에 대한 보안 검사 및 위협 해결 프로세스를 자동화하기 때문에 조직은 네트워크가 성장함에 따라 보안 태세를 더 쉽게 확장할 수 있습니다.
  • 더 나은 API 보안. ASPM은 알려진 엔드포인트와 알려지지 않은 엔드포인트를 모두 포함하여 내부, 외부 및 타사 API의 전체 인벤토리를 제공하여 API 보안을 강화합니다. 지속적인 API 검색은 새 API가 추가되거나 기존 API가 변경될 때 인벤토리가 자동으로 업데이트되도록 합니다. 이를 통해 보안팀은 최신 데이터에 대한 정보를 얻을 수 있습니다.

