ASPM 솔루션은 최신 컴퓨팅 환경에서 애플리케이션 보안을 해결하는 데 필수적입니다.

과거에는 기업이 애플리케이션 에코시스템의 보안을 유지하기 위해 애플리케이션 보안 테스트(AST)에 의존했습니다. AST 솔루션만으로도 독점 코드와 더 긴 릴리스 주기로 모놀리식 애플리케이션을 보호할 수 있습니다. 그러나 소프트웨어 개발은 그 이후로 크게 발전했습니다.

많은 최신 애플리케이션은 오픈 소스 종속성, 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API), 마이크로서비스, 컨테이너 및 인프라스트럭처 코드(IaC)를 사용합니다. 이러한 도구는 사일로, 즉 서로 독립적으로 작동하는 경우가 많기 때문에 팀이 스캔을 조정하고 결과를 합리화하며 보안 문제를 효율적으로 해결하기 어려울 수 있습니다. 또한 기업은 점점 더 민첩한 및 DevOps 개발 방식으로 전환하고 있습니다. 이로 인해 릴리스 주기가 월별에서 매주, 매일 또는 매일 여러 번 가속화되었습니다.

게다가 애플리케이션은 종종 사용자에게 API 엔드포인트를 노출합니다. 앱 스택의 다른 구성 요소와 함께 노출된 엔드포인트는 악의적인 행위자의 공격 표면을 확장합니다.

모든 요소를 고려할 때 AppSec은 현대 시대에 복잡한 사업이 되었습니다.

ASPM 솔루션은 최신 애플리케이션 및 애플리케이션 개발의 보안 요구 사항을 해결하고 동일한 환경에서 작동하는 서로 다른 테스트 및 개발 도구 간의 격차를 해소하고자 합니다. ASPM이 없으면 엔터프라이즈급 앱 에코시스템의 구성 요소가 매우 다양하여 마찰과 보안 취약성이 발생할 수 있습니다.

ASPM은 개발 및 운영 프로세스와 원활하게 통합되는 네트워크 애플리케이션 보안에 대한 체계적이고 전체적인 접근 방식을 기업에 제공하고 IT 팀에 전체 애플리케이션 스택에 대한 통합 보기를 제공합니다.