평균 수리 시간(MTTR)은 특정 고장으로 인한 총 수리 시간을 특정 기간 동안 수행된 총 수리 횟수로 나누어 계산합니다. MTTR 공식은 다음과 같습니다.

MTTR = 수리에 소요된 총 시간 / 수리 횟수

MTTR을 정확하게 측정하려면 장애를 감지하는 데 걸리는 시간, 문제를 진단하는 데 걸리는 시간, 문제를 복구하는 데 걸리는 시간을 추적하는 것이 중요합니다. 이를 통해 조직은 프로세스를 개선해야 하는 영역을 파악하고 장비나 시스템을 수리하는 데 걸리는 시간을 줄여 궁극적으로 가용성과 안정성을 높일 수 있습니다.

한 회사의 제조 라인에 기계적 고장이 발생하여 문제가 해결되기까지 3시간의 수리 시간이 걸렸다고 가정해 보겠습니다. 같은 달에 여러 가지 문제로 인해 총 2회의 장비 수리가 진행되었습니다.

해당 월의 제조 라인 MTTR을 계산하려면 다음 공식을 사용합니다.

MTTR은 '수리에 소요된 총 시간'을 '수리 횟수'로 나눈 값입니다.

MTTR = 3시간 / 2회

MTTR = 1.5시간

따라서 해당 월의 제조 라인 MTTR은 3시간이 됩니다. 정상적인 운영 전반에 걸쳐 MTTR을 추적함으로써 기업은 추세를 파악하고, 수리 프로세스를 개선하며, 가동 중지 시간을 줄여 궁극적으로 수익을 개선할 수 있습니다.