CNAPP(클라우드 네이티브 애플리케이션 보호 플랫폼)이란 무엇인가요?

CNAPP에는 다양한 클라우드 보안 솔루션이 통합되어 있으므로 기능은 제품마다 다를 수 있습니다. 일반적으로 다음과 같은 몇 가지 사전 예방적 및 사후 대응적 보안 능력이 통합되어 있습니다.
CNAPP는 클라우드 환경 전반에 대한 실시간 가시성을 제공하여 개발 라이프사이클 전체에서 보안 위험과 취약성을 식별하고 대응할 수 있도록 지원합니다. IBM Cloud와 Amazon Web Services(AWS) 및 Microsoft Azure와 같은 선도적인 클라우드 제공업체와의 API 통합을 제공하는 CNAPP 솔루션은 CI/CD 파이프라인 내에서 통합되어 에이전트 및 에이전트 없는 워크로드 보호를 모두 제공하여 코드 생성부터 런타임 실행에 이르기까지 전체적인 보안을 보장합니다.
Gartner 연구 및 컨설팅 회사에서 처음 개념화한 CNAPP 보안 플랫폼은 기존에 개별적으로 배포되었던 다양한 클라우드 네이티브 보안 애플리케이션을 하나의 단일 플랫폼으로 통합합니다.
CNAPP 플랫폼은 기존의 사일로화된 보안 접근 방식 대신 여러 클라우드 보안 툴을 결합하고 간소화하여 클라우드 플랫폼을 감독하는 보안 팀에 포괄적인 가시성, 위협 탐지 및 수정을 제공합니다.
조직의 요구 사항에 따라 다양한 CNAPP 프레임워크가 다양한 사용 사례에 더 적합할 수 있습니다. 일부 변형이 있지만 대부분의 CNAPP는 초기 코드 개발부터 최종 배포까지 클라우드 애플리케이션을 보호하도록 설계된 최소한의 보안 기능을 제공합니다.
클라우드 리소스를 보호하고 애플리케이션 보안(AppSec)을 제공하도록 설계된 최고의 CNAPP는 조직의 고유한 요구 사항을 충족하는 방식으로 작동합니다. 효과적인 CNAPP는 최소한 조직의 잠재적 공격 표면을 모니터링하고, 줄이고, 잠재적인 보안 불확실성을 제거하며 전반적인 보안 태세를 개선합니다. 따라서 조직의 주어진 요구 사항에 가장 적합한 CNAPP가 가장 좋습니다.
다양한 사용 사례의 다양한 요구 사항을 충족하기 위해 공급업체는 다양한 수준의 서비스를 제공할 수 있지만, 충분한 CNAPP는 이러한 주요 구성 요소의 대부분을 제공할 것으로 예상할 수 있습니다.
CSPM은 조직이 클라우드 인프라, 코드형 인프라(IaC) 및 기타 클라우드 리소스를 지속적으로 모니터링하고 미리 정의된 보안 정책에 따라 보안 통제를 자동으로 적용할 수 있도록 해줍니다.
CSPM은 취약점이나 잘못된 구성을 표면화하는 데 유용하며, 이를 통해 조직은 클라우드 보안 상태를 쉽게 평가하고 존재할 수 있는 위협이나 규정 준수 위험을 해결할 수 있습니다.
CIEM 툴은 단일 및 멀티클라우드 환경에서 액세스 권한, 권한 수준 및 퍼미션을 포함한 ID를 관리하는 데 사용됩니다. CIEM을 통합함으로써 CNAPP는 최소 권한 원칙을 적용하는 데 필요한 핵심 접근 제어 기능을 갖추게 되며, 이를 통해 사용자와 서비스가 역할 수행에 필요한 범위까지만 접근할 수 있도록 제한합니다.
CIEM 툴은 의도치 않은 권한 또는 과도한 권한을 식별하고 방지하며, 이와 관련된 위협이나 데이터 침해를 방지합니다. 이들은 조직의 더 나은 ID 및 액세스 관리 (IAM) 프로그램의 핵심 구성 요소로 간주되며 더 안전한 제로 트러스트 보안 접근 방식을 구현하는 데 유용합니다.
CDR 시스템은 의심스러운 활동이 있는지 클라우드 환경을 적극적으로 모니터링합니다. 이러한 활동이 식별되면 CDR은 실시간 위협 수정을 위해 자동화된 사고 대응을 트리거합니다.
CNS 솔루션은 네트워크 취약성을 해결하도록 설계되었으며 웹 애플리케이션 방화벽을 강화하고 웹 게이트웨이를 보호하며 DDoS(분산 서비스 거부) 공격으로부터 보호하는 툴을 포함합니다.
특히 애플리케이션 사전 배포 보안에 중점을 둔 ASPM은 애플리케이션이 배포된 후 발생할 수 있는 잠재적인 취약점을 식별하고 해결하기 위해 개발 단계에서 애플리케이션에 필수 컨텍스트 정보를 적용합니다.
DSPM은 클라우드 환경에서 데이터가 저장, 전송 및 보호되는 방식을 모니터링하여 조직이 보안 가드레일을 시행하고 규정 준수를 유지하여 민감한 데이터를 추적, 관리 및 보호할 수 있도록 지원합니다.
IaC 툴은 조직이 실제 코드 대신 구성 파일을 사용하여 클라우드 아키텍처를 정의하는 데 도움이 됩니다. IaC 툴은 구성 파일에서 취약성 및 잘못된 구성을 검사하여 의도하지 않은 네트워크 노출, 권한 및 규정 준수 위반을 최소화합니다. IaC 스캔은 자동화하거나 수동으로 시작할 수 있습니다.
클라우드 서비스와 서비스형 인프라(IaaS)가 확산되면서 데이터 보안을 유지하고 규정 준수 위반을 방지하고자 하는 기업에는 광범위한 보안 문제가 발생하고 있습니다. 클라우드 서비스는 소프트웨어 개발 및 애플리케이션 개발을 위한 이상적인 프로덕션 환경을 제공하여 물리적 하드웨어 또는 공급망과 관련된 높은 비용 없이 시장 출시 시간을 단축합니다.
그러나 조직이 클라우드 서비스 제공업체(CSP)에 의존하는 경우 보안은 공동의 책임이 됩니다. CNAPP를 통해 조직은 애플리케이션 라이프사이클 전반에 걸쳐 클라우드 리소스를 보호할 수 있습니다. CNApps는 엔드포인트 관리 및 워크로드 보호와 같은 주요 사이버 보안 기능을 모두 단일 인터페이스에 제공합니다. 이 간소화된 접근 방식은 전체 클라우드 보안 태세의 개별 부분을 감독하는 여러 관리자와 관련된 오버헤드를 줄입니다.
복잡한 클라우드 환경에는 다양한 보안 문제와 검증, 보안, 테스트 및 배포를 위한 새롭고 동적인 구성 요소가 지속적으로 제공됩니다. 클라우드는 비교할 수 없는 유연성과 편의성을 제공하지만 수많은 새로운 공격 벡터와 잠재적인 취약점을 도입하여 보안 팀에 몇 가지 과제를 제시합니다. 다음은 CNAPP가 해결할 수 있는 몇 가지 주요 보안 문제입니다.
전체 클라우드 보안 솔루션인 CNAPP는 CSPM, CWPP 및 CIEM 툴과 관련된 이점을 단일 애플리케이션으로 패키징합니다. CNAPP는 이러한 전통적인 독립형 플랫폼을 긴밀하게 통합함으로써 개별적이고 전체적인 보안 조치를 최적화하여 위협과 취약성을 더 잘 예방, 탐지 및 대응할 수 있습니다.
또한 CNAPP는 개발 프로세스 초기에 보안 테스트를 통합하도록 장려하는 사이버 보안에 대한 '시프트-레프트' 접근 방식을 지원합니다. 또한 DevOps 팀과 DevSecOps 팀 간의 워크플로를 개선하는 데 도움이 될 수 있습니다.
CNAPP의 주요 이점은 다음과 같습니다.
