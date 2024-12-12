CNAPP(클라우드 네이티브 애플리케이션 보호 플랫폼)이란 무엇인가요?

Gartner 연구 및 컨설팅 회사에서 처음 개념화한 CNAPP 보안 플랫폼은 기존에 개별적으로 배포되었던 다양한 클라우드 네이티브 보안 애플리케이션을 하나의 단일 플랫폼으로 통합합니다.

CNAPP 플랫폼은 기존의 사일로화된 보안 접근 방식 대신 여러 클라우드 보안 툴을 결합하고 간소화하여 클라우드 플랫폼을 감독하는 보안 팀에 포괄적인 가시성, 위협 탐지 및 수정을 제공합니다.

조직의 요구 사항에 따라 다양한 CNAPP 프레임워크가 다양한 사용 사례에 더 적합할 수 있습니다. 일부 변형이 있지만 대부분의 CNAPP는 초기 코드 개발부터 최종 배포까지 클라우드 애플리케이션을 보호하도록 설계된 최소한의 보안 기능을 제공합니다.

클라우드 리소스를 보호하고 애플리케이션 보안(AppSec)을 제공하도록 설계된 최고의 CNAPP는 조직의 고유한 요구 사항을 충족하는 방식으로 작동합니다. 효과적인 CNAPP는 최소한 조직의 잠재적 공격 표면을 모니터링하고, 줄이고, 잠재적인 보안 불확실성을 제거하며 전반적인 보안 태세를 개선합니다. 따라서 조직의 주어진 요구 사항에 가장 적합한 CNAPP가 가장 좋습니다.



다양한 사용 사례의 다양한 요구 사항을 충족하기 위해 공급업체는 다양한 수준의 서비스를 제공할 수 있지만, 충분한 CNAPP는 이러한 주요 구성 요소의 대부분을 제공할 것으로 예상할 수 있습니다.