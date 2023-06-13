시프트 레프트 테스트란 무엇인가요?

예산을 초과하고 모든 기한을 넘긴 소프트웨어 프로젝트에 참여한 적이 있으신가요? 물론 여러분과 우리를 포함한 모두 그런 경험이 있을 겁니다. 그런 일이 한 번도 없으셨다면 축하 드립니다. 비결 좀 알려주세요!

소프트웨어 개발 초창기에 저는 기한을 기준으로 업무를 계획하고 일하는 것의 중요성을 배웠습니다. 즉, 프로젝트를 특정 날짜까지 완료해야 하고 테스트에 일정한 시간이 소요되는 경우, 이러한 정보를 활용하여 역순으로 계획을 수립하고 프로젝트 기한을 정하면 됩니다. 완벽하죠?

사실 그렇지 않습니다. 수동 테스트를 위한 시간을 확보한 덕분에 프로젝트 막판에 스트레스를 어느 정도 완화할 수 있었지만, 여전히 예상치 못한 일이 너무 많았습니다.

QA 테스트를 위한 시간 확보는 이론적으로는 훌륭한 생각이지만, 현실은 첫 버그나 결함이 식별되면 허사가 되고 맙니다.

이 결함을 수정하는 데 얼마나 걸릴까요? 일정에는 얼마나 영향을 줄까요? 새로운 버그가 발생할까요? 처음 발생한 문제를 해결하면서 생겨난 문제를 또 수정하면 이번에야말로 모든 문제가 잘 해결되었음을 확신할 수 있는 시간은 어떻게 벌 수 있을까요?

결국 저는 QA에 할당할 시간을 정확하게 정할 수 없었습니다. 어쩔 수 없이 급한 수정은 마지막 순간에 통합되었습니다. 이러한 경험을 통해 저는 대대적인 출시 후에는 결승선을 향해 미친 듯이 질주하느라 놓친(또는 새롭게 만든) 모든 문제를 분류할 수 있도록 몇 주 동안 일정을 모두 비워두어야 한다는 사실을 깨달았습니다.

결론적으로, 문제는 테스트에 사용할 수 있는 시간이 아니라 테스트 타이밍이었습니다. 더 빨리, 더 자주 테스트해야 했던 거죠. 제게 필요한 건 바로 시프트 레프트(Shift-Left) 테스트였습니다.

소프트웨어 개발 프로세스가 왼쪽에서 오른쪽으로 흐르는 타임라인이라고 상상하면 “시프트 레프트 테스트”가 무엇인지 쉽게 이해할 수 있습니다. 간단히 말하면 시프트 레프트 테스트란 초기 단계에 테스트를 진행하고, 테스터, 개발자 및 이해 관계자를 비롯한 팀원들이 테스트 전략에 참여하게 하고, 개발 라이프사이클에서 기존 기능과 새로운 기능에 대한 테스트를 더 자주 실시하는 것입니다.

