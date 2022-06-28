공격 표면이란 무엇인가요?

공격 표면 관리(ASM)는 조직의 공격 표면에 대한 해커의 관점과 접근 방식을 취하는 프로세스 및 기술로, 해커가 조직을 공격할 때 발견하고 악용하려는 자산과 취약성을 발견하고 지속적으로 모니터링하는 것을 말합니다. ASM에는 일반적으로 다음이 포함됩니다.

잠재적으로 취약한 자산을 지속적으로 검색, 목록화 및 모니터링합니다. 모든 ASM 이니셔티브는 온프레미스 및 클라우드 자산을 포함하여 조직의 인터넷에 연결된 IT 자산에 대한 완전하고 지속적으로 업데이트되는 재고 목록에서 시작됩니다. 해커의 접근 방식을 취하면 알려진 자산뿐만 아니라 섀도우 IT 애플리케이션이나 디바이스도 발견할 수 있습니다. 이러한 애플리케이션이나 디바이스는 폐기되었지만 삭제되거나 비활성화되지 않았을 수 있습니다(고아 IT). 또는 해커나 멀웨어(악성 IT)가 심어놓은 자산, 더 본질적으로는 해커나 사이버 위협에 의해 악용될 수 있는 모든 자산을 의미합니다.

일단 발견된 자산은 잠재적인 공격 벡터로서 위험을 높이는 변경 사항이 있는지 실시간으로 지속적으로 모니터링됩니다.

공격 표면 분석, 위험 평가 및 우선순위 지정. ASM 기술은 자산이 제기하는 취약성 및 보안 위험에 따라 자산의 점수를 매기고 위협 대응 또는 수정을 위해 자산의 우선순위를 지정합니다.

공격 표면 감소 및 해결. 보안 팀은 공격 표면 분석 및 레드 팀에서 얻은 결과를 적용하여 공격 표면을 줄이기 위한 다양한 단기 조치를 취할 수 있습니다. 여기에는 더 강력한 암호 적용, 더 이상 사용하지 않는 애플리케이션 및 엔드포인트 디바이스 비활성화, 애플리케이션 및 OS 패치 적용, 피싱 사기를 인식하도록 사용자 교육, 사무실 출입을 위한 생체 인식 액세스 제어 도입, 소프트웨어 다운로드 및 이동식 미디어에 대한 보안 제어 및 정책 개정 등이 포함될 수 있습니다.

또한 조직은 공격 표면 관리 이니셔티브의 일환으로 또는 독립적으로 공격 표면을 줄이기 위해 보다 구조적이거나 장기적인 보안 조치를 취할 수 있습니다. 예를 들어 2단계 인증 (2FA) 또는 다중 요소 인증을 구현하면 취약한 암호 또는 잘못된 암호 위생과 관련된 잠재적 취약성을 줄이거나 제거할 수 있습니다.

더 넓은 범위에서 제로 트러스트 보안 접근 방식은 조직의 공격 표면을 크게 줄일 수 있습니다. 제로 트러스트 접근 방식을 사용하려면 네트워크 외부에 있든 이미 네트워크 내부에 있든 모든 사용자가 애플리케이션 및 데이터에 대한 액세스 권한을 얻고 유지하기 위해 인증, 권한 부여 및 지속적인 검증을 받아야 합니다. 제로 트러스트 원칙과 기술(지속적인 검증, 최소 권한 액세스, 지속적인 모니터링, 네트워크 마이크로 세분화)은 많은 공격 벡터를 줄이거나 제거하고 지속적인 공격 표면 분석에 유용한 데이터를 제공할 수 있습니다.

