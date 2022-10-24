BYOD(Bring Your Own Device)란 무엇인가요?

BYOD 정책은 일반적으로 CIO(최고 정보 책임자) 및 기타 고위 IT 의사 결정권자가 제정하며 직원 소유 디바이스를 직장에서 사용할 수 있는 조건과 최종 사용자가 디바이스를 사용하는 동안 준수해야 하는 보안 정책을 정의합니다.

BYOD 정책의 세부 사항은 조직의 BYOD 전략 목표에 따라 다르지만 대부분의 디바이스 정책에서는 다음과 같은 몇 가지 주제의 변형을 정의합니다.

이용 목적 제한: BYOD 정책은 일반적으로 직원이 업무 관련 작업에 개인 디바이스를 사용할 수 있는 방법과 시기를 간략하게 규정합니다. 예를 들어 VPN(가상 사설망)을 통해 기업 리소스에 안전하게 연결하는 방법에 대한 정보와 사용이 허가된 업무 관련 앱 목록이 포함된 이용 목적 제한 지침을 만들 수 있습니다.

이용 목적 제한 정책은 직원 소유 디바이스를 사용하여 중요한 기업 데이터를 처리, 저장 및 전송하는 방법을 지정하는 경우가 많습니다. 해당되는 경우, 건강 보험 양도 및 책임에 관한 법률(HIPAA), 사베인즈-옥슬리법(Sarbanes-Oxley Act), 일반 데이터 보호 규정(GDPR) 등의 규정에 따른 데이터 보안 및 보존 정책도 BYOD 정책에 포함될 수 있습니다.

허용되는 디바이스: 직원이 업무용으로 사용할 수 있는 개인 디바이스의 유형과 최소한의 운영 체제 버전 등 관련 디바이스 사양이 BYOD 정책에 명시될 수 있습니다.

보안 조치: BYOD 정책에는 일반적으로 직원 디바이스에 대한 보안 표준을 설정합니다. 여기에는 최소한의 비밀번호 요구 사항 및 2단계 인증 정책, 중요한 정보를 백업하기 위한 프로토콜, 디바이스를 분실하거나 도난당한 경우 따라야 할 절차가 포함될 수 있습니다. 모바일 디바이스 관리(MDM) 또는 모바일 애플리케이션 관리(MAM) 도구와 같이 직원이 디바이스에 설치해야 하는 보안 소프트웨어도 보안 조치에 지정할 수 있습니다. 이러한 BYOD 보안 솔루션에 대해서는 아래에서 자세히 설명합니다.

개인정보 보호 및 권한: BYOD 정책은 일반적으로 조직이 직원의 개인 데이터와 기업 데이터를 분리하는 방법을 포함하여 직원의 디바이스에서 개인정보를 보호하기 위해 IT 부서가 취하는 단계를 간략하게 설명합니다. 또한 특정 설치 대상 소프트웨어와 제어 대상 앱을 비롯해 IT 부서가 직원의 디바이스에서 보유해야 하는 특정 권한도 정책에 자세히 설명할 수 있습니다.

환급: 직원에게 디바이스 구매 비용을 지급하거나 인터넷 또는 모바일 데이터 요금제에 보조금을 지급하는 등 기업이 개인용 디바이스 사용 비용을 환급하는 경우, BYOD 정책에는 환급 처리 방법과 직원이 받을 수 있는 금액이 요약됩니다.

IT 지원: BYOD 정책은 개인 디바이스가 고장 나거나 제대로 작동하지 않을 경우 기업의 IT 부서에서 문제 해결을 지원할 수 있는 범위(또는 지원 불가능한 범위)를 지정할 수 있습니다.

오프보딩: 마지막으로, BYOD 정책은 직원이 퇴사하거나 BYOD 프로그램에서 디바이스 등록을 취소하는 경우 따라야 할 단계를 간략하게 설명합니다. 이러한 종료 절차에는 디바이스에서 중요한 기업 데이터를 제거하고 네트워크 리소스를 이용하는 디바이스의 액세스 권한을 취소하고 사용자 또는 디바이스 계정을 해제하기 위한 계획이 주로 포함됩니다.