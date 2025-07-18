웹 보안이란 무엇인가요?

기업의 경우 웹 보안은 핵심 비즈니스 관행을 방해하고 심각한 평판 손상을 초래할 수 있는 멀웨어, 피싱, 분산 서비스 거부(DDoS) 공격 등과 같은 비용이 많이 드는 사이버 공격을 방지하는 데 매우 중요합니다.

사이버 범죄자가 조직의 데이터 및 리소스에 무단으로 액세스할 수 있는 방법, 즉 '공격 표면'이라고 하는 취약점이 기하급수적으로 증가했습니다. 웹 보안이 효과적으로 적용되면 비즈니스가 의존하는 애플리케이션을 광범위한 악의적인 활동으로부터 보호합니다. 이러한 활동은 데이터 도난을 초래하는 단순한 멀웨어 및 피싱 시도부터 수백만 명의 사용자를 대상으로 하며 며칠 동안 비즈니스 운영을 중단할 수 있는 복잡한 사이버 공격에 이르기까지 다양합니다.

웹 보안 솔루션에는 일반적으로 방화벽, 바이러스 백신 소프트웨어, 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API) 보안 도구를 포함한 여러 기술이 결합되어 있습니다. 또한 클라우드 컴퓨팅, 인공 지능(AI), 사물인터넷(IoT)과 같은 최신 기술을 사용하여 광범위한 악성 활동으로부터 보호하는 고급 접근 방식을 채택합니다.

사이버 공격의 수와 복잡성이 매년 증가함에 따라 웹 보안 솔루션에 대한 수요가 급격히 증가하고 있습니다. 최근 보고서에 따르면 세계 시장은 거의 13%의 연평균 복합 성장률(CAGR)로 성장하고 있으며 2030년에는 USD 5,000억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.1

웹 기반 소프트웨어 애플리케이션 보안 솔루션에 초점을 맞춘 애플리케이션 보안 시장만 해도 연평균 14% 이상 성장하고 있으며 2030년까지 250억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.2