웹 보안이란 무엇인가요?

웹 보안은 조직이 네트워크, 사용자 및 자산을 다양한 보안 위험으로부터 보호하고자 사용하는 다양한 솔루션과 보안 정책을 아우릅니다.
기업의 경우 웹 보안은 핵심 비즈니스 관행을 방해하고 심각한 평판 손상을 초래할 수 있는 멀웨어, 피싱, 분산 서비스 거부(DDoS) 공격 등과 같은 비용이 많이 드는 사이버 공격을 방지하는 데 매우 중요합니다.
사이버 범죄자가 조직의 데이터 및 리소스에 무단으로 액세스할 수 있는 방법, 즉 '공격 표면'이라고 하는 취약점이 기하급수적으로 증가했습니다. 웹 보안이 효과적으로 적용되면 비즈니스가 의존하는 애플리케이션을 광범위한 악의적인 활동으로부터 보호합니다. 이러한 활동은 데이터 도난을 초래하는 단순한 멀웨어 및 피싱 시도부터 수백만 명의 사용자를 대상으로 하며 며칠 동안 비즈니스 운영을 중단할 수 있는 복잡한 사이버 공격에 이르기까지 다양합니다.
웹 보안 솔루션에는 일반적으로 방화벽, 바이러스 백신 소프트웨어, 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API) 보안 도구를 포함한 여러 기술이 결합되어 있습니다. 또한 클라우드 컴퓨팅, 인공 지능(AI), 사물인터넷(IoT)과 같은 최신 기술을 사용하여 광범위한 악성 활동으로부터 보호하는 고급 접근 방식을 채택합니다.
사이버 공격의 수와 복잡성이 매년 증가함에 따라 웹 보안 솔루션에 대한 수요가 급격히 증가하고 있습니다. 최근 보고서에 따르면 세계 시장은 거의 13%의 연평균 복합 성장률(CAGR)로 성장하고 있으며 2030년에는 USD 5,000억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.1
웹 기반 소프트웨어 애플리케이션 보안 솔루션에 초점을 맞춘 애플리케이션 보안 시장만 해도 연평균 14% 이상 성장하고 있으며 2030년까지 250억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.2
웹 보안의 중요한 하위 집합은 클라우드 보안이라고도 하는 클라우드 기반 웹 보안으로, 클라우드 인프라에 의존하는 리소스를 보호하는 일련의 기술 및 모범 사례입니다.
다른 모든 클라우드 기술과 마찬가지로 클라우드 보안은 인터넷을 통해 제공되는 물리적 및 가상 리소스에 의존합니다. 클라우드 보안 솔루션은 글로벌서버 네트워크를 사용하여 웹 필터링, 향상된 이메일 보안, 데이터 손실 방지(DLP) 및 침입 방지 시스템(IPS) 등의 전문 도구와 기능을 제공합니다.
클라우드 기반 웹 보안으로의 전환은 조직이 사이버 보안에 접근하는 방식이 크게 진화했음을 의미합니다. 이 접근 방식은 현대 기업이 직면한 급변하는 위협 환경에 발맞추기 위해 설계된 보다 역동적이고 유연한 솔루션 세트를 제공합니다.
조직의 개별 요구 사항에 맞게 사용자 정의하거나 조정할 수 있음에도 불구하고, 웹 보안 솔루션은 여전히 사이버 공격을 방지하기 위해 다음의 네 가지 기본 원칙에 의존합니다.
각 항목을 좀 더 자세히 살펴보고, 이를 효과적으로 구현하는 방법을 알아보겠습니다.
인증(액세스 제어라고도 부름)은 웹 보안의 가장 기본적인 구성 요소 중 하나입니다. 기본적으로 다단계 인증(MFA), 역할 기반 액세스 제어(RBAC) 등을 포함한 여러 단계를 통해 사용자의 신원을 확인하여 데이터, 시스템 및 애플리케이션에 액세스할 수 있는 사람과 대상을 제어합니다. 효과적으로 구현될 경우 인증은 네트워크나 시스템의 민감한 정보에 액세스할 수 있는 사용자와 애플리케이션을 제어합니다.
암호화는 텍스트를 읽을 수 없는 형태로 바꾸는 과정으로, 읽기 전에 해독 키가 필요하며, 민감한 데이터를 보호하는 또 다른 방법입니다. 암호화를 통해 네트워크나 시스템을 통해 정보를 안전하게 공유할 수 있으며 암호 해독 키에 액세스할 수 있는 제3자만 읽을 수 있습니다. 인증과 더불어, 암호화는 사용자와 조직이 민감한 정보에 대한 무단 액세스를 방지하기 위해 사용하는 가장 중요한 도구 중 하나입니다.
네트워크 보안은 다양한 내부 및 외부 보안 위협으로부터 컴퓨터 네트워크와 시스템을 보호하는 데 중점을 둔 보안 유형입니다. 인증 및 암호화와 마찬가지로 네트워크 보안은 방화벽, 침입 탐지 시스템(IDS) 및 가상 사설망(VPN)과 같은 관행과 도구를 사용하여 무단 액세스가 발생하기 전에 네트워크 취약성을 식별하고 해결합니다.
조직은 모범 사례를 엄격히 따르고 최신 사이버 보안 도구를 많이 배치했음에도 불구하고 여전히 해커 의 잦은 침입을 겪고 있습니다. 실시간 위협 탐지, 이벤트 관리 및 Log Analysis와 같은 효과적인 인시던트 대응 능력을 통해 네트워크나 조직이 직면한 사이버 위협의 유형에 관계없이 비즈니스 운영을 신속하게 복구하고 복원할 수 있습니다.
사이버 공격으로 인해 조직은 매년 수백만 달러의 매출 손실을 입습니다. IBM의 데이터 유출 비용(CODB) 보고서에 따르면 2024년 전 세계 보안 침해 비용은 평균 490만 달러로, 전년 대비 10% 증가했습니다. 공격 벡터와 악의적인 사용자는 조직이 의존하는 웹 앱, API, 기타 리소스의 보안 취약점을 악용하는 새로운 방법을 지속적으로 개발하고 있습니다.
웹 보안에 사용할 수 있는 최고의 리소스 중 하나는 사이버 위협의 '상위 10개' 목록을 게시하는 비영리 단체인 오픈 웹 애플리케이션 보안 프로젝트(OWASP)입니다. 다음은 자주 목록에 포함된 가장 지속적인 위협 중 일부를 살펴보겠습니다.
피싱은 이메일, 문자, 전화 통화, 심지어 모두 가짜인 웹 사이트 같은 사기성 메시지를 사용하여 사람들이 암호나 신용 카드 정보와 같은 민감한 데이터를 공유하도록 속이는 공격의 일종입니다. 멀웨어 및 기타 복잡한 사이버 공격과 달리 피싱 공격은 네트워크나 소프트웨어 시스템의 취약점보다는 인적 오류를 악용하여 겉보기엔 단순해 보입니다.
또 다른 일반적인 사이버 공격 유형은 해커가 사용자를 가짜 웹사이트로 안내하거나 원격으로 브라우저를 장악하여 악의적인 작업을 수행하도록 하는 페이지 또는 브라우저 하이재킹입니다. 하이재킹 공격은 일반적으로 악의적인 행위자가 비밀번호를 사용하고 사용자 데이터를 훔칠 수 있도록 사용자 자신도 모르게 사용자의 키 입력을 기록합니다.
인젝션 공격은 웹사이트 또는 애플리케이션의 입력 필드를 사용하여 소프트웨어를 변경하고 공격자가 데이터 및 프로그램에 무단으로 액세스할 수 있도록 하는 악성 코드를 시스템에 삽입합니다. 예를 들어 구조화된 쿼리 언어(SQL)는 데이터베이스 관리에 특별히 사용되는 언어 유형입니다.
SQL 인젝션 공격은 웹 애플리케이션에서 사용하는 데이터베이스를 표적으로 삼아 공격자가 재무 기록, 주민등록번호 등과 같은 민감하고 제한된 정보에 액세스할 수 있도록 허용합니다.
분산 서비스 거부(DDoS) 공격은 웹사이트, 애플리케이션, 클라우드 서비스와 같은 온라인 리소스를 사기성 요청으로 가득 채워 트래픽을 폭증시키도록 설계되었습니다. 이 공격으로 인해 속도가 매우 느려지거나 기능이 완전히 중지될 수도 있습니다. 다른 종류의 사이버 공격만큼 일반적이지는 않지만 DDoS 공격은 핵심 비즈니스 운영을 위협하는 다운타임을 유발할 수 있으므로 이 역시 비용이 많이 듭니다.
크로스 사이트 스크립팅(XSS) 공격은 사용자 입력을 효과적으로 검증할 수 없는 웹페이지를 악용합니다. XSS 공격은 주로 JavaScript와 같은 코드를 삽입하는데, 이 코드는 사이트를 방문하는 사용자의 브라우저에서 실행합니다. XSS 공격은 블로그나 웹 포럼과 같이 검증하기 어려운 사용자 제작 콘텐츠가 많은 사이트를 표적으로 삼아 자격 증명을 탈취하고 사용자의 허가 없이 무단으로 작업을 수행합니다.
고급 웹 보안 솔루션은 신용 카드를 탈취하는 간단한 피싱 수법부터 조직을 정지시키는 고급 DDoS 공격에 이르기까지 다양한 사이버 공격으로부터 조직을 보호하도록 설계되었습니다. 엔터프라이즈급 웹 보안 솔루션에 투자할 경우 얻을 수 있는 주요 이점은 다음과 같습니다:
현대 기업이 핵심 운영을 위해 디지털 기술에 점점 더 의존함에 따라 사이버 공격 및 데이터 도난에 더 많이 노출될 수 있습니다. 오늘날의 웹 보안 솔루션은 물리 및 가상 모두에서 광범위한 IT 인프라 구성 요소의 취약성을 해결해야 합니다. 다음은 주요 엔터프라이즈 웹 보안 사용 사례를 살펴보겠습니다.
Salesforce, SAP, Oracle Netsuite와 같은 웹 애플리케이션은 많은 성공적인 기업들의 일상 운영에 필수적인 요소가 되었습니다. 가동 중지를 유발하거나 민감한 데이터를 훔치려는 해커는 SQL 인젝션 및 XSS와 같은 정교한 방법으로 취약점을 표적으로 삼는 경우가 많습니다. 웹 애플리케이션 방화벽(WAF)과 같은 웹 보안 도구는 이러한 공격을 차단하고 애플리케이션을 계속 실행하는 데 중요한 역할을 합니다.
가동 중지와 함께 민감한 데이터의 손실은 성공적인 사이버 공격이 초래하는 가장 심각한 피해 중 하나입니다. 정교한 데이터 손실 방지 도구를 갖춘 강력한 웹 보안 태세는 이메일 및 클라우드 서비스를 통한 민감한 데이터의 무단 공유를 성공적으로 방지하여 기업이 고객의 신뢰를 유지할 수 있도록 합니다.
클라우드 컴퓨팅을 지원하는 하드웨어 및 소프트웨어 구성 요소인 클라우드 인프라는 기업이 클라우드의 유연성과 확장성을 활용하고자 함에 따라 점점 더 중요해지고 있습니다. 클라우드 보안 솔루션은 침입에 거의 실시간으로 대응하는 강력한 액세스 제어, 암호화, 위협 탐지 및 대응 기능을 통해 클라우드 인프라 구성 요소를 보호합니다.
DDoS 공격은 세계에서 가장 정교하고 위험한 사이버 공격 중 하나입니다. 성공적으로 실행된 경우 Amazon Web Services(AWS), Netflix 및 X(이전 Twitter)를 포함하여 가장 크고 성공적인 일부 회사의 핵심 비즈니스 관행을 혼란에 빠뜨렸습니다.
최신 엔터프라이즈급 웹 보안 솔루션에는 DDoS 공격을 차단하기 위한 최첨단 도구가 탑재되어 있습니다. 이러한 솔루션에는 트래픽 필터링, 속도 제한 및 사기성 웹 트래픽을 유해한 요소를 제거할 수 있는 '스크러빙 센터'로 전환하는 것이 포함됩니다.
