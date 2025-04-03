클라우드 인프라란 무엇인가요?

클라우드 컴퓨팅의 기본적인 특징은 서버, 네트워킹 구성 요소 및 스토리지를 포함한 IT 인프라의 가상화입니다. 가상화는 클라우드 서비스 제공업체(CSP)가 여러 위치에서 유지 관리하는 물리적 서버를 연결한 다음 리소스를 분할하고 추상화하여 인터넷 연결이 있는 모든 곳에서 최종 사용자가 액세스할 수 있도록 합니다.

가상화의 핵심에는 하이퍼바이저 소프트웨어가 있습니다. 이 기술은 자체 운영 체제(OS)가 있는 여러 가상 머신(VM)을 하나의 서버에서 실행할 수 있는 추상화 계층을 생성합니다. 하이퍼바이저는 VM에서 필요에 따라 컴퓨팅 리소스를 풀링하고 할당합니다. VMware는 약 42.77%의 점유율로 가상화 플랫폼 마켓플레이스에서 가장 큰 시장 점유율을 보유하고 있습니다.1