SDN의 작동 방식을 더 잘 이해하려면 네트워크 에코시스템을 만드는 기본 구성 요소를 정의하는 것이 도움이 됩니다. 소프트웨어 정의 네트워크를 구축하는 데 사용되는 구성 요소는 동일한 물리적 영역에 위치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다.

· 애플리케이션 – 네트워크에 대한 정보나 특정 리소스 가용성 또는 할당에 대한 요청을 전달하는 작업을 담당합니다.

· SDN 컨트롤러 – 앱과의 통신을 처리하여 데이터 패킷의 대상을 결정합니다. 컨트롤러는 SDN 내의 로드 밸런서입니다.

· 네트워킹 장치 – 컨트롤러로부터 패킷 라우팅 방법에 관한 지침을 받습니다.

· 오픈 소스 기술 – OpenFlow와 같은 프로그래밍 가능한 네트워킹 프로토콜은 SDN 네트워크의 네트워크 디바이스 간에 트래픽을 전달합니다. ONF(Open Networking Foundation)는 OpenFlow 프로토콜 및 기타 오픈 소스 SDN 기술을 표준화하는 데 도움이 되었습니다.

조직은 이러한 구성 요소를 결합하여 네트워크를 보다 간단하고 중앙 집중식으로 관리할 수 있습니다. SDN은 데이터 플레인 또는 기본 인프라에서 컨트롤 플레인이라고 하는 라우팅 및 패킷 전달 기능을 제거합니다. 그런 다음 SDN은 SDN 네트워크의 두뇌라고 할 수 있는 컨트롤러를 구현하여 클라우드 또는 온프레미스의 네트워크 하드웨어 위에 계층화합니다. 이를 통해 팀은 일종의 자동화인 정책 기반 관리를 사용하여 네트워크 제어를 직접 관리할 수 있습니다.

SDN 컨트롤러는 패킷을 전송할 위치를 스위치에 알려줍니다. 소프트웨어 또는 하드웨어에 내장된 가상 스위치가 물리적 스위치를 대체하는 경우도 있습니다. 이를 통해 데이터 패킷과 해당 가상 머신 대상을 확인하여 패킷을 이동하기 전에 문제가 없는지 확인할 수 있는 단일 지능형 스위치로 기능을 통합합니다.