SDN은 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API)로 구동되는 소프트웨어 컨트롤러를 사용하여 하드웨어 인프라와 통신하여 네트워크 트래픽을 지시하는 네트워킹 접근 방식입니다.
SDN은 소프트웨어를 사용하여 물리적 언더레이 네트워크와 함께 작동하는 일련의 가상 오버레이 네트워크를 생성하고 운영합니다. SDN은 애플리케이션 환경을 코드로 제공하고 네트워크 관리에 필요한 실무 시간을 최소화할 수 있는 잠재력을 제공합니다.
오늘날 기업들은 클라우드의 이점을 네트워크 배포 및 관리에 활용하기 위해 SDN을 찾고 있습니다. 네트워크 가상화를 통해 조직은 서비스형 소프트웨어(SaaS), 서비스형 인프라(IaaS) 및 기타 클라우드 컴퓨팅 서비스와 같은 새로운 도구와 기술을 통해 효율성을 높일 수 있을 뿐만 아니라 API를 통해 소프트웨어 정의 네트워크와 통합할 수 있습니다.
SDN은 또한 가시성과 유연성을 높여줍니다. 기존 환경에서 라우터 또는 스위치는 클라우드에 있든 물리적으로 데이터 센터에 있든 옆에 있는 네트워크 장치의 상태만 인식합니다. SDN은 조직이 전체 네트워크와 장치를 보고 제어할 수 있도록 이 정보를 중앙 집중화합니다. 또한 조직은 단일 물리적 네트워크 내에서 서로 다른 가상 네트워크를 세분화하거나 서로 다른 물리적 네트워크를 연결하여 단일 가상 네트워크를 만들 수 있어 높은 수준의 유연성을 제공합니다.
간단히 말해 기업이 SDN을 사용하는 이유는 트래픽을 효율적으로 제어하고 필요에 따라 확장할 수 있는 방법이기 때문입니다.
SDN의 작동 방식을 더 잘 이해하려면 네트워크 에코시스템을 만드는 기본 구성 요소를 정의하는 것이 도움이 됩니다. 소프트웨어 정의 네트워크를 구축하는 데 사용되는 구성 요소는 동일한 물리적 영역에 위치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다.
· 애플리케이션 – 네트워크에 대한 정보나 특정 리소스 가용성 또는 할당에 대한 요청을 전달하는 작업을 담당합니다.
· SDN 컨트롤러 – 앱과의 통신을 처리하여 데이터 패킷의 대상을 결정합니다. 컨트롤러는 SDN 내의 로드 밸런서입니다.
· 네트워킹 장치 – 컨트롤러로부터 패킷 라우팅 방법에 관한 지침을 받습니다.
· 오픈 소스 기술 – OpenFlow와 같은 프로그래밍 가능한 네트워킹 프로토콜은 SDN 네트워크의 네트워크 디바이스 간에 트래픽을 전달합니다. ONF(Open Networking Foundation)는 OpenFlow 프로토콜 및 기타 오픈 소스 SDN 기술을 표준화하는 데 도움이 되었습니다.
조직은 이러한 구성 요소를 결합하여 네트워크를 보다 간단하고 중앙 집중식으로 관리할 수 있습니다. SDN은 데이터 플레인 또는 기본 인프라에서 컨트롤 플레인이라고 하는 라우팅 및 패킷 전달 기능을 제거합니다. 그런 다음 SDN은 SDN 네트워크의 두뇌라고 할 수 있는 컨트롤러를 구현하여 클라우드 또는 온프레미스의 네트워크 하드웨어 위에 계층화합니다. 이를 통해 팀은 일종의 자동화인 정책 기반 관리를 사용하여 네트워크 제어를 직접 관리할 수 있습니다.
SDN 컨트롤러는 패킷을 전송할 위치를 스위치에 알려줍니다. 소프트웨어 또는 하드웨어에 내장된 가상 스위치가 물리적 스위치를 대체하는 경우도 있습니다. 이를 통해 데이터 패킷과 해당 가상 머신 대상을 확인하여 패킷을 이동하기 전에 문제가 없는지 확인할 수 있는 단일 지능형 스위치로 기능을 통합합니다.
"가상 네트워크"라는 용어는 때때로 SDN이라는 용어와 동의어로 잘못 사용되는 경우가 있습니다. 이 두 개념은 분명히 다르지만 함께 잘 작동합니다.
네트워크 기능 가상화(NFV)는 단일 물리적 네트워크 내에서 하나 또는 여러 개의 논리적 네트워크 또는 가상 네트워크를 세그먼트화합니다. NFV는 또한 다양한 네트워크의 장치를 연결하여 가상 머신을 포함하는 단일 가상 네트워크를 생성할 수도 있습니다.
SDN은 NFV와 잘 작동합니다. 중앙 집중식 서버를 통해 데이터 패킷 라우팅을 제어하는 프로세스를 개선하고 가시성과 제어를 향상시켜 NFV를 지원합니다.
소프트웨어 정의 네트워킹(SDN)에는 크게 네 가지 유형이 있습니다.
· 개방형 SDN – 개방형 프로토콜은 데이터 패킷 라우팅을 담당하는 가상 및 물리적 장치를 제어하는 데 사용됩니다.
· API SDN – 종종 사우스바운드 API라고 불리는 프로그래밍 인터페이스를 통해 조직은 각 장치 간의 데이터 흐름을 제어합니다.
· 오버레이 모델 SDN – 기존 하드웨어 위에 가상 네트워크를 생성하여 데이터 센터에 채널이 포함된 터널을 제공합니다. 그런 다음 이 모델은 각 채널에 대역폭을 할당하고 각 채널에 장치를 할당합니다.
· 하이브리드 모델 SDN – SDN과 기존 네트워킹을 결합하여 하이브리드 모델은 각 트래픽 유형에 맞는 최적의 프로토콜을 할당합니다. 하이브리드 SDN은 종종 SDN에 대한 점진적 접근 방식으로 사용됩니다.
SDN 아키텍처는 주로 네트워크 제어 및 관리의 중앙 집중화로 인해 많은 이점을 제공합니다. 다음과 같은 이점이 있습니다.
· 네트워크 제어 용이성 - 데이터 플레인에서 패킷 전달 기능을 분리하면 직접 프로그래밍이 가능하고 네트워크 제어가 더 간단해집니다. 여기에는 이더넷이나 방화벽과 같은 네트워크 서비스를 실시간으로 구성하거나 가상 네트워크 리소스를 신속하게 할당하여 하나의 중앙 집중식 위치에서 네트워크 인프라를 변경하는 것이 포함될 수 있습니다.
· 민첩성 – SDN은 동적 로드 밸런싱을 통해 필요와 사용량 변동에 따라 트래픽 흐름을 관리하기 때문에 지연 시간을 줄여 네트워크의 효율성을 높입니다.
· 유연성 - 소프트웨어 기반 제어 계층을 통해 네트워크 운영자는 네트워크를 제어하고, 구성 설정을 변경하고, 리소스를 프로비저닝하고, 네트워크 용량을 늘릴 수 있는 유연성을 확보할 수 있습니다.
· 네트워크 보안에 대한 제어 강화 — SDN을 사용하면 네트워크 관리자가 하나의 중앙 위치에서 정책을 설정하여 워크로드 유형 또는 네트워크 세그먼트별로 네트워크 전반의 액세스 제어 및 보안 조치를 결정할 수 있습니다. 또한 마이크로 세분화를 사용하여 퍼블릭 클라우드, 프라이빗 클라우드, 하이브리드 클라우드,멀티클라우드 등 모든 네트워크 아키텍처에서 복잡성을 줄이고 일관성을 확립할 수 있습니다.
· 네트워크 설계 및 운영 간소화 - 관리자는 단일 프로토콜을 사용하여 중앙 컨트롤러를 통해 다양한 하드웨어 장치와 통신할 수 있습니다. 또한 조직에서는 공급업체별 장치 및 프로토콜보다 개방형 컨트롤러 사용을 선호하는 경우가 많기 때문에 네트워킹 장비 선택에 더 많은 유연성을 제공합니다.
· 통신 현대화 – 가상 머신 및 네트워크 가상화와 결합된 SDN 기술을 통해 서비스 제공업체는 고객에게 뚜렷한 네트워크 분리 및 제어 기능을 제공할 수 있습니다. 이를 통해 서비스 제공업체는 확장성을 개선하고 더 큰 유연성이 필요하고 대역폭 사용량이 가변적인 고객에게 온디맨드 방식으로 대역폭을 제공할 수 있습니다.
SDN 솔루션은 상당한 이점을 제공하지만 올바르게 구현되지 않으면 위험을 초래할 수 있습니다. 컨트롤러는 안전한 네트워크를 유지하는 데 매우 중요합니다. 이는 중앙 집중화되어 있으므로 잠재적인 단일 실패 지점이 될 수 있습니다. 자동 장애 조치를 통해 네트워크에 컨트롤러 이중화를 구현하면 이러한 잠재적인 취약점을 완화할 수 있습니다. 이는 비용이 많이 들 수 있지만 비즈니스 연속성을 보장하기 위해 네트워크의 다른 영역에 이중화를 생성하는 것과 다르지 않습니다.
서비스 제공업체와 조직 모두 소프트웨어 정의 광역 네트워크(SD-WAN)의 이점을 누릴 수 있습니다. 기존 WAN(광역 네트워크)은 데이터 센터의 조직 서버에서 호스팅되는 애플리케이션에 사용자를 연결하는 데 사용됩니다. 일반적으로 MPLS(Multiprotocol Label Switching) 회로는 최단 경로를 따라 트래픽을 라우팅하여 안정성을 보장하는 데 사용되었습니다.
대안으로, SD-WAN은 프로그래밍 방식으로 구성되며 광역 네트워크의 모든 클라우드, 온프레미스 또는 하이브리드 네트워크 토폴로지에 대한 중앙 집중식 관리 기능을 제공합니다. SD-WAN은 방대한 양의 트래픽을 처리할 수 있을 뿐만 아니라 SDN, 가상 사설망, MPLS 등 다양한 유형의 연결도 처리할 수 있습니다.
최신 네트워크용으로 설계된 IBM SevOne Network Performance Management(NPM)는 머신 러닝 기반 분석을 통해 네트워크 성능 문제를 조기에 발견, 해결, 예방할 수 있도록 지원합니다. 실행 가능한 실시간 인사이트를 사용하여 엔터프라이즈, 통신 및 관리 서비스 제공업체 전반의 멀티벤더 네트워크를 선제적으로 모니터링할 수 있습니다.