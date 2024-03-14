설계 단계부터 하이브리드 도입 접근 방식을 통한 비즈니스 성과 극대화 및 AI 도입 확장

기존 기업의 경우 하이브리드 클라우드 접근 방식이 올바른 전략적 선택이라는 논쟁은 해결되었습니다.
하이브리드 클라우드를 도입하는 것은 본질적인 문제일 수 있지만, 고객은 투자를 통해 비즈니스 가치와 더 높은 투자 수익률(ROI)을 지속적으로 창출하고자 합니다. HFS Research가 IBM Consulting과 공동으로 실시한 연구에 따르면, 조사 대상 기업의 25%만이 클라우드 전환 노력으로 비즈니스 성과에 대한 확실한 ROI를 달성했다고 답했습니다.
ROI 성과가 부진한 이유는 느린 도입, 실현되지 않은 사용 사례, 해결되지 않은 클라우드 확산 등 여러 가지 요인에 기인할 수 있습니다. 플랫폼 확장, 숙련도, 사이버 보안, 데이터 볼륨의 폭발적인 증가로 인해 이러한 문제는 더욱 악화되고 있습니다.
클라우드 투자를 통해 비즈니스 성과에서 가치를 창출하고 인공 지능(AI)의 잠재력을 활용하려는 기업은 의도적인 접근 방식을 채택해야 합니다.
IBM은 이러한 과제를 해결하고 더 나은 비즈니스 성과를 달성하기 위한 명확한 지침을 제공합니다. 설계 단계부터 하이브리드 도입 전략을 채택하면 기술, 플랫폼, 프로세스, 인력 전반에 걸쳐 비즈니스 우선순위에 따라 아키텍처 선택을 정렬할 수 있으므로 성과를 크게 향상하고 ROI를 높일 수 있습니다.
IBM의 최신 보고서인 '생성형 AI 시대에 하이브리드 클라우드의 가치 극대화'는 하이브리드 클라우드 아키텍처를 최적화하고 생성형 AI의 영향력을 확대하려는 기업에게 명확한 정보를 제공합니다.
업계 뉴스레터
Think 뉴스레터를 통해 AI, 자동화, 데이터 등 가장 중요하고 흥미로운 업계 동향에 대한 최신 소식을 받아보세요. IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.
구독한 뉴스레터는 영어로 제공됩니다. 모든 뉴스레터에는 구독 취소 링크가 있습니다. 여기에서 구독을 관리하거나 취소할 수 있습니다. 자세한 정보는 IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.
많은 조직이 고립된 영역에서 클라우드를 도입하여 즉각적인 이점을 추구하지만, 운영 전반에 걸쳐 일관성 없이 기술을 적용하고 있습니다. 이러한 복잡성과 비일관성은 비용을 증가시키고 기업이 수요, 목표 및 성과를 달성하는 데 방해가 됩니다. 오늘날 대부분의 기업이 이러한 접근 방식을 기본으로 삼고 있습니다.
기업은 비즈니스 필수 사항 및 성과에 더욱 긴밀하게 부합하도록 혁신 프로그램을 재조정해야 합니다. 또한 생성형 AI가 어떻게 하이브리드 클라우드의 가치를 증폭하고 디지털 혁신을 가속화할 수 있는지 인식해야 합니다.
설계 단계부터 하이브리드 도입 접근 방식은 하이브리드 멀티클라우드 IT 자산을 의도적으로 구조화하여 주요 비즈니스 우선순위를 달성하고 ROI를 극대화합니다. 조직은 기술이 비즈니스의 한계를 결정하는 방식에서 진화하는 기술 환경, 새로운 비즈니스 및 고객 요구, 새로운 프로세스 및 기술 요구 사항에 대비하여 의도적으로 구축된 아키텍처로 전환할 수 있습니다. 조직의 주요 비즈니스 목표에 따라 의도적이고 일관된 아키텍처 결정을 내리면 하이브리드 클라우드와 생성형 AI를 충분히 활용하여 비즈니스 성과를 창출할 수 있습니다.
IBM은 고객이 비즈니스 성과를 극대화하는 의사 결정에 전략적으로 집중할 수 있도록 체계화된 프레임워크를 구축하여 설계 단계부터 하이브리드 도입 접근 방식을 장려합니다. 이 프레임워크는 비즈니스 우선순위를 주요 아키텍처 결정으로 전환하는 것을 용이하게 합니다.
IBM은 제품 설계 중심, 기술 설계 중심, 통합 설계 중심의 세 가지 도메인 전반에 걸친 일련의 의사결정 지점들을 비즈니스 목표와 정렬함으로써 이 프레임워크를 구현합니다. 이러한 도메인은 다양한 설계 지점들을 포함합니다. 각 기업의 상황에 따라 비즈니스 목표를 달성하기 위해 요구되는 역량의 수준은 달라집니다. 이 가치 프레임워크는 이러한 의사 결정 지점을 포착하는 데 도움이 됩니다.
생성형 AI는 디지털 엔터프라이즈를 형성하는 데 중요한 역할을 하며, IT 투자에 대한 비즈니스 수익을 극대화하는 데 기여합니다. 그러나 생성형 AI를 광범위하게 채택하고 배포하는 데는 여러 가지 어려움이 있습니다. 기업은 방대한 양의 데이터, 상당한 컴퓨팅 성능, 분산 환경 전반에 걸친 고도화된 보안 아키텍처를 관리해야 하며, 빠른 확장성도 확보해야 합니다.
의도적이고 일관된 하이브리드 아키텍처 설계는 기업이 이러한 과제를 해결하도록 돕고, 비즈니스 요구에 맞게 생성형 AI 역량을 성공적으로 도입하고 확장할 수 있게 합니다.
현재의 파일럿 및 배포 사례는 비즈니스 요구 사항을 충족하기 위해 생성형 AI의 도입을 확장하려면 설계 단계부터 하이브리드 도입 접근 방식이 필요하다는 것을 입증합니다. 생성형 AI는 통합 가시성을 통한 향상된 자동화, 자동화된 인사이트를 통한 비용 최적화, 하이브리드 플랫폼 전반의 규정 준수를 통한 보안 강화를 제공함으로써 하이브리드 클라우드의 실행과 가치를 가속화합니다.
비즈니스 요구 사항에 따라 의도적인 아키텍처 결정을 적용하면 하이브리드 클라우드와 AI의 가치가 증폭되어 비즈니스 성과를 높일 수 있습니다.
더 자세히 알아보고 싶으신가요? IBM의 하이브리드 클라우드 및 AI 팀과 문의하세요.
IBM과 함께하는 웨비나에 참여하여 산업 전반의 사례, 사용 사례, IBM의 자체 성공 사례를 살펴보며 에이전틱 AI 이니셔티브를 통해 ROI를 실현하는 방법을 알아보세요.
IBM이 2025년 Gartner Magic Quadrant™ 데이터 과학 및 머신 러닝 플랫폼 부문에서 리더로 선정된 이유를 알아보세요.
조직이 서로 다른 파일럿을 통해 AI를 도입하는 것에서 AI를 사용하여 조직의 중심에서 혁신을 추진하는 것으로 전환하는 방법을 알아보세요.
IBM® Granite는 비즈니스에 맞게 맞춤화되고 AI 애플리케이션 확장에 최적화되었으며 개방적이고 성능이 뛰어나며 신뢰할 수 있는 AI 모델 제품군입니다. 언어, 코드, 시계열 및 가드레일 옵션을 살펴보세요.
IBM은 2,000개 조직을 대상으로 AI 이니셔티브에 대한 설문조사를 실시해 효과적인 전략과 효과적이지 못한 전략, 그리고 앞서나갈 수 있는 방법을 알아보았습니다.
다음 다섯 가지 사고 전환을 실행하여 불확실성을 극복하고 비즈니스 혁신을 촉진하며 에이전틱 AI를 통해 성장을 가속화하세요.
AI 빌더를 위한 차세대 엔터프라이즈 스튜디오인 IBM watsonx.ai로 생성형 AI, 파운데이션 모델 및 머신 러닝 기능을 학습, 검증, 조정 및 배포하세요. 적은 데이터로 짧은 시간 내에 AI 애플리케이션을 구축하세요.
업계 최고의 AI 전문성과 솔루션 포트폴리오를 보유한 IBM과 함께 AI를 비즈니스에 활용하세요.
IBM Consulting AI 서비스는 기업이 AI 활용 방식을 재구상하여 혁신을 달성하도록 지원합니다.
IBM Concert는 AI를 사용하여 운영에 관한 중요한 인사이트를 발견하고 개선을 위한 애플리케이션별 권장 사항을 제공합니다. Concert를 통해 비즈니스를 발전시키는 방법을 알아보세요.