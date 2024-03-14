설계 단계부터 하이브리드 도입 접근 방식을 통한 비즈니스 성과 극대화 및 AI 도입 확장

기존 기업의 경우 하이브리드 클라우드 접근 방식이 올바른 전략적 선택이라는 논쟁은 해결되었습니다.

하이브리드 클라우드를 도입하는 것은 본질적인 문제일 수 있지만, 고객은 투자를 통해 비즈니스 가치와 더 높은 투자 수익률(ROI)을 지속적으로 창출하고자 합니다. HFS Research가 IBM Consulting과 공동으로 실시한 연구에 따르면, 조사 대상 기업의 25%만이 클라우드 전환 노력으로 비즈니스 성과에 대한 확실한 ROI를 달성했다고 답했습니다.

ROI 성과가 부진한 이유는 느린 도입, 실현되지 않은 사용 사례, 해결되지 않은 클라우드 확산 등 여러 가지 요인에 기인할 수 있습니다. 플랫폼 확장, 숙련도, 사이버 보안, 데이터 볼륨의 폭발적인 증가로 인해 이러한 문제는 더욱 악화되고 있습니다.



클라우드 투자를 통해 비즈니스 성과에서 가치를 창출하고 인공 지능(AI)의 잠재력을 활용하려는 기업은 의도적인 접근 방식을 채택해야 합니다.

IBM은 이러한 과제를 해결하고 더 나은 비즈니스 성과를 달성하기 위한 명확한 지침을 제공합니다. 설계 단계부터 하이브리드 도입 전략을 채택하면 기술, 플랫폼, 프로세스, 인력 전반에 걸쳐 비즈니스 우선순위에 따라 아키텍처 선택을 정렬할 수 있으므로 성과를 크게 향상하고 ROI를 높일 수 있습니다.

IBM의 최신 보고서인 '생성형 AI 시대에 하이브리드 클라우드의 가치 극대화'는 하이브리드 클라우드 아키텍처를 최적화하고 생성형 AI의 영향력을 확대하려는 기업에게 명확한 정보를 제공합니다.