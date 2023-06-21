동형 암호화란 무엇인가요?

금융 서비스의 암호화된 예측 분석

ML은 금융 거래 사기부터 투자 결과에 이르기까지 다양한 조건에 대한 예측 모델을 만드는 데 도움이 되지만 규제 및 정책으로 인해 조직이 민감한 데이터를 공유하고 마이닝하지 못하는 경우가 많습니다. FHE를 사용하면 정보를 노출하지 않고도 ML 모델을 사용하여 암호화된 데이터를 계산할 수 있습니다.

의료 및 생명 과학 분야의 개인정보 보호

대규모 임상시험을 위한 워크로드를 호스팅하는 데 있어 클라우드의 효율성에도 불구하고 개인정보 보호 위험과 의료 규정으로 인해 병원이 클라우드로 전환하는 것이 비현실적인 경우가 많습니다. FHE는 데이터 공유 프로토콜의 수용도를 높이고 임상 연구의 표본 크기를 늘리며 실제 데이터로부터의 학습을 가속화할 수 있습니다.

소매 및 소비자 서비스에서의 암호화된 검색

기술을 통해 소비자가 정보를 검색하고 액세스하는 방식을 대규모로 모니터링할 수 있지만, 개인정보 보호 권한으로 인해 조직이 해당 데이터로 수익을 창출하기는 어렵습니다. FHE를 사용하면 사용자 쿼리를 숨기고 개인정보 보호에 대한 개인의 권리를 보호하면서 소비자 행동에 대한 인사이트를 얻을 수 있습니다.