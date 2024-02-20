지능형 지속 위협이란 무엇인가요?

초기 침입 후 APT 그룹은 네트워크를 탐색하고 매핑하여 조직 전체에서 수평 이동을 위한 차선책을 결정합니다. 여러 진입 지점에서 네트워크에 액세스할 수 있는 일련의 백도어를 설치하여 정찰을 계속하고 숨겨진 맬웨어를 설치할 수 있습니다. 또한 암호를 해독하고 민감한 데이터가 있는 보안 영역에 대한 관리자 권한을 얻으려고 시도할 수도 있습니다. 가장 중요한 것은 공격자가 해킹된 시스템을 원격으로 관리하기 위해 외부 명령 및 제어 서버에 연결을 생성한다는 점입니다.