DAST란 무엇인가요?

오늘날 개발자는 전체 코드베이스를 종합적으로 파악하지 못한 채 특정 코드 영역을 하루에 여러 번 업데이트하는 등 빠르게 작업하는 경우가 많습니다. 이들은 타사 및 오픈 소스 구성 요소에 크게 의존하며 보안 팀과 효과적으로 협업하는 데 어려움을 겪는 경우가 많습니다. 또한 대부분은 수많은 기능, 라이브러리, 종속성이 있는 점점 더 복잡해지고 있는 애플리케이션을 사용하면서 끊임없이 진화하는 사이버 보안 위협을 관리해야 합니다.

그 결과 보안 취약점의 표면적이 지속적으로 증가하여 보안 코드를 작성하고 데이터 침해로부터 민감한 정보를 보호하는 데 어려움을 겪게 됩니다. 개발자들은 작업 중에 생산성을 저하시키지 않으면서 잠재적 취약점을 테스트할 수 있는 방법이 필요합니다.

DAST는 보안 테스트 프로세스를 자동화하여 이를 가능하게 합니다. 실제 해커의 행동을 모방하여 외부에서 실행 중인 애플리케이션의 잠재적인 취약점을 발견하는 방식으로 작동합니다. 개발자는 DAST를 통해 코드를 테스트하고 앱이 출시되기 전에 전체 앱 보안에 미치는 영향을 확인할 수 있으며, 소프트웨어 구성 분석(SCA)과 같은 다른 테스트 방법으로는 종종 놓치기 쉬운 인증 오류 및 코드 취약점과 같은 보안 문제를 정확히 찾아낼 수 있습니다.

또한 최신 DAST(아래 참조) 도구는 DevOps 및 CI/CD 파이프라인에 원활하게 통합되어 애플리케이션 개발 워크플로 초기를 포함하여 개발의 모든 단계에 대한 인터페이스를 제공합니다.

빌드 및 배포 통합은 DevOps 팀이 보다 비용 효율적이고 시간이 덜 소요되는 문제 해결을 위해 소프트웨어 개발 라이프사이클(SDLC) 초기에 테스트를 수행하는 "시프트 레프트" 접근 방식의 일환으로 DevOps/DevSecOps 환경에서 DAST를 채택하는 이유 중 하나입니다. DAST 도구가 보완하는 다른 DevOps 원칙에는 자동화, 협업 및 지속적인 피드백의 우선순위 지정이 포함되어 있으며 이를 통해 개발자와 보안 팀은 보안을 손상시키지 않고 민첩성과 생산성을 유지할 수 있습니다.