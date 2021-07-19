악의적인 내부자는 일반적으로 불만을 품은 현 직원 또는 액세스 자격 증명이 폐기되지 않은 불만을 품은 전 직원으로, 복수나 금전적 이득 또는 두 가지 모두를 위해 의도적으로 액세스 권한을 오용합니다. 일부 악의적인 내부자는 해커, 경쟁업체 또는 국가 행위자와 같은 악의적인 외부자를 위해 "작업"하여 비즈니스 운영을 방해하거나(멀웨어 설치 또는 파일 또는 애플리케이션 변조) 고객 정보, 지적 재산, 영업 비밀 또는 기타 중요한 데이터를 유출합니다.

최근 다음과 같이 악의적인 내부자에 의한 공격이 있었습니다.