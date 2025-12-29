공격 벡터란 무엇인가요?

역학에서 벡터는 감염병을 전파하는 매개체를 의미합니다. 이는 모기나 박쥐와 같은 생물부터 주사기나 지폐와 같은 무생물까지 다양합니다.1 이러한 벡터를 이해하는 것은 공중보건 영역에서 질병 예방과 전파 차단 노력을 수립하는 데 중요한 정보를 제공합니다.

마찬가지로 사이버 공격 벡터의 다양성을 이해하면 조직과 이를 지원하는 사이버 보안 전문가는 사이버 위협 탐지 및 대응을 위한 전략과 툴을 수립하고 배포할 수 있습니다.

이러한 탐지와 대응이 이루어지지 않으면 심각한 결과로 이어질 수 있습니다. 공격 벡터는 종종 데이터 침해로 이어지며, 이 과정에서 위협 행위자는 민감하거나 기밀인 정보에 액세스하게 됩니다.

IBM 데이터 유출 비용 보고서 2025에 따르면 데이터 침해의 평균 비용은 444만 달러입니다. 이러한 비용에는 침해 조사와 감사, 고객·규제 기관·이해관계자에 대한 침해 보고, 합의금과 법률 비용, 고객 이탈로 인한 손실이 포함됩니다. 데이터 침해가 규제 벌금으로 이어질 수 있는 고도로 규제된 산업에서는 이러한 사고의 비용이 특히 높아지는 경향이 있습니다. 예를 들어 IBM 보고서에 따르면 2025년 의료 분야 데이터 침해의 평균 비용은 742만 달러입니다.

공격 벡터는 해커가 자산을 비활성화하거나 파괴하는 데에도 사용될 수 있으며, 이는 중대한 비즈니스 및 경제적 혼란을 초래할 수 있습니다. 예를 들어 2025년 9월에는 공항 체크인 시스템에 대한 사이버 공격으로 유럽 주요 도시의 공항에서 항공편 취소와 지연이 발생했습니다. 같은 달 초에는 한 영국 대형 자동차 제조사가 사이버 공격으로 인해 몇 주간 운영을 중단해야 했습니다.