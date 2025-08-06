현실의 무기화: 딥페이크 기술의 진화

수십 년 동안 피싱 공격은 인간의 감정을 조작하여 계정 자격 증명과 돈을 사기 위해 사용해 왔으며 여전히 그렇습니다. 하지만 1990년대 첫 피싱 사례 이후 기술이 비약적으로 발전하면서 피싱은 더 이상 오타나 문법적 실수가 있는 명백한 사기 메시지를 찾아내는 것만으로는 해결되지 않습니다. 이제 친구나 상사로부터 걸려온 전화가 그들과 똑같이 들리더라도 진짜 전화인지 의심해봐야 합니다. 인공 지능의 등장으로 악의적인 공격자들은 점점 더 은밀하고 교묘해지고 있습니다. 따라서 모든 사람은 진짜가 무엇인지 다시 생각하고, 가짜 신호를 찾는 데 익숙해지고, 온라인과 오프라인에서 자신의 신원을 더 잘 보호하는 방법을 배워야 합니다.

소셜 엔지니어링은 공격자와 사기범이 사람들을 속여 신원과 계정을 손상시킬 수 있는 정보를 유출하도록 하는 수많은 방법을 총칭하는 용어입니다. 이 위협은 또한 데이터 유출로 이어지는 주요 공격 벡터 중 하나입니다. 이는 직원 교육과 고급 스팸 필터를 통해 어느 정도 완화되었지만, 최근 유행하는 딥페이크 위협에는 적용되지 않는 것으로 보입니다. 2024년에는 기업의 80% 이상이 딥페이크를 포함한 AI 기반 공격에 대응할 수 있는 프로토콜이 없다고 보고했습니다.

또한 Pindrop의 2025년 음성 인텔리전스 보고서에 따르면 딥페이크 사기가 전년 대비 1300% 급증한 것으로 나타났습니다. 딥페이크 공격은 더 이상 보거나 듣는 것을 신뢰할 수 없는 새로운 영역에 도전하는 것입니다.