공개 키 암호화란 무엇인가요?

공개 키 암호화는 수학적으로 연결된 키 쌍(하나는 공개, 다른 하나는 개인)을 사용하여 데이터를 암호화하고 해독하는 암호화 시스템의 한 유형입니다. "키"는 암호화된 정보를 잠그거나 잠금 해제하는 암호와 같은 역할을 하는 고유한 데이터 문자열로, 사람과 시스템이 민감한 정보를 교환할 수 있도록 합니다.

비대칭 암호화 또는 공개 키 암호화라고도 하는 이 보안 접근 방식은 하나의 공유 키 대신 두 개의 고유한 키를 사용한다는 점에서 대칭 암호화와 근본적으로 다릅니다.

Advanced Encryption Standard(AES)와 같은 대칭 시스템에서는 양 당사자가 동일한 비밀 키(양 당사자가 공유하는 임시 키)를 사용하여 데이터를 암호화하고 해독합니다. 이 접근 방식을 사용하려면 사전에 키를 안전하게 교환해야 합니다. 공개 키 암호화는 공개 키를 사용하여 암호화하고 개인 키를 사용하여 암호를 해독하여 이러한 문제를 방지합니다. 누구나 편지를 넣을 수 있지만 소유자만 잠금을 해제할 수 있는 우편함과 같습니다.

이러한 분리를 통해 신뢰할 수 없는 네트워크에서도 안전한 통신이 가능합니다. 또한 디지털 서명, 인증 및 부인 방지(저작권에 대한 부인할 수 없는 증명) 등의 추가 기능을 지원합니다.

실무에서는 두 가지 보안 방식을 함께 사용하는 경우가 많습니다. 공개 키 암호화로 공유 비밀 키를 생성하고, 이를 이용해 실제 데이터를 더 빠르게 대칭 암호화합니다.