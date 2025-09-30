컴퓨터에서 수행하는 거의 모든 작업은 암호화를 사용합니다. 그렇기 때문에 대부분의 경우 침입자는 이메일을 읽거나, 의료 기록에 액세스하거나, 소셜 미디어 계정에 글을 올리거나, 원격으로 자동차의 전원을 끄거나, 도시의 전력망을 엉망으로 만들 수 없습니다.

최신 암호화 기술은 매우 우수하여 보안 데이터나 시스템이 침해당했을 때 누군가가 암호화 자체를 깨뜨렸기 때문에 발생하는 경우는 거의 없습니다. 대부분의 침해는 누군가 실수로 암호를 알려주거나 보안 시스템에 백도어를 남겨두는 인적 오류로 인해 발생합니다.

2048비트 공개 키와 같은 최신 암호화 표준은 가장 견고한 금고와 같으며, 누군가 외부에 키를 방치하지 않는 한 침해가 거의 불가능합니다. 그러나 양자 컴퓨팅의 시대가 오면 상황이 바뀔 것입니다. 충분한 성능의 양자 컴퓨터를 사용하는 악의적인 행위자는 2048비트 볼트의 잠금을 해제하고 이 볼트가 보호하는 데이터에 액세스할 수 있습니다.

양자 컴퓨터가 언제 2048비트 암호화를 해독할 수 있을 만큼 강력해질지는 정확히 알 수 없지만, 일부 전문가들은 지금까지 알고 있는 정보를 바탕으로 일정을 구상했습니다. 미국 국립표준기술연구소의 포스트 퀀텀 암호화에 관한 보고서(ibm.com 외부 링크)에 따르면 첫 번째 침해가 빠르면 2030년에 발생할 수 있다고 합니다.

"워털루 대학의 전문가인 Michele Mosca 박사(ibm.com 외부 링크)는 "현재 우리가 의존하고 있는 기본적인 공개 키 암호화 도구 중 일부가 2026년까지 깨질 확률은 7분의 1, 2031년에는 50%로 추정됩니다."라고 말합니다.

양자 내성 암호화는 암호화 볼트를 재구축하여 양자 및 기존 공격으로부터 안전하게 보호합니다.