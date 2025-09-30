최근 년간에 모바일 디바이스가 엔터프라이즈 용도로 널리 사용되고 있습니다. 기업과 직원들은 스마트폰, 태블릿, 노트북 컴퓨터 등 모바일 디바이스를 적극 활용하여 폭넓고 다양한 업무를 수행합니다. 또한 원격 근무가 필수적인 업무 방식으로 자리하게 됨에 따라, 모바일 디바이스는 대부분 조직에서 생산성과 효율성을 촉진하는 중요 도구이자 필수불가결한 요소가 되었습니다.
하지만 엔터프라이즈 모바일 디바이스로 중요한 비즈니스 데이터에 액세스하기 때문에, 해킹, 도난, 분실이 발생하는 경우 보안에 심각한 위협을 야기할 수 있습니다. 이에 따라 모바일 디바이스 관리의 중요성이 날로 증가하는 가운데, IT 및 보안 부서의 리더들은 이제 각 기업 환경 내에서 모바일 디바이스를 프로비저닝하고, 관리하고, 보안을 유지해야 하는 막중한 과제를 안고 있습니다.
IT 및 보안 부서는 완성도가 높은 MDM 플랫폼을 통해 기업의 모든 디바이스를 운영 체제나 유형에 상관없이 전부 관리할 수 있도록 지원합니다. 효율적인 MDM 플랫폼을 통해 모든 디바이스의 보안을 유지하는 동시에, 직원에게 유연성과 생산성을 제공할 수 있습니다.
웹상에서 흔히 볼 수 있는 질문 중 하나는 바로 “모바일 디바이스 관리는 소프트웨어의 일부인가?” 하는 것입니다. 간단히 답하면 “예” 인 동시에 “아니요”입니다 MDM은 소프트웨어를 구성요소로 사용하여 모바일 디바이스를 프로비저닝하는 동시에 데이터 등 조직의 자산을 보호하는 솔루션입니다. 조직은 소프트웨어, 프로세스 및 보안 정책을 모바일 디바이스 사용에 적용함으로써 MDM을 실현합니다. MDM 솔루션은 장치 인벤토리 관리 및 프로비저닝 기능을 뛰어넘어 디바이스의 애플리케이션, 데이터 및 콘텐츠를 보호합니다. 이런 의미에서 MDM과 모바일 보안은 유사합니다. 하지만 MDM은 디바이스 중심 접근 방식인 반면, 모바일 보안 및 엔드포인트 통합 관리는 사용자 중심 방식으로 발전해 왔습니다.
MDM 프로그램은 직원에게 노트북 또는 스마트폰과 같은 업무 전용 디바이스를 제공하거나, 개인 디바이스를 원격 등록하도록 지원합니다. 최적의 데이터 보안을 위해 엔터프라이즈 데이터, 이메일, 보안 VPN, GPS 추적, 비밀번호 보호 애플리케이션, 기타 MDM 소프트웨어에 대한 역할 기반 액세스 권한을 개인 디바이스에 부여합니다.
이를 통해 MDM 소프트웨어는 등록된 디바이스의 중요 비즈니스 데이터와 동작을 모니터링할 수 있습니다. 그리고 더 정교한 MDM 솔루션에서는 머신러닝과 AI로 분석할 수 있습니다. 이러한 툴을 통해 악성 프로그램 및 기타 사이버 위협으로부터 디바이스를 안전하게 보호할 수 있습니다. 한 기업에서 직원 또는 컨설턴트에게 데이터 프로파일, VPN, 기타 필수 소프트웨어 및 애플리케이션이 사전 설치된 노트북 또는 스마트폰을 제공하는 것을 예로 들 수 있습니다. 해당 시나리오에서, MDM은 해당 기업에 최대한의 제어 기능을 부여합니다. 기업은 MDM 툴을 사용하여 도난, 분실 또는 위반이 감지된 경우에도 디바이스 데이터를 추적, 모니터링, 문제 해결 및 삭제할 수 있습니다
그렇다면, 모바일 디바이스 관리 정책이란 무엇일까요? MDM 정책은 조직이 모바일 디바이스를 관리하고 모바일 디바이스의 사용을 통제하는 방법에 대한 질문에 대한 답을 제공합니다. 정책 및 프로세스를 구성하고 게시하려면, 기업은 다음과 같은 질문을 고려해야 합니다.
– 디바이스에 비밀번호 보호를 적용해야 하는가?
– 카메라를 기본적으로 비활성화해야 하는가?
– 와이파이 연결이 중요한 환경인가?
– 디바이스에서 어떠한 사용자 정의 옵션을 제공하는가?
– 특정 디바이스에 지오펜싱 기능이 필요한가?
기업이 등록하거나 제공한 각 디바이스는 GPS 추적 및 기타 프로그램을 포함하도록 구성할 수 있습니다. 해당 프로그램을 통해 기업의 IT 전문가들은 해당 디바이스를 실시간으로 모니터링하고, 업데이트하는 것은 물론 관련 문제를 해결할 수 있습니다. 더불어 고위험 또는 규정 미준수 디바이스를 탐지하고 보고할 수 있으며, 나아가 디바이스 분실 또는 도난 발생 시 이를 원격으로 잠금 처리하거나 삭제할 수 있습니다.
IT 부서는 디바이스 기능 관련 문제를 해결하는 등 직원이 사용할 모바일 디바이스를 조달/배포/관리/지원합니다. 해당 부서는 각 사용자에게 필요한 운영 체제 및 애플리케이션, 즉 생산성, 보안과 데이터 보호, 백업, 복구 관련 애플리케이션을 각 디바이스에 포함하여 제공합니다.
애플리케이션 보안에는 IT 관리자가 애플리케이션에 보안 또는 관리 기능을 적용하는 앱 래핑이 포함될 수 있습니다. 그런 다음 해당 앱은 컨테이너형 프로그램으로 다시 배포됩니다. 이러한 보안 기능은 앱을 여는 데 사용자 인증이 필요한지, 앱에서 디바이스로 데이터를 복사, 붙여넣기, 저장할 수 있는지, 사용자가 파일을 공유할 수 있는지 여부를 결정합니다.
강력한 ID 및 액세스 관리(IAM) 기능은 안전한 모바일 관리에 필수입니다. IAM은 기업이 디바이스에 연계된 사용자 ID를 관리하도록 지원합니다. 싱글사인온(SSO), 다중 인증, 역할 기반 액세스 등의 기능을 활용하여, 조직 내 각 사용자의 액세스 권한을 전면적으로 규제합니다.
BYOD(Bring your own device)
BYOD(Bring your own device)는 직원들이 기업에서 지급한 디바이스 대신 개인 모바일 디바이스를 업무에 활용하는 것을 뜻합니다. 개인 모바일 디바이스에 엔터프라이즈 보안을 적용하는 것은 단순히 업무용 디바이스를 제공하는 것에 비해 훨씬 까다로운 일입니다. 하지만 BYOD는 특히 젊은 직원들 사이에 인기가 많습니다. 조직은 직원 만족도 및 생산성을 높이기 위해 절충안으로써 이를 수용하고 있습니다. 또한 추가적인 하드웨어를 구매할 필요가 없으므로, BYOD를 통해 모바일 인력을 보다 경제적으로 유지할 수 있습니다.
엔터프라이즈 모빌리티 관리
엔터프라이즈 모빌리티 관리 (EMM)는 보다 광범위한 형태의 모바일 디바이스 관리를 의미합니다. EMM은 디바이스 자체, 해당 사용자, 데이터를 넘어서, 애플리케이션, 엔드포인트 관리, BYOD를 전부 포괄합니다. EMM 솔루션은 고도의 확장성과 AI 분석에 기반한 새로운 보안 기능을 갖추고 있으며, 한꺼번에 다양한 소스에서 유입되는 수많은 동작과 활동에 대한 실시간 인사이트 및 경보를 제공할 수 있습니다.
통합 엔드포인트 관리
통합 엔드포인트 관리(UEM)는 MDM 및 EMM의 발전과 통합을 나타냅니다. 이를 통해 IoT, 데스크톱 PC, 기타 모바일 디바이스 보안에 관한 보다 많은 과제를 해결할 수 있습니다. UEM 솔루션은 기업이 전사적인 IT 환경 및 각 엔드포인트(예: 스마트폰, 태블릿, 노트북, 데스크톱 PC)에 대한 보안과 제어를 확보하도록 지원합니다. 또한 UEM 솔루션을 통해 해당 사용자의 개인 정보 데이터, 앱, 콘텐츠와 엔터프라이즈 데이터를 보호할 수 있습니다. 기업은 민첩성을 갖춘 UEM 시스템을 활용하여 단일 운영 체제를 지원하거나 Apple iOS iPhone, Android, Microsoft Windows, macOS, Chrome OS와 같이 각기 다른 플랫폼 전반의 다양한 디바이스를 제공하거나, 필요에 따라 확장 가능한 솔루션을 선택할 수 있습니다. 완성형 UEM 시스템은 머신 러닝 및 AI를 탑재하여, 각 기업의 IT 부서가 실시간 데이터 및 분석에 기반해 보안 관련 의사 결정을 신속히 수행할 수 있도록 지원합니다.
MDM 솔루션은 클라우드에 기반하든, 온프레미스 모델이든 간에 조직이 엔드포인트에서 사용자에 이르기까지 모든 사항을 확인할 수 있도록 지원해야 합니다. 탁월한 모바일 디바이스 관리 소프트웨어는 다음과 같은 장점을 제공할 것입니다.
MDM 솔루션을 선택하는 데 있어 고려할 만한 세 가지 우수 사례를 소개합니다.
보고 및 인벤토리 툴로 등록된 모든 디바이스 및 관련 정보를 간편 보고서에 통합합니다. 수동 입력 없이도 일일 업데이트가 자동 생성되어야 합니다.
클라우드 MDM이 제공하는 즉각적인 접근성의 이점 외에도 하드웨어를 구매하고, 설치하거나, 유지 관리할 필요가 없으며, 관련 비용 또한 발생하지 않습니다. 각 기업의 선택에 따라 플랫폼의 새로운 기능을 자동 업데이트합니다.
무엇이든 모두 검색할 수 있는 기능은 클라우드 기반 솔루션의 핵심입니다. 조직은 디바이스, 통합 보고서, 앱, 보안 문서에 손쉽게 액세스할 수 있어야 합니다.
iOS, macOS, Android, Windows를 실행하는 데 필요한 완벽한 가시성, 관리 용이성, 보안을 제공합니다. 또한 원활한 무선 통신(OTA) 디바이스 등록 기능을 활용하여 디바이스를 쉽고 빠르게 배포합니다.
단일 운영 체제 유형을 지원하든, 다양한 혼합 디바이스를 보유하든 IBM 모바일 보안은 현 시장에서 최고의 보안과 생산성을 갖춘 직관적인 솔루션을 제공합니다. IBM은 AI 기술의 능력을 활용해 보다 정보에 입각한 의사 결정을 신속히 수행할 수 있도록 지원합니다.
IBM은 기존 IT 인프라와의 통합은 물론 AI 및 분석에 기반하여 다양하고 복잡한 엔드포인트 및 모바일 환경에 대한 지원을 간소화하고 가속화합니다. 스마트폰, 태블릿, 노트북, 웨어러블, IoT 관리 및 보안을 간소화합니다.
엔터프라이즈 이동성 관리(EMM)는 사용자, 앱, 콘텐츠 관리를 강력한 데이터 보안과 결합하여 디바이스 환경 관리 방식을 간소화합니다. IBM EMM 솔루션을 통해 사용자 생산성과 모바일 보안 간 적절한 균형을 확보할 수 있습니다
직원이 개인 디바이스를 사용하는 경우, 이들이 사무실 안팎에서 최상의 업무를 수행할 수 있도록 지원합니다. BYOD 프로그램의 추가적인 이점은 바로 하드웨어 비용을 사용자에게 전가함으로써 예산을 절약할 수 있다는 점입니다. 하지만 직원의 개인적인 사용과 개인 정보는 보호받고 있다는 사실을 직원들이 알고 있어야 합니다. IBM과 함께 원격 근무 직원을 보호하세요.
ID 및 액세스 관리 솔루션은 엔터프라이즈 하이브리드 멀티클라우드에 대한 보안을 유지하는 데 필수입니다. IBM ID 및 액세스 관리 솔루션을 활용하여, 적절한 수준의 액세스 권한으로 모든 사용자를 안전하게 연결할 수 있습니다.