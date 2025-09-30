웹상에서 흔히 볼 수 있는 질문 중 하나는 바로 “모바일 디바이스 관리는 소프트웨어의 일부인가?” 하는 것입니다. 간단히 답하면 “예” 인 동시에 “아니요”입니다 MDM은 소프트웨어를 구성요소로 사용하여 모바일 디바이스를 프로비저닝하는 동시에 데이터 등 조직의 자산을 보호하는 솔루션입니다. 조직은 소프트웨어, 프로세스 및 보안 정책을 모바일 디바이스 사용에 적용함으로써 MDM을 실현합니다. MDM 솔루션은 장치 인벤토리 관리 및 프로비저닝 기능을 뛰어넘어 디바이스의 애플리케이션, 데이터 및 콘텐츠를 보호합니다. 이런 의미에서 MDM과 모바일 보안은 유사합니다. 하지만 MDM은 디바이스 중심 접근 방식인 반면, 모바일 보안 및 엔드포인트 통합 관리는 사용자 중심 방식으로 발전해 왔습니다.

MDM 프로그램은 직원에게 노트북 또는 스마트폰과 같은 업무 전용 디바이스를 제공하거나, 개인 디바이스를 원격 등록하도록 지원합니다. 최적의 데이터 보안을 위해 엔터프라이즈 데이터, 이메일, 보안 VPN, GPS 추적, 비밀번호 보호 애플리케이션, 기타 MDM 소프트웨어에 대한 역할 기반 액세스 권한을 개인 디바이스에 부여합니다.

이를 통해 MDM 소프트웨어는 등록된 디바이스의 중요 비즈니스 데이터와 동작을 모니터링할 수 있습니다. 그리고 더 정교한 MDM 솔루션에서는 머신러닝과 AI로 분석할 수 있습니다. 이러한 툴을 통해 악성 프로그램 및 기타 사이버 위협으로부터 디바이스를 안전하게 보호할 수 있습니다. 한 기업에서 직원 또는 컨설턴트에게 데이터 프로파일, VPN, 기타 필수 소프트웨어 및 애플리케이션이 사전 설치된 노트북 또는 스마트폰을 제공하는 것을 예로 들 수 있습니다. 해당 시나리오에서, MDM은 해당 기업에 최대한의 제어 기능을 부여합니다. 기업은 MDM 툴을 사용하여 도난, 분실 또는 위반이 감지된 경우에도 디바이스 데이터를 추적, 모니터링, 문제 해결 및 삭제할 수 있습니다

그렇다면, 모바일 디바이스 관리 정책이란 무엇일까요? MDM 정책은 조직이 모바일 디바이스를 관리하고 모바일 디바이스의 사용을 통제하는 방법에 대한 질문에 대한 답을 제공합니다. 정책 및 프로세스를 구성하고 게시하려면, 기업은 다음과 같은 질문을 고려해야 합니다.

– 디바이스에 비밀번호 보호를 적용해야 하는가?

– 카메라를 기본적으로 비활성화해야 하는가?

– 와이파이 연결이 중요한 환경인가?



– 디바이스에서 어떠한 사용자 정의 옵션을 제공하는가?

– 특정 디바이스에 지오펜싱 기능이 필요한가?

여기를 클릭하여 안드로이드 디바이스 관리의 정의와 중요성, 작동 방식에 대해 알아보세요. 또한 안드로이드 관련 보안 위협과 구체적인 취약점에 대해서도 알아보세요.