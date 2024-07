일선 작업자

IBM MaaS360의 통합 엔드포인트 관리 툴은 IT 부서가 일선 직원들이 사용하는 스마트폰과 태블릿, IoT 디바이스, 러기드 디바이스, 키오스크, 다양한 공급업체의 특수 목적 디바이스를 관리하면서 사이버 보안과 빠른 액세스 제어를 보장할 수 있도록 지원합니다. 일선 직원들은 특정 앱이 어디에 있든 쉽게 액세스할 수 있으며, IT 관리자는 특정 모바일 애플리케이션 관리 규칙과 보안 정책을 적용할 수 있습니다. IT 부서는 조직의 모든 엔드포인트 유형에 하나의 UEM 솔루션과 단일 콘솔을 사용하여 기업 데이터를 보호하고, 높은 사이버 보안 태세를 유지하며, IT 운영의 원활한 워크플로를 조성할 수 있습니다.