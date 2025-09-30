블루팀 구성이란 무엇인가요?

이제 강력한 블루팀을 구성하고 조직의 방어를 감사했으므로 이를 실행에 옮길 차례입니다. 레드팀 또는 공격 보안 팀이 네트워크 보안을 테스트하기 위해 개입하는 단계입니다. 레드팀 훈련은 조직의 시스템 보안을 평가하기 위한 독립적인 윤리적 해커인 보안 전문가 그룹으로 정의할 수 있습니다.

레드팀은 보안 위험을 평가하는 방법으로 조직의 자체 시스템에 대해 실제 공격자의 전술, 기법 및 절차(TTP)를 시뮬레이션합니다. 모의 침투 테스트를 수행함으로써 조직은 인력과 프로세스가 조직의 자산에 대한 공격에 얼마나 잘 대처할 수 있는지 더 잘 파악할 수 있습니다. 또한 레드팀원은 모의 공격 중에 맬웨어를 배포하여 블루팀의 보안 방어를 테스트하거나 소셜 엔지니어링을 활용하여 블루팀원이 정보를 공유하도록 유도할 수 있습니다.

레드팀의 주요 목표는 테스터가 블루팀의 방어를 눈치채지 못하게 우회하도록 하는 것입니다. 레드팀과 블루팀은 둘 다 동일한 목적을 위해 일하지만 완전히 다른 두 가지 접근 방식을 사용하기 때문에 공생 관계를 맺고 있습니다. 두 사람이 함께 일할 때 이를 흔히 퍼플팀이라고 합니다. 보안을 개선하기 위한 새로운 기술이 등장할 때마다 블루팀의 역할은 최신 정보를 파악하고 나아가 새로운 정보를 레드팀과 공유하는 것입니다.

두 팀 모두 레드/블루팀 연습과 테스트를 완료하면 다음 단계는 그 결과를 보고하는 것입니다. 이들은 협력하여 계획을 수립하고 조직을 보호하는 데 필요한 보안 제어를 구현합니다.

블루팀 테스트는 조직의 위협 탐지에 막대한 가치를 제공하며, 따라서 우수한 대응 능력을 갖춘 보안 시스템을 구축하고 실행하는 데 필요한 기술을 갖춘 블루팀을 구성하는 것이 중요합니다.