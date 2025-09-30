모바일 인력이란 무엇인가요?

모바일 인력은 중앙의 물리적 위치에 얽매이지 않는 직원 그룹입니다. 대신 직원들은 컴퓨터, 스마트폰 및 기타 모바일 장치와 같은 다양한 유형의 모바일 기술로 연결됩니다. 이러한 기술의 휴대성과 사용 편의성, 경제성이 향상됨에 따라 모바일 인력은 점점 더 보편화되고 있습니다.
모바일 인력은 단순히 재택근무를 넘어 그 이상의 의미를 지닙니다. 정교한 모바일 장치의 출현으로 이제 모바일 직원은 한때 회사 본사에서만 사용할 수 있었던 소프트웨어 애플리케이션과 데이터에 액세스할 수 있습니다. 의료, 건설, 농업과 같은 산업 분야의 현장 작업자는 현장이나 이동 중에도 복잡한 작업을 수행할 수 있습니다.
모바일 근무는 직원이 재택 근무를 하는 기존의 원격 근무와는 다릅니다. 모바일 인력은 특히 고정된 단일 위치에서 근무하지 않는 직원을 의미합니다. 여기에는 집과 사무실을 오가며 시간을 보내는 하이브리드 근무자와 근무 시간 중 이동이 필요한 업무에 종사하는 데스크리스 근무자가 포함됩니다. 출장 간호사, 매장을 순환 근무하는 소매 직원, 통신 현장 기술자 등이 모두 모바일 근무자에 해당합니다.
앞서 언급한 OMDIA 보고서에 따르면 오늘날 모바일 직원이 대부분의 인력을 구성하고 있습니다. 중앙 사무실이나 매장 등 한 곳에 '묶여' 근무하는 인력은 33%에 불과합니다.
많은 기업이 코로나19 팬데믹 동안에 인력 모빌리티를 도입했습니다. 학교 교사 및 은행 직원과 같은 전통적인 위치 기반 직무를 원격 근무로 전환함으로써 조직은 위기 중에 업무 연속성을 유지할 수 있었습니다.
그러나 모바일 인력의 성장은 장기적인 기술 및 비즈니스 변화로 의해 촉진되었습니다. 첨단 모바일 디바이스를 통해 직원들이 어디서나 업무를 수행할 수 있게 되면서 모바일 인력을 도입한 기업들은 다음과 같은 이점을 누리고 있습니다:
직원들은 사무실로 돌아올 때까지 기다릴 필요 없이 모바일 디바이스에서 데이터에 액세스하여 현장에서 실시간으로 즉각적인 답변을 제공하고 문제를 해결할 수 있습니다.
Global Workplace Analytics의 연구 (링크는 ibm.com 외부에 있음)에 따르면 직원들이 매주 2~3일 사무실 밖에서 근무할 경우 기업은 직원 1인당 연간 11,000달러를 절약할 수 있는 것으로 나타났습니다. 기업은 임대료 지출을 줄일 수 있고, 화상 채팅을 통해 회의를 위해 직원을 중앙 장소로 데려오는 데 드는 물류 및 출장 비용을 절감할 수 있습니다.
모바일 근무는 팀원들이 일과 삶의 균형을 찾고 스트레스를 줄이는 데 도움이 되어 직원 성과 및 유지율을 향상시킬 수 있습니다. OMDIA 보고서에 따르면 기업의 54%가 모바일 근무로의 전환으로 직원 생산성이 향상되었다고 답했습니다. 또한 모바일 근무를 통해 기업은 연중무휴 24시간 고객 서비스를 제공하고 시간대에 관계없이 직원들과 지속적인 워크플로우를 구축할 수 있습니다.
모바일 인력에는 전 세계 사람들이 포함될 수 있으므로 다른 방식으로는 불가능했던 지리적, 사회경제적, 문화적 다양성을 실현할 수 있습니다. 모바일 근무 옵션은 장애가 있는 인력, 부모, 간병인 및 더 많은 유연성이 필요한 기타 사용자가 선호할 수도 있습니다.
코로나19 팬데믹과 같은 위기 상황에서는 가능한 한 모바일 근무를 활성화하는 것이 중요하다는 점이 강조됩니다. 모바일 근무자가 협업, 생산성, 보안을 유지하면서 중요한 비즈니스 소프트웨어에 원격으로 액세스할 수 있도록 하는 것이 과제입니다.
모바일 인력을 구축할 때 회사 리더는 다음 사항을 고려해야 할 수 있습니다.
모바일 직원은 자신의 디바이스를 직접 선택하기를 원합니다. 이들은 업무용 기술이 소비자 앱 및 디바이스와 유사한 사용자 경험을 제공할 것으로 기대합니다. 조직은 노트북, 웨어러블, 태블릿, 스마트폰 등 다양한 소프트웨어와 하드웨어를 관리하는 BYOD(Bring Your Own Device) 정책 및 프로세스를 만들어야 할 수 있습니다.
직원이 업무에 개인 디바이스와 앱을 사용하면 보안 취약점이 발생할 수 있습니다. 직원은 공식적인 승인이나 감독 없이 사용되는 IT 자산인섀도 IT를 회사 네트워크에 가져올 수 있습니다. 승인된 모바일 앱과 디바이스라도 직원이 보안되지 않은 공용 Wi-Fi 네트워크를 통해 민감한 데이터에 액세스하면 문제가 발생할 수 있습니다.
기업은 규정 준수를 유지하고 워크플로우를 최적화하기 위해 모바일 근무자와 자산을 추적하는 경우가 많습니다. 예를 들어, 위치 추적을 사용하여 현장 기술자를 가장 가까운 작업과 연결할 수 있습니다. 그러나 직원은 특히 자신의 디바이스를 사용하는 경우 추적을 거부할 수 있습니다.
여러 플랫폼을 위한 맞춤형 모바일 앱을 개발하는 것은 비용이 많이 들고 복잡할 수 있습니다. 반면에 여러 타사 공급업체의 앱을 유지 관리하면 적절한 IT 관리가 어려워질 수 있습니다. IBM과 같은 소프트웨어 제공업체는 모바일 앱을 개발할 뿐만 아니라 통합 모바일 앱 관리 솔루션도 제공합니다.
코로나19 팬데믹 동안에 많은 기업에서 업무 연속성을 보장하기 위해 직원들이 원격 근무를 할 수 있도록 허용했습니다. 팬데믹 이후에도 많은 기업이 이러한 원격 및 모바일 근무 방식을 유지하고 있습니다. 또한 새로운 기술은 원격 근무를 더욱 실용적으로 만들었습니다.
Asana, Slack, Webex, Zoom, Google Calendar와 같은 툴을 사용하면 모바일 인력 간의 가상 작업과 협업을 쉽고 효율적으로 수행할 수 있습니다. 그러나 이러한 새로운 툴과 앱은 효과적인 IT 관리에 문제를 일으킬 수 있습니다. 생체 인식 리더, 웨어러블, 음성 제어, 근거리 무선 통신(NFC), 가상 현실(VR), 증강 현실(AR) 등 모바일 기술의 다른 혁신도 커뮤니케이션과 비즈니스 워크플로우를 개선하고 있습니다.
최근까지 모바일 기술 구현의 주요 장애물 중 하나는 안정적이고 빠른 무선 신호가 부족하다는 점이었습니다. 5G 무선의 도입으로 모바일 근무자는 대용량 파일도 동료와 공유하고 지연이나 중단 없이 비디오를 통해 협업할 수 있습니다.
5G와 같은 혁신을 통해 소규모 기업도 AR 및 VR 기술을 활용하여 커뮤니케이션과 협업을 강화할 수 있습니다. 근무자는 AR을 사용하여 온디맨드 방식으로 제공되는 정보로 복잡한 작업을 수행할 수 있습니다. 예를 들어, 건축 및 엔지니어링 작업자는 AR 디바이스를 사용하여 새로운 프로젝트를 계획할 수 있으며, 공급망 관리 및 재고 피킹도 AR을 통해 수행할 수 있습니다.
조직은 사무실 직원의 원격 및 모바일 근무로의 대규모 전환을 보다 효과적으로 관리하기 위해 새로운 소프트웨어 툴을 계속 도입할 것입니다. 이러한 전환의 일환으로 기업은 인프라 및 서비스 중단을 최소화하기 위해 주요 소프트웨어 및 장비 공급업체, 네트워크 서비스 제공업체와 전략적 관계를 맺을 수 있습니다.
인구통계학적 추세도 모바일 인력의 성장에 영향을 미쳤습니다. 밀레니얼 세대와 Z 세대 를 합치면 전체 인력의 가장 큰 비중을 차지합니다 (링크는 ibm.com 외부에 있음). 연구 결과에 따르면 (링크는 ibm.com 외부에 있음)에 따르면 이러한 인력은 유연한 근무를 선호합니다.
일부 모바일 직원은 Slack이나 Asana와 같은 앱에 의존하여 업무를 수행하지만, 많은 기업은 전문 모바일 인력 관리 툴을 사용하여 모바일 인력의 보안과 생산성을 지원합니다.
모바일 인력 관리 소프트웨어 (MWM) 는 기업이 중앙 사무실 외부에서 근무하는 직원을 관리하는 데 도움이 되는 광범위한 플랫폼 범주입니다. 모바일 인력 관리 솔루션마다 특징과 기능이 다르지만 대부분 일정 관리, 작업 할당 및 추적, 커뮤니케이션 및 상태 업데이트를 지원합니다. 일부 MWM 툴은 온보딩 및 급여와 같은 백오피스 인적 자본 관리 작업에 사용할 수 있습니다.
현장 서비스 관리 툴은 회사 구내 외부에서 장비, 시스템 또는 자산을 설치, 유지 관리 또는 수리하는 현장 근무자를 관리하기 위해 설계된 MWM 플랫폼입니다. 관리자와 기술자는 무엇보다도 작업 주문 처리, 일정 관리 및 파견 자동화, 지불 징수 등을 위해 현장 서비스 관리 소프트웨어를 사용하는 경우가 많습니다.
통합 엔드포인트 관리 (UEM) 솔루션을 사용하면 기업은 운영 체제나 위치에 관계없이 단일 콘솔에서 데스크톱, 노트북, 스마트폰, 태블릿, 웨어러블 등 모든 최종 사용자 디바이스를 모니터링, 관리 및 보호할 수 있습니다. UEM을 사용하면 네트워크의 모든 장치에 대한 모바일 보안, 디바이스 관리 및 앱 관리 정책을 설정하고 시행할 수 있습니다. IT 팀은 더 이상 온프레미스 및 모바일 인력용 디바이스를 관리하기 위해 별도의 툴이 필요하지 않습니다.
IT팀이 노트북, 데스크톱, 스마트폰, 태블릿, 웨어러블, 사물 인터넷(IoT)을 보호하는 방법을 혁신하는 동시에 뛰어난 사용자 경험을 보장합니다. IBM Security MaaS360 With Watson은 디바이스, 앱, 컨텐츠와 데이터를 보호하므로 원격 인력과 BYOD(bring-your-own-device) 이니셔티브를 빠르게 확장할 수 있습니다.
IBM Cloud®에서 VDI 환경을 구축하여 획기적인 이점을 누리고 기존 환경과의 하이브리드 통합을 실현할 수 있습니다. VDI를 사용하면 재택근무 및 하이브리드 클라우드 에코시스템을 쉽게 관리할 수 있습니다.
혁신적인 기술과 사람 중심의 인재 관리 접근 방식으로 사내 인력에 동기를 부여합니다. 미래를 위한 모바일 인력을 구축하세요.
모바일 디바이스 관리(MDM) 또는 엔터프라이즈 모빌리티 관리(EMM)가 필요한 기업은 물론, 통합 엔드포인트 관리(UEM)를 완벽하게 지원해야 하는 기업을 위해 IBM Security MaaS360 with Watson은 업계 최초의 AI 접근 방식으로 직관적이고 사용자 친화적인 경험을 제공합니다.