모바일 인력이란 무엇인가요?

코로나19 팬데믹 동안에 많은 기업에서 업무 연속성을 보장하기 위해 직원들이 원격 근무를 할 수 있도록 허용했습니다. 팬데믹 이후에도 많은 기업이 이러한 원격 및 모바일 근무 방식을 유지하고 있습니다. 또한 새로운 기술은 원격 근무를 더욱 실용적으로 만들었습니다.

Asana, Slack, Webex, Zoom, Google Calendar와 같은 툴을 사용하면 모바일 인력 간의 가상 작업과 협업을 쉽고 효율적으로 수행할 수 있습니다. 그러나 이러한 새로운 툴과 앱은 효과적인 IT 관리에 문제를 일으킬 수 있습니다. 생체 인식 리더, 웨어러블, 음성 제어, 근거리 무선 통신(NFC), 가상 현실(VR), 증강 현실(AR) 등 모바일 기술의 다른 혁신도 커뮤니케이션과 비즈니스 워크플로우를 개선하고 있습니다.

최근까지 모바일 기술 구현의 주요 장애물 중 하나는 안정적이고 빠른 무선 신호가 부족하다는 점이었습니다. 5G 무선의 도입으로 모바일 근무자는 대용량 파일도 동료와 공유하고 지연이나 중단 없이 비디오를 통해 협업할 수 있습니다.

5G와 같은 혁신을 통해 소규모 기업도 AR 및 VR 기술을 활용하여 커뮤니케이션과 협업을 강화할 수 있습니다. 근무자는 AR을 사용하여 온디맨드 방식으로 제공되는 정보로 복잡한 작업을 수행할 수 있습니다. 예를 들어, 건축 및 엔지니어링 작업자는 AR 디바이스를 사용하여 새로운 프로젝트를 계획할 수 있으며, 공급망 관리 및 재고 피킹도 AR을 통해 수행할 수 있습니다.

조직은 사무실 직원의 원격 및 모바일 근무로의 대규모 전환을 보다 효과적으로 관리하기 위해 새로운 소프트웨어 툴을 계속 도입할 것입니다. 이러한 전환의 일환으로 기업은 인프라 및 서비스 중단을 최소화하기 위해 주요 소프트웨어 및 장비 공급업체, 네트워크 서비스 제공업체와 전략적 관계를 맺을 수 있습니다.

인구통계학적 추세도 모바일 인력의 성장에 영향을 미쳤습니다. 밀레니얼 세대와 Z 세대 를 합치면 전체 인력의 가장 큰 비중을 차지합니다 (링크는 ibm.com 외부에 있음). 연구 결과에 따르면 (링크는 ibm.com 외부에 있음)에 따르면 이러한 인력은 유연한 근무를 선호합니다.