IT 관리란 무엇인가요?

IT 환경은 컴퓨터, 서버, 라우터, 애플리케이션, 마이크로서비스, 모바일 기술 등 다양한 하드웨어, 네트워크 및 소프트웨어 구성 요소로 이루어져 있습니다. IT 인프라는 온프레미스, 클라우드 또는 이 둘을 통합하는 하이브리드 플랫폼에 있을 수 있습니다.

IT 관리자는 IT 시스템을 모니터링하고 관리하여 항상 사용 가능하고 안정적으로 작동하는지 확인합니다. IT 관리 책임 및 작업에는 다음이 포함됩니다.



IT 시스템에 대한 비즈니스 요구 사항 결정



IT 예산 및 비용 관리



안전 및 규정 준수 모니터링



시스템 및 네트워크 보안 제어



새로운 소프트웨어, 하드웨어 및 데이터 시스템 구현



기술 또는 헬프 데스크 지원 제공

IT 부서는 일반적으로 최고 정보 책임자(CIO)가 이끌고 있습니다. 이들은 비즈니스에 대한 IT 전략과 목표를 결정하고 이를 구현합니다.

많은 CIO는 향후 2~3년 내에 자신의 역할이 진화할 것이라고 생각합니다. 이들은 유지보수 및 관리에서 더 높은 가치의 전략적 활동으로 전환할 것으로 기대합니다. 주요 책임은 “새로운 도구, 솔루션 및 비즈니스 모델을 만들어 의미 있는 디지털 변화를 구현하는 것”입니다.