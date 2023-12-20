네트워크 침투 테스트란 무엇인가요?

네트워크 침투 방식은 윤리적 해커, 즉 레드팀이 해킹 도구와 기술을 사용하여 조직의 컴퓨터 시스템에 대한 모의 사이버 공격을 수행하는 것입니다. 조직의 방화벽을 뚫고 무단으로 액세스하는 것이 목표입니다.

네트워크 침투 테스트에는 웹 애플리케이션, API, 엔드포인트 및 물리적 제어에 대한 공격이 포함될 수 있습니다. 운영 체제에 대한 모의 공격을 파악하면 보안 취약점을 찾아내서 조직의 약점이 어디 있는지 파악할 수 있습니다.

가짜 공격은 보안 팀이 네트워크 인프라와 관련된 보안 취약점을 발견하는 데 도움이 됩니다. 일반적인 위협 테스트에는 분산 서비스 거부(DDos) 공격, 도메인 이름 시스템(DNS), 맬웨어, 피싱 및 SQL 인젝션이 있습니다.

또한 테스터는 도구를 사용하여 정찰을 수행하고 침투 테스트 프로세스를 자동화합니다. 내부 테스트와 외부 테스트의 두 가지 유형이 주로 사용됩니다.

내부 네트워크 테스트: 내부 테스트에서 침투 테스터는 내부 공격자 또는 탈취한 인증 정보로 악의적인 행위를 시도하는 사람으로 행동합니다. 이러한 유형의 테스트는 개인이나 직원이 악용할 수 있는 조직 내 취약점을 찾는 것을 주된 목적으로 합니다. 이 시뮬레이션은 정보를 훔치고 권한을 남용하여 비공개 또는 민감한 데이터에 접근하는 방식으로 이루어집니다.

외부 네트워크 테스트: 외부 네트워크 침투 테스트 서비스는 네트워크에 침입하려는 외부 공격자를 모방하기 위한 것입니다. 이러한 침투 테스터는 서버, 라우터, 웹사이트, 애플리케이션, 직원 컴퓨터 등 인터넷과 직접적으로 연결된 보안 문제를 찾아 오픈 소스 위험 요소를 찾아내는 일을 합니다.