네트워크 침투 테스트란 무엇인가요?

작성자

Teaganne Finn

Staff Writer

IBM Think

Amanda Downie

Staff Editor

IBM Think

네트워크 침투 테스트란 무엇인가요?

네트워크 침투 테스트는 침투 테스트의 일종이며 윤리적 해킹을 통해 기업의 컴퓨터 네트워크 전체를 표적으로 삼습니다.

네트워크 침투 테스트의 목표는 조직 내의 모든 취약점을 파악하고 식별하는 것입니다. 이 과정에서 웹 애플리케이션 테스트 및 모의 피싱 공격과 같은 외부 테스트와 내부 테스트를 통해 네트워크 보안 조치를 심층적으로 평가합니다.

업계 뉴스레터

전문가의 인사이트를 바탕으로 한 최신 기술 뉴스

Think 뉴스레터를 통해 AI, 자동화, 데이터 등 가장 중요하고 흥미로운 업계 동향에 대한 최신 소식을 받아보세요. IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.

감사합니다! 구독이 완료되었습니다.

구독한 뉴스레터는 영어로 제공됩니다. 모든 뉴스레터에는 구독 취소 링크가 있습니다. 여기에서 구독을 관리하거나 취소할 수 있습니다. 자세한 정보는 IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.

네트워크 침투 테스트는 어떻게 진행되나요?

네트워크 침투 방식은 윤리적 해커, 즉 레드팀이 해킹 도구와 기술을 사용하여 조직의 컴퓨터 시스템에 대한 모의 사이버 공격을 수행하는 것입니다. 조직의 방화벽을 뚫고 무단으로 액세스하는 것이 목표입니다.

네트워크 침투 테스트에는 웹 애플리케이션, API, 엔드포인트 및 물리적 제어에 대한 공격이 포함될 수 있습니다. 운영 체제에 대한 모의 공격을 파악하면 보안 취약점을 찾아내서 조직의 약점이 어디 있는지 파악할 수 있습니다.

가짜 공격은 보안 팀이 네트워크 인프라와 관련된 보안 취약점을 발견하는 데 도움이 됩니다. 일반적인 위협 테스트에는 분산 서비스 거부(DDos) 공격, 도메인 이름 시스템(DNS), 맬웨어, 피싱 및 SQL 인젝션이 있습니다.

또한 테스터는 도구를 사용하여 정찰을 수행하고 침투 테스트 프로세스를 자동화합니다. 내부 테스트와 외부 테스트의 두 가지 유형이 주로 사용됩니다.

내부 네트워크 테스트: 내부 테스트에서 침투 테스터는 내부 공격자 또는 탈취한 인증 정보로 악의적인 행위를 시도하는 사람으로 행동합니다. 이러한 유형의 테스트는 개인이나 직원이 악용할 수 있는 조직 내 취약점을 찾는 것을 주된 목적으로 합니다. 이 시뮬레이션은 정보를 훔치고 권한을 남용하여 비공개 또는 민감한 데이터에 접근하는 방식으로 이루어집니다.

외부 네트워크 테스트: 외부 네트워크 침투 테스트 서비스는 네트워크에 침입하려는 외부 공격자를 모방하기 위한 것입니다. 이러한 침투 테스터는 서버, 라우터, 웹사이트, 애플리케이션, 직원 컴퓨터 등 인터넷과 직접적으로 연결된 보안 문제를 찾아 오픈 소스 위험 요소를 찾아내는 일을 합니다.

Mixture of Experts | 8월 28일, 에피소드 70

AI 디코딩: 주간 뉴스 요약

세계적인 수준의 엔지니어, 연구원, 제품 리더 등으로 구성된 패널과 함께 불필요한 AI 잡음을 차단하고 실질적인 AI 최신 소식과 인사이트를 확인해 보세요.
최신 팟캐스트 에피소드 시청하기

네트워크 침투 테스트 프로세스

네트워크 침투 테스트는 일반적으로 네 가지 구체적인 단계를 따릅니다. 테스트는 비즈니스 위험과 위험 결과에 대한 자세한 분석이 포함된 네트워크 침투 테스트 보고서로 마무리됩니다.

1. 정보 수집 및 계획 수립

이 첫 번째 단계에서 윤리적 해커는 주요 이해관계자와 테스트의 전반적인 목표가 무엇인지, 조직에서 어떤 취약점을 확인했는지 논의합니다. 침투 테스트 전에 취약성 평가를 수행해야 합니다.

이때 침투 테스터와 이해관계자는 수행할 테스트와 사용할 성공 지표를 정합니다. 테스터는 포트 스캐닝 및 네트워크 매핑(nmap)과 같은 가짜 공격을 수행하기 위해 다양한 도구와 방법론을 사용합니다.

일반적으로 사용되는 세 가지 유형의 테스트 관점이 있습니다. 조직에 따라 이를 개별적으로 사용하거나 결합하여 사용할 수 있습니다.

블랙박스 테스트: '블랙박스' 테스트는 네트워크 시스템에 대한 내부 지식이 거의 또는 전혀 없는 일반 해커의 관점에서 진행합니다. 외부로 드러나는 네트워크 내부 취약점을 악용하는 것이 목표이므로 외부 침투 테스트라고 할 수 있습니다.

그레이 박스 테스트: 내부에 더 중점을 두고, 내부 시스템에 접근할 수 있는 해커를 모사하면서도 외부 해커의 요소를 일부 유지합니다. 그레이 박스 테스트는 조직 안에서 권한을 악용하고 있을 수도 있는 악의적 행위자를 모사합니다.

화이트 박스 테스트: 세 가지 보안 테스트 중 가장 침투력이 강한 유형입니다. 조직의 소스 코드와 시스템, 모든 시스템 관련 데이터에 접근할 수 있는 관계자와 IT 전문가를 모사합니다. 이 테스트는 일반적으로 마지막 단계에서 IT 아키텍처의 무결성을 테스트하는 것이 목적입니다. 또한 해킹이나 사이버 공격이 감행되더라도 시스템이 뚫리지 않는지 확인합니다.

2. 정찰 수행 및 발견

정찰 및 발견 단계에서는 침투 테스터가 정찰에서 얻은 데이터를 가져와 라이브 테스트를 수행하고 소셜 엔지니어링과 같은 전술을 통해 기존 취약점을 발견합니다. 침투 테스터는 속임수 도구를 동원해 개인을 조종해서 정보를 공유하도록 유도하고, 취약점이 있는 위치를 찾아내서 공략합니다.

발견 단계에서 사용되는 도구로는 포트 스캐너, 취약성 스캐너 등이 있습니다. 포트 스캐너는 시스템에서 해커가 침입할 수 있도록 뚫려있는 포트를 식별하는 반면, 취약성 스캐너는 시스템의 기존 취약점을 식별합니다.

3. 네트워크 침투 테스트 수행

다음 단계는 지금까지 완료한 모든 예비 작업을 실행에 옮기는 것입니다. 이 단계에서는 테스터는 스크립트를 사용하거나 데이터를 훔치는 도구를 사용해서 네트워크 침투 가능성을 시험합니다. 이를 통해 윤리적 해커는 얼마나 큰 피해가 생길 수 있는지, 해커가 접근 권한을 얻었을 때 시스템 안에 얼마나 오래 머무를 수 있는지 파악합니다.

침투 테스터는 한 번에 하나의 취약점을 테스트하는 것으로 시작할 수 있지만, 여러 취약점에 대한 테스트를 수행하여 이러한 보안 위험을 해결하기 위한 광범위한 접근 방식이 취해졌는지 확인해야 합니다.

4. 정보 분석 및 보고

마지막 단계는 수행된 네트워크 침투 테스트를 문서화하고, 각 테스트의 결과를 검토하고, 그런 다음 정보 보안 팀과 수정 단계를 논의하는 것입니다. 보고서는 처음부터 끝까지 전체 프로세스를 자세히 설명하고 조직의 취약점, 증거, 데이터 및 권장 사항을 식별합니다.

이 보고서는 비즈니스 소유자가 식별된 위험을 전체적으로 파악하고 정보에 입각한 의사 결정을 내리는 데 도움이 되는 분석을 하는 데 매우 중요합니다.

기업이 네트워크 침투 테스트를 수행하는 이유

데이터 보호

조직은 수많은 위협에 직면해 있으며, 데이터에 대한 보호 장치를 마련하는 것은 비즈니스와 민감한 정보를 보호하는 데 매우 중요합니다. 네트워크 침투 테스트는 모든 취약점을 식별하고 가능한 모든 진입점에서 조직의 데이터를 보호합니다. 취약점 스캔은 유용할 수 있지만 테스트 도구만큼 광범위하지는 않으므로 침투 테스트의 보조 도구로 사용해야 합니다.
보안 제어에 대한 이해

침투 테스트를 수행하면 어떤 보안 제어가 작동하고 있고 어떤 보안 제어가 강화되어야 하는지 더 잘 이해할 수 있습니다. 네트워크 침투 테스트는 또한 조직에 보안 상태를 분석할 수 있는 기능을 제공합니다.
데이터 유출 방지

조직의 네트워크 취약점을 선제적으로 분석하면 데이터 유출 가능성을 거의 제거할 수 있습니다. 침투 테스트는 보안 평가 및 사이버 보안 스캔을 통해 전반적인 보안을 개선합니다.

리소스

2025년 IBM® X-Force Threat Intelligence Index

IBM X-Force Threat Intelligence Index를 통해 더 빠르고 효과적으로 사이버 공격에 대비하고 대응할 수 있는 인사이트를 확보하세요.
IDC MarketScape: 2025년 사이버 보안 컨설팅 서비스 공급 업체 평가

IBM이 주요 기업으로 선정된 이유를 확인하고, 조직의 요구에 가장 적합한 사이버보안 컨설팅 서비스 업체를 선택하기 위한 인사이트를 얻으세요.
생성형 AI 시대의 사이버 보안

오늘날의 보안 환경이 어떻게 변화하고 있는지, 그리고 문제를 탐색하고 생성형 AI의 복원력을 활용하는 방법을 알아보세요.
2024년 IBM X-Force 클라우드 위협 환경 보고서

IBM X-Force 클라우드 위협 환경 보고서를 통해 최신 위협을 파악하고 클라우드 방어를 강화하세요.
데이터 보안이란 무엇인가요?

데이터 보안이 라이프사이클 전체에 걸쳐 무단 액세스, 손상, 도난으로부터 디지털 정보를 보호하는 데 어떤 도움이 되는지 알아보세요.
사이버 공격이란 무엇인가요?

사이버 공격이란 무단 액세스를 통해 데이터, 애플리케이션, 그 밖의 기타 자산을 도용하거나, 노출하거나, 변경하거나, 망가뜨리거나, 파괴하는 의도적 행위를 말합니다.
관련 솔루션
엔터프라이즈 보안 솔루션

최대 규모 엔터프라이즈 보안 제공업체의 솔루션으로 보안 프로그램을 혁신하세요.

 사이버 보안 솔루션 살펴보기
사이버 보안 서비스

사이버 보안 컨설팅, 클라우드 및 관리형 보안 서비스를 통해 비즈니스를 혁신하고 위험을 관리하세요.

         사이버 보안 서비스 살펴보기
    인공 지능(AI) 사이버 보안

    AI 기반 사이버 보안 솔루션으로 보안팀의 속도, 정확성, 생산성을 향상시키세요.

         AI 사이버 보안 살펴보기
    다음 단계 안내

    데이터 보안, 엔드포인트 관리, ID 및 액세스 관리(IAM) 솔루션 등 어떤 솔루션이 필요하든 IBM의 전문가들이 협력하여 엄격한 보안 태세를 갖추도록 도와드립니다.사이버 보안 컨설팅, 클라우드, 관리형 보안 서비스 분야의 글로벌 리더와 협력하여 기업을 혁신하고 리스크를 관리하세요.

         사이버 보안 솔루션 살펴보기 사이버 보안 서비스 알아보기